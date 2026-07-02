Test: Kia PV5 je prostorná a velmi schopná dodávka. Drobná vylepšení by si ale rozhodně zasloužila

Model PV5 působil v okamžiku své premiéry jako zjevení. Oproti ostatním aktuálně nabízeným dodávkám (bez ohledu na pohon) vypadá naprosto odlišně a hlavně nesmírně futuristicky. K dostání jsou tři výbavy (Essential, Plus a Elite) a dvě výkonnostní varianty. Ta první nabízí výkon 120 koní a 51,5kWh baterii, ale náročnější mohou zvolit námi otestované provedení s výkonem 163 koní a 71,2kWh baterií.
Trošku problém mám s tím, že na vůz lze nazout maximálně 16" disky kol. Sami zhodnoťte v přiložené galerii, zda vám kola na modelu PV5 připadají utopená, či nikoliv. Mně osobně by se zde líbily alespoň o jeden palec větší disky s nižším profilem pneumatiky.
Video: Představení Kia PV5
Konkurenční Volkswagen ID.Buzz totiž nemá problém s tím, aby jezdil klidně na 19" kolech. Kia tak v tomto ohledu ztrácí první body. Vůz je vždy předokolkou a verze s pohonem všech čtyř kol bude k dostání nejspíše až příští rok. Popisovat vzhled modelu PV5 asi nemá moc smysl, protože tento model rozdělil příznivce značky na dva tábory. Jedni ho milují a druzí mu nemohou přijít na jméno. Úzce tvarované přední LED denní svícení je jasným rozpoznávacím znamením, příď vozu je osazena i nabíjecím portem, což ale není z mého pohledu úplně šťastné řešení.
Pět míst hned, sedm až později
Výtku mám taktéž k hlavním LED světlometům. Ačkoliv byl testovaný vůz v naprosto plné výbavě, dost mi zde chyběla technologie Matrix LED, a taktéž přední mlhovky. Nic z toho aktuálně nelze dokoupit ani za příplatek a jsem si jistý, že zrovna tyto dva prvky bude postrádat velká část zájemců.
V rámci osobní verze Passenger je v plánu pouze jedna délka/výška karoserie. Standardem je pětimístné uspořádání, ale letos nabídku obohatí taktéž verze se sedmi místy k sezení. A právě v oblasti vnitřního prostoru a kabiny nabírá Kia PV5 velmi cenné body. Přední a zadní cestující zde mají tolik prostoru, že i čtveřice dvoumetrových basketbalistů by se usadila naprosto komfortně.
Stížnost musím vznést taktéž směrem k sedadlu spolujezdce, které postrádá svou vlastní loketní opěrku. Nevýhodu spatřuji taktéž v tom, že přední boční okna nejdou stáhnout úplně dolů. Při potřebě větrání tak stále zbyde cca 10 cm vysoká hrana skla. Navíc okno spolujezdce postrádá automatický dojezd/výjezd, což znamená, že tlačítko pro jeho ovládání je nutné po celou dobu držet v požadovaném směru.
V ostatních ohledech je ale PV5 překvapivě dobrým rodinným přepravníkem, který nabídne bohatou zásobu úložných prostor. Hodí se taktéž výklopné stolky na zadní straně předních sedadel a pro co největší komfort mohou být kožená přední sedadla vybavena elektrickým ovládáním, výhřevem i ventilací.
Naopak masážní program nehledejte, což platí i pro tlačítko pro uložení nastavení pozice sedadla řidiče. Jak jste si již asi všimli, futurismus se odráží nejen na vzhledu, ale i v kabině. Moje oči zaujal například dost netradičně tvarovaný multifunkční volant s fyzickými tlačítky a středně velký digitální displej před řidičem, který slouží jako náhrada za klasické digitální budíky.
Z pozice majitele bych ocenil alespoň decentní zatemnění bočních oken od druhé řady a dále. Vzhledem k bohatému prosklení a skoro až nadrozměrné velikosti jednotlivých oken připomíná PV5 výkladní skříň, do které je až moc dobře vidět. Na modelu PV5 ale oceňuji rychlý a přehledný palubní systém na bázi Android Automotive, který má všechny funkce a nastavení přehledně uspořádány v jednotlivých dlaždicích.
Výbava je doslova vyčerpávající
Hodí se taktéž možnost využívat bezdrátově Android Auto/Apple CarPlay a zadní strana předních sedadel nabízí dva porty USB-C pro rychlonabíjení mobilních telefonů. Rekuperace se ovládá přes páčky pod volantem a v palubním systému vozu lze upravit funkci chytré rekuperace, která využívá mapové podklady či data z adaptivního tempomatu. Dále je tu funkce i-Pedal a v rámci bezpečnosti je Kia PV5 vybavena širokou paletou bezpečnostních asistentů. Pozor pak na užitečné zatížení, které u verze Long Range činí 530 až 460 kg, což není nic moc.
A co spotřeba? S vozem jsem najel 450 km a převážně jsem jezdil po dálnicích a okreskách, přičemž průměrná spotřeba se pohybovala okolo 20,1 kWh na 100 km. S těžší nohou na pedálu akcelerátoru je možné jezdit i za 24 kWh na 100 km, ale takové hodnoty dosáhnete jen v případě, že je vůz plně obsazený a pohybujete s ním po dálnici rychlostí 135 km/h, což je tempo, které je pro PV5 maximem. Posledním malým mínusem je horší odhlučnění vpředu, kdy může posádce připadat, že do vozu tak trošku fouká. To je ale jen falešný pocit a svůj
podíl viny na tom má právě nadrozměrné prosklení.
Komfort na prvním místě
Podvozek je v případě Kie PV5 osazen výhradně pasivní technikou a připlatit si zde za adaptivní techniku nelze. To ale vůbec nevadí, protože 16" disky kol a měkce naladěné odpružení přináší velmi dobrý jízdní komfort i na celkem dost rozbitých silnicích. Při potřebě jet dynamicky je ale potřeba počítat s tím, že tlumiče vozu jsou celkem měkké a brzy se dostaví velké náklony karoserie. Přicházející smyk proto rychle krotí citlivě nastavená elektronická stabilizace, kterou ale lze v případě potřeby zcela deaktivovat.
Obecně se ale PV5 řídí velmi dobře, skrze volant se ke mně dostávalo celkem dost informací o tom, co se právě děje pod předními koly a k řízení PV5 nemám žádné výhrady. Kia PV5 je stylová dodávka s hromadou místa uvnitř, nabídne optimální spotřebu a dojezd a také komfortní jízdní projev. Z mého pohledu jsem zde sice našel pár větších nedostatků, ale po technické stránce je tenhle stroj takřka dokonalý.
Jen ti nejnáročnější by mohli požadovat pohon všech kol a také pár koní navíc by se zde určitě neztratilo. Celkově je ale PV5 hodně zajímavým strojem, jehož cenovka činí v maximální výbavě Elite (71,2 kWh) přijatelných 1 144 980 Kč.
|+ nezaměnitelný vzhled, spotřeba, dojezd, vnitřní prostor, bohatá výbava, cena
|- nelze zatím mít s pohonem všech kol, přední okna nelze úplně stáhnout, boční okna bez zatmavení
Zdroj: Autorský text