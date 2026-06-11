Test: Kia xCeed 1.6 T-GDI je i po sedmi letech dokonalým strojem, na který jsou nyní zajímavé slevy

Testované provedení dorazilo v druhé nejvyšší výbavě Steel Edition, takže po komfortní stránce zde nechybělo prakticky nic z toho, co by dnes běžný uživatel hledal i v nejnovějších modelech konkurenčních výrobců. Za to palec nahoru a taktéž design modelu xCeed i po sedmi letech rozhodně nezestárl. Tvary jsou moderní, čelní LED světlomety s tmavším krytem vypadají moc hezky a potěšila mě přítomnost předních mlhovek. Asi není potřeba dodávat, že xCeed je vlastně lehce zvýšenou verzí obyčejného Ceedu. U testovaného vozu s 18palcovými koly tak činila světlá výška slušných 184 milimetrů.
Video: Představení Kia xCeed
Nenechte se ale zmást, tohle auto je vždy předokolkou a je úplně jedno, co bude pod jeho kapotou. S bílým lakem karoserie to každopádně testovanému kousku náramně slušelo a za mě design nemá chybu. Po usednutí do kabiny jsem si pak chvíli připadal, jako by se vrátily zlaté staré časy. Najdete zde plno klasických tlačítek, „normální“ palubní budíky a třeba palivoměr s malou ručičkou byl pro mě skoro zjevením. Dnešní vozy jsou totiž tak moderní a vychytané, že člověk zapomíná, jak vlastně vypadá původní stará technika. V případě vozu Kia xCeed jsou tyhle prvky velmi ceněné a jistě nebudu sám, kdo upřednostní jednoduchost a analog.
Příjemný návrat do minulosti
Kožený multifunkční volant padl dobře do ruky a i na něm jsou přítomna fyzická tlačítka pro ovládání hlasitosti rádia, přepínání stanic či odlišného zobrazení palubního počítače. Tady prostě není co vytknout. Verze xCeed přidává pro lepší výhled z vozu o něco výše ukotvená přední sedadla, což bude vadit hlavně těm, kteří měří okolo 190 cm. Já mám ale o 10 cm méně a najít si ideální řidičskou pozici bylo pro moji osobu otázkou ani ne dvaceti sekund. Přední sedadla ale postrádají elektrické ovládání a trošku mi vadily četné plochy s lesklým černým klavírním lakem.
Je na něm vidět každé smítko prachu a také otisky prstů. To je ale asi největší negativum, jaké jsem zde dokázal najít. Místa je zde dostatek i do šířky a snad jen vzadu se budou cítit pohodlně cestující s výškou do 175 cm. Může za to lehké zkosení střechy, které ubírá pár centimetrů pro hlavu. Kufr nabízí slušný základní objem 426 litrů, využitelnost však lehce omezuje užší přístupový otvor nebo vyšší nakládací hrana. Zajímavostí je, že Kia pro xCeed nabízí dvě řešení dělení zadních opěradel. Základem je poměr 60:40, některé specifikace ale umí také šikovnější 40:20:40. Po sklopení opěradel pak lze odvézt až 1 378 litrů nákladu.
Poměrně přívětivě a přehledně na mě působil taktéž infotainment. Nelze od něj čekat bleskurychlé reakce, ale stále jde o špičku třídy, která se neseká. V nitru systému lze nastavit citlivost různých bezpečnostních systémů a pro rychlý přístup je na volantu připraveno tlačítko se symbolem hvězdičky. Cením taktéž objemnou schránku pod loketní opěrkou vpředu. Naopak trochu vzteku ve mě vyvolaly obří kapsy v předních dveřích, kde 0,5litrová PET lahev doslova plave a během jízdy vám klidně vypadne pod nohy. Tyhle úložné prostory totiž mají podivný tvar a nic v nich vlastně pořádně nedrží (až na malé cennosti, které se v nich dokonale ztratí).
Výbava má vše potřebné
Co se týče výbavy Steel Edition, ta zahrnuje například Full LED světlomety s možností automatického přepínání mezi dálkovými/potkávacími segmenty, přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kameru s celkem hezkým obrazem, bezdrátové nabíjení telefonu, dvouzónovou automatickou klimatizaci anebo vyhřívaná přední sedadla a volant. Komu by to bylo málo, nejvyšší specifikace GT-Line přidává přední sportovní sedadla, hliníkové nášlapy pedálů anebo volant potažený perforovanou kůží.
V rámci pohonu jsou k dostání celkem čtyři pohonné jednotky. Vrcholem je benzinový motor 1.6 T-GDI s výkonem 180 koní. Já ale testoval o něco slabší verzi, která nabízela 150 koní a točivý moment 250 Nm. Musím říci, že i s tímto agregátem byla otestovaná Kia xCeed velmi hbitým a rychlým autem. Vůz nabízí možnost zrychlit z 0 na 100 km/h za 9,3 sekundy a dokáže jet až 203 km/h. Motor má nejlepší zátah ve středních otáčkách a až těsně před omezovačem začíná ztrácet dech.
Šestnáctistovka navíc přidává kultivovaný projev a docela dobré sladění s automatickou převodovkou. Ta řadila rychle a logicky, přičemž jsem měl možnost řadit i manuálně skrze pádla pod volantem. Pro co nejsportovnější jízdu zde bylo připraveno i tlačítko Sport, které ještě více zostřilo reakce motoru na polohu pedálu plynu a xCeed byl jako politý živou vodou. To se ale ihned projevilo na spotřebě. Dokud jsem jezdil klidným a rozvážným tempem, palubní počítač hlásil průměrnou spotřebu 6,1 litru. Při potřebě rychlejšího přesunu po dálnici pak spotřeba vyrostla na 7,3 litru.
Podvozek zvládá komfort i sport
Velkou výhodou je tak přítomnost 50litrové palivové nádrže. Silnou stránkou jsou také jízdní vlastnosti, vyznačující se velmi sympatickou kombinací komfortu a ovladatelnosti. I přes absenci adaptivních tlumičů (které tohle auto mít vůbec nemůže) jsem si každou jízdu náramně užíval, protože naladění odpružení je přesně mezi komfortním a sportovním nastavením. Užitečným pomocníkem je samostatné fyzické tlačítko pro rychlou deaktivaci systému hlídání jízdních pruhů a také tlačítko ovládající činnost systému ESP. Kia xCeed je zkrátka poctivé normální auto, které dělá vše tak, jak má.
V porovnání s moderními soupeři nabízí větší radost z jízdy, solidní dynamiku a ani výbava není úplně špatná. Navíc mu to náramně sluší. Naopak facelift, který nedávno naběhl do sériové výroby, je už více digitalizovaný a vypadá podobně jako většina současných modelů Kia. A pokud i vás testovaný vůz zaujal a uvažujete o jeho koupi, aktuálně má Kia celkem velké slevy. Testovaný kousek například vycházel na částku 719 980 Kč, v čemž ale není započítaný výkupní a jarní bonus. Ve výsledku tak lze ušetřit dalších 130 tisíc Kč.
|+ kvalitní zpracování, výbava, vzhled, fyzická tlačítka v kabině, podvozek
|– lesklý černý lak v kabině
Zdroj: Autorský text