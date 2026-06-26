Našli jsme dobré auto za dobré peníze. Kia Stonic je v tom nejlepším slova smyslu obyčejná

Na parkovišti na nás tento týden čeká SUV s délkou 4,2 metru, typickou pro vozy segmentu B. Auta této velikosti nabízejí zajímavý kompromis mezi spotřebou, pohodlím, cenou a vnitřním prostorem. Jejich lehce zvýšená karoserie ještě nemá výrazný vliv na jízdní odpory ani jízdní vlastnosti, ale usnadňuje jízdu po polních cestách i nastupování do vozu.
Dospělejší vzhled i technologie
Díváte se na druhý facelift modelu, který je na českém trhu dostupný již devátým rokem. Karoserie prošla zásadní proměnou zvenku i zevnitř, přičemž nový design navazuje na aktuální designový jazyk značky. Přední i zadní partie jsou kompletně přepracované a světlomety nyní připomínají větší Sportage. Interiér dostal panoramatický displej a rozšířené možnosti konektivity včetně vzdáleného ovládání přes digitální klíč v telefonu nebo hodinkách. Stonic celkově dospěl a ze skromného kulíška se stal sebevědomý mladík.
Usazuji se do konzervativně vyhlížejícího interiéru a nacházím tu dokonce i manuální ruční brzdu, kterou jsem už několik měsíců neviděl. Sedačky jsou pohodlné, dobře výškově nastavitelné a volant má široký rozsah nastavení. Přestože se mi nelíbí jeho dvouramenné provedení, oceňuji otočné ovladače a přehledné rozmístění tlačítek. Pochvaluji si také dostatek odkládacích prostor i jejich dobré členění. Líbí se mi pohodlná loketní opěrka mezi sedadly, která není v této třídě vždy samozřejmostí.
Výbava, která dává smysl
V autě za 490 tisíc nacházím všechno, co potřebuji. Od automatické klimatizace a vyhřívání sedadel přes automatické stěrače až po LED světlomety. Zadní parkovací kameru, přední i zadní parkovací senzory nebo 12,3” integrovanou GPS navigaci s DAB rádiem, Kia Connect, Kia Live a podporou Android Auto a Apple CarPlay najdete už v základní výbavě.
Zajímavý je i příplatkový paket Plus za 30 000 korun, který obsahuje velmi slušnou nálož výbavy. Najdete v něm například elektronickou parkovací brzdu s funkcí Auto Hold, digitální přístrojový štít s 12,3” displejem, elektrochromatické zpětné zrcátko, volič jízdních režimů, bezdrátové nabíjení telefonu, bezklíčový vstup Smart Key nebo startovací tlačítko. Stonic tak povýší na úroveň velmi dobře vybavených aut, a to stále za rozumné peníze.
Tříválec bez nepříjemných překvapení
Klíčkem startuji litrový tříválec a vydávám se vstříc týdennímu testu. Hned při prvním rozjezdu si všímám, jak rychle a snadno se se Stonicem rozjíždí, což bývá u litrových turbomotorů často nejtěžší disciplína. Přestože mají tříválce podle komentářů pod články stále dost odpůrců, kdo neocení jejich nízkou hmotnost, kompaktní rozměry, nízkou spotřebu, rychlý ohřev a relativně vysoký výkon, ten si v ceníku Stonicu jednoduše nevybere. Brumlavý zvuk tříválce sice není něco, o čem by člověk psal domů, ale rozhodně je příjemnější než dieselové klapání, odér a potenciálně drahé opravy.
Video: Uvedení modelu Stonic
Z mého pohledu je největším úskalím těchto motorů prudký nástup maximálního točivého momentu, který rychle vystřídá úvodní mdlost v nízkých otáčkách. Speciálně u vozů skupiny VW mám občas problém s rozjezdem, protože jakmile to člověk s plynem přežene, auto vystřelí vpřed.
Když naopak dá plynu málo, dostaví se mdlý rozjezd, který následně vystřídá výrazné zrychlení. K mému překvapení se však nic podobného u Stonicu nekoná. Díky měkké spojce, dobře regulovatelnému výkonu a rozumně naladěným rozjezdovým adaptacím jsem s rozjezdy ani jednou nezápasil a motor jsem si docela oblíbil.
Na takto malé auto jediný dostupný motor 1.0 T-GDI o objemu 998 cm³, výkonu 74 kW (100 k) a točivém momentu 172 Nm dostupném mezi 1500 a 3500 ot./min naprosto stačí. Stovku zvládne za 11 sekund a podle WLTP má spotřebovat mezi 5,5 a 5,9 l/100 km. Vděčí za to i nízké pohotovostní hmotnosti kolem 1 130 kg. Pokud vás nebaví práce s převodovkou, k dispozici je také sedmistupňová dvouspojková převodovka DCT.
Na silnici jako doma
Chystal jsem se na první cestu do Pardubic, která nakonec kvůli dopravní situaci vedla zcela mimo dálnice. Během cesty jsem ocenil tichý interiér, pohodlná sedadla a řízení i lehké řazení. Po 100 kilometrech navíc palubní počítač ukazoval spotřebu přesně 5 l/100 km. Hezké. Přesně takové cestování je pro Stonic ideální. Jen mě trápila tvrdá loketní opěrka na dveřích řidiče a nepřišel jsem na chuť provedení přístrojového štítu. Místo klasického otáčkoměru se zobrazuje pouze číselná hodnota otáček, což je trochu zbytečný údaj, protože řidiče neinformuje o tom, v jaké části spektra otáček se motor právě nachází.
Na cestě zpět jsem už dálnici využil. Čekal jsem, že to na velké chválení nebude. Obával jsem se především vnitřního hluku, na který jsem poměrně citlivý. Musím ale říct, že jsem byl mile překvapen. Stonic bez problémů drží tempo 130 km/h a dovnitř proniká překvapivě málo hluku od obtékajícího vzduchu. Největším zdrojem hluku byl podvozek, i ten však zůstával v přijatelných mezích. Také spotřeba se držela na velmi rozumných šesti litrech.
Na rozbitých okresních silnicích překvapil Stonic znovu. Komfortně naladěný podvozek velmi pěkně žehlí nerovnosti, zásluhu na tom má i vhodně zvolené obutí 195/55 R16. Řízení auta mě bavilo především tím, jak málo jsem musel řešit výběr ideální stopy na rozbitých silnicích, jak ochotně se motor vytáčí a jak lehké auto tak akorát zrychluje. Dokud je řidič plynulý v práci s volantem i brzdami, měkčí naladění podvozku nijak nevadí. Prudký vyhýbací manévr už ale karoserii rozhoupe a rychle zasáhne stabilizační systém, takže ani tady se není třeba obávat neschopnosti Stonicu vám zachránit pozadí, když bude třeba.
Vůz jsme po 500 kilometrech vraceli se spotřebou 6,1 l/100 km, což považuji za velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že Stonic buď vozil celou rodinu, nebo jezdil svižně bez ní. Než to zabalíme, zmíním ještě zavazadlový prostor. Objem 330 litrů odpovídá velikosti této třídy. Potěší také relativně hluboký kufr s dojezdovým kolem.
Závěr
Stonic překvapil tím, že i po řadě let na trhu jde o rozumnou volbu pro někoho, kdo chce auto ideální velikosti s rozumnou spotřebou a více než dostatečným komfortem jízdy. I základní úroveň je velmi dobře vybavená a klidně si troufnu říct, že většině bude stačit.
|+ dostatek prostoru, komfort jízdy, dobrá cena i základní výbava, dobrá spotřeba i bez elektrifikace
|– tvrdá loketní opěrka na dveřích, design přístrojového štítu
Zdroj: autorský text