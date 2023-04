Test Citroën ë-C4 X Shine: Francouzský excentrik místo oktanového čísla spoléhá na sílu voltů a ampér

Zatímco mnozí výrobci se snaží elektrické verze odlišit, Citroën ë-C4 X od jeho sourozenců se spalovacími motory rozeznáte jen podle štítků na karoserii. Zvýšený sedan není zrovna typickým zástupcem kompaktní třídy. Vypadá spíše jako liftback a s výchozím hatchbackem má identický rozvor a až po zadní dveře vše společné. Právě ten o 240 mm delší zadní převis dokáže vzbudit dojem o třídu většího auta. A přitom ve srovnatelné výbavě vychází jen o 15 000 Kč dráže.

Příjemným bonusem verze X je 130litrový „nášup“ v zádi. Hluboký zavazadlový prostor o objemu 510 litrů je u testované elektrické verze stejně velký jako u provedení se spalovacím motorem. Bohužel ho omezuje, tak jako u každého sedanu, malý otvor a vyšší vstupní práh. Slabším místem je rovněž nutnost při jeho otevírání nahmatat nízko položený výkroj mezi víkem a nárazníkem, který se rychle zašpiní.

Vyloženou minelou je uchycení víka na dvou ramenech, která po zavření zajíždějí hluboko do prostoru pro zavazadla. Již léta existují mnohem sofistikovanější (ale výrobně samozřejmě dražší) řešení, která se této nevýhodě dokáží vyhnout. A u elektromobilu se musíte smířit i s další nepříjemností. Pro dobíjecí kabely je sice dostatek místa pod podlahou zavazadelníku, ale pokud převážíte zavazadla, jen velmi těžko se ke kabelům dostanete. Podlahu totiž nelze ohnout a ke snadnému přístupu nepřispívá ani onen vyšší vstupní práh.

Komfort na palubě

Zvýšená světlost ë-C4 X se v běžné každodenní praxi, kdy tu a tam potřebujete opustit pevný asfalt, docela hodí. Navíc si nemusíte tolik hlídat výšku obrubníků ve městě při parkování. I u elektrické verze je totiž světlá výška velkorysých 156 mm. Do vyvýšené kabiny se navíc snadno nastupuje. Ani při nasedání do hodně zašpiněného auta si navíc neumažete nohavice, neboť dveře překrývají prahy.

Interiér je plný tvrdých plastů, ale celkový dojem není vůbec zlý. Volant má příjemně tlustý věnec a padne hezky do ruky. Ve třetím stupni výbavy (Shine) má navíc příjemné kožené obšití věnce. V kabině najdete řadu odkládacích prostor, do předních dveří se snadno dají 1,5litrové PET lahve. Škoda jen, že středový tunel je v přední části až příliš široký a hrana tlačí do pravé nohy. Před spolujezdcem má sedan stejně jako hatchback poměrně malou schránku, což ale kompenzuje praktický šuplíček třeba na uložení integrovaného výsuvného držáku na tablet.

O 240 mm delší zadní převis vzbuzuje oproti výchozímu hatchbacku dojem o třídu většího auta. A přitom ve srovnatelné výbavě vychází jen o 15 000 Kč dráže Autor: Lukáš Dittrich

Interiér modelu ë-C4 X je dostatečně prostorný, vpředu i vzadu je v podélném i příčném směru místa habaděj. Zadní pasažéři zásluhou více skloněných opěradel ocení pohodlnější posaz než v hatchbacku. Místa na hlavu je pro 180 cm vysokého cestujícího ještě dostatek, vyšší už by ale již mohli mít problémy. Sedadla Advanced Comfort se speciální výplní, která poskytuje ideální oporu tělu, také účinně pomáhají tlumit nerovnosti.

Lví podíl na velmi dobrém cestovním komfortu ale mají také tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy. Na delších nerovnostech je ovšem znát, že odpružení má přeci jen více práce se zvýšenou hmotností elektrické verze. Ta je o plných 359 kg těžší než základní verze s tříválcem 1,2 litru. V obecném srovnání ale Citroën ë-C4 X stále poskytuje nadstandardní míru pohodlí.

Na malý displej v palubní desce s jemným bočním ambientním osvětlením si zvyknete rychle, stejně jako na ve verzi Shine standardně dodávaný head-up displej s výsuvným sklíčkem, na němž máte okamžitou rychlost stále dobře na očích. Také ovládání ventilace je snadné, má ještě klasické mechanické otočné ovladače a tlačítka.

To 10“ displej infotainmentu nové generace s vysokým rozlišením si vyžaduje již trochu delší soustředění. Lze si ho ale konfigurovat pomocí widgetů, ale rovněž využít bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto, stejně jako digitálního asistenta pro ovládání mnohých systémů hlasem. Výhled vzad trochu ztěžuje vysoká spodní linie zadního okna i široké zadní sloupky, a v dešti hodně postrádáte i stěrač. Při couvání ale pomůže parkovací kamera, která je standardem od výbavy Shine.

Na malý displej v palubní desce s jemným bočním ambientním osvětlením si zvyknete rychle, stejně jako na ve verzi Shine standardně dodávaný head-up displej s výsuvným sklíčkem. Ovládání ventilace je snadné, má ještě klasické mechanické otočné ovladače a tlačítka. 10“ displej infotainmentu nové generace s vysokým rozlišením si vyžaduje více pozornosti. Autor: Lukáš Dittrich

Elektrický valčík

Model C4 X je stejně jako hatchback dostupný jak se spalovacími motory, tak i jako elektromobil. Výkon synchronního elektromotoru 136 koní je stejný jako u prvních elektrických modelů koncernu Stellantis založených na architektuře e-CMP. Některé (například DS 3 po faceliftu) ale již mají lepší parametry dané novým elektromotorem a jiným akumulátorem. Určitě potěší standardní 11kW palubní třífázová nabíječka a přítomnost tepelného čerpadla.

Maximální točivý moment 260 Nm je k dispozici prakticky od nulové rychlosti. Na semaforech jste téměř vždy nejrychlejší, pneumatiky poháněných předních kol ale dostanou zabrat více než u aut se zadním pohonem.

Na stovku se dostanete za 9,5 s a nejvyšší rychlost má vůz omezenou na 150 km/h. Plného výkonu 136 koní využijete pouze v režimu Sport. Zbytečně ale „žere“ drahocennou energii, v praxi ho tak aktivujete zřejmě jen zřídka. Většinu času budete jezdit v režimu Normal, kde výkon klesne na 109 koní, ale dynamika je pořád dobrá. Když budete potřebovat trochu prodloužit dojezd, můžete přepnout do režimu Eco. Tam však máte k dispozici už pouze 82 koní a odezva na pokyny plynového pedálu je tak velmi mdlá, že vás to po chvíli přestane bavit, a přejdete zpátky do Normalu.

V základním módu Citroën ë-C4 X více „plachtí“ a jízda je tak velmi plynulá, jiná regulace rekuperace než režim B k dispozici bohužel není. Možnost nastavit ji jako u některých jiných aut v několika stupních pádly pod volantem u tohoto francouzského modelu nelze. Dojezd ve smíšeném cyklu WLTP je podle tabulek 360 km. Realita je trochu odlišná, baterie s celkovou kapacitou 50 kWh (využitelná je 45 kWh) je totiž v obecném srovnání spíše menší. Přesto z hlediska spotřeby vychází Citroën ë-C4 X o trochu lépe než sesterské modely Peugeot e-2008 a předfacelifotvý DS 3 Crossback E-Tense se stejnou technikou.

Citroën ë-C4 X disponuje nadstandardně velkým nabíjecím výkonem 100 kW. Baterie má kapacitu 50 kWh, z toho je využitelných 40 kWh. Nabití z 0 na 80 % veřejnou nabíječkou o výkonu 100 kW zabere přibližně půl hodiny. Autor: Lukáš Dittrich

V kombinovaném provozu ë-C4 X jezdí se spotřebou okolo mezi 19 až 20 kWh/100 km, okresky ale zvládá se spotřebou 16–17 kWh/100 km. Ve městě se za mírného klimatu lze dostat ještě níže. Zvládnete pak i necelých 300 km, v zimě to ale nejspíš nebude více než 250 km. Čím větší zima a čím těžší noha na plynu a rychlejší jízda po dálnici, tím hůře. Tam se dojezd dovede „smrsknout“ na zhruba165 km. Citroën ë-C4 X v tomto směru není mezi elektromobily výjimkou.

Stejně jako u koncernových sourozenců je i v tomto případě konkurenční výhodou možnost využívat nadstandardně velký nabíjecí výkon 100 kW, který je obvyklý jen u dražších aut. Nabití z 0 na 80 % veřejnou DC nabíječkou o výkonu 100 kW zabere přibližně půl hodiny. Domácí wallbox potom dodá „šťávu“ za nějakých 5 hodin, zatímco nabíjení z domácí zásuvky do plna by zabralo téměř jeden den.

Nejedná se o racionální volbu

Po silnici se Citroën ë-C4 X pohybuje jistě a jízda je plavná. S ohledem na komfortní ladění je znát tendence k náklonu karoserie v ostrých zatáčkách, ale vůz zůstává stabilní. Řízení je v nízkých rychlostech lehké, v těch vyšších mírně ztuhne, v obou případech je ale dostatečně komunikativní. Celkově se jedná o uživatelsky přívětivé auto. Brzdy jsou ideálně nastavené, při jízdě si vůbec nepřipadáte jako v elektromobilu.

I u elektrické verze je světlá výška velkorysých 156 mm. Do vyvýšené kabiny se tak snadno nastupuje Autor: Lukáš Dittrich

Nejlevněji lze elektrickou verzi pořídit za 889 900 Kč v provedení Feel, Shine s nezbytnou parkovací kamerou, head-up displejem, kůží obšitým věncem volantu a řadou dalších prvků je o 60 000 Kč dražší a Shine Pack vyjde na 989 900 Kč. Diesel je o 250 000 Kč levnější, tříválec 1.2 PureTech ještě o dalších sto.

Příznivci tiché uhlazené jízdy si v elektromobilu přijdou na své, jako nejlepší verze se ale jeví ta dieselová, s níž lze jezdit za 5,5 l/100 km. Při 50litrové nádrži to umožňuje dojezd, o jakém si v elektrické verzi můžete nechat jen zdát. Výhodou elektromobilu je samozřejmě bezemisní provoz, hodí se tak pro jízdy po městě a jeho okolí se všemi z toho plynoucími benefity. Na českém trhu se ale vzhledem k absenci dotací rozhodně nejedná o racionální volbu. Pokud ovšem EU nařídí, že služební auta budou muset mít elektrický pohon, potom akcie tohoto modelu hodně vzrostou. Prozatím se ale, zvláště tomu, kdo často podniká delší jízdy po dálnici, vyplatí kupovat diesel, dokud je v nabídce.

+ Design, objem zavazadlového prostoru, komfortní sedadla, cestovní komfort, stejně snadná obsluha jako u spalovací verze, jisté jízdní vlastnosti, světlost podvozku - Cena ve srovnání se spalovací verzí, omezený výhled vzad, malý vstup do zavazadelníku, ramena víka omezují prostor pro zavazadla, nepřehledné menu infotainmentu