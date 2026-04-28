Test: Citroën C5 Aircross Max nabízí skvělý komfort za pěkný peníz. Některé kompromisy ale umí naštvat

Blížím se k poměrně velkému SUV modré barvy s uhlazenými liniemi přední části a celkem střízlivě střiženou zadní částí, kterou ozvláštňují vystupující světelná křídla, jak tyto designové výstřelky sám výrobce nazývá. Na fotkách to tak nevypadá, ale příď C5 je poměrně mohutná, přestože to zdařile maskuje svým designem. SUV postavené na platformě STLA Medium svou délkou 4652 mm konkuruje populárním modelům, jako jsou Nissan X-Trail a Toyota RAV4. Do Kodiaqu mu ještě 10 cm chybí, Karoq přerůstá o 15 cm.
Usedám do interiéru, který na první pohled působí docela honosně. Příjemnou změnou je integrovaný 13palcový displej orientovaný na výšku, který do interiéru hezky zapadá a neruší ani vzhled, ani výhled ven.
Komfort na prvním místě
Usazuji se do sedadel, která mají být jednou z hlavních domén vozu C5 Aircross díky speciální technologii Advanced Comfort. Ty nejdražší verze těchto sedadel mohou mít i odvětrávání a přizpůsobitelné bočnice, ty my ale v našem voze nemáme. Máme o stupeň nižší verzi potaženou umělou kůží Lædana s nastavitelnou bederní opěrkou. První dojem je, že se mi sedí docela dobře, ale uvítal bych delší sedák, případně možnost jeho prodloužení.
I přes velký rozsah nastavení volantu se pořád sedí poměrně vzpřímeně, typicky pro vozy SUV této velikosti. Rozhlížím se po interiéru a nemůžu si nevšimnout lesklých plastů. Jestli je něco horší než lesklé plasty na středové konzoli, jsou to lesklé plasty na dveřních madlech. Tady je pro jistotu obojí.
Umístění displeje, které jsem před chvílí chválil, si vyžádalo svou daň v podobě omezeného množství odkládacích prostor. Za displejem je velký úložný prostor včetně držáků nápojů, ale jeho využití za jízdy je prakticky nemožné. Těch dobře přístupných odkládacích prostor je velmi málo, což v tak velkém autě překvapí.
Na výšku umístěná obrazovka má vyhrazenou spodní část pro zobrazení a ovládání teploty ventilace, jinak je její plocha trochu nevyužitá. Prostředí infotainmentu známe z jiných modelů koncernu. Ovládání některých prvků, jako je vyhřívání sedadel, je poměrně neintuitivní, ale člověk se naučí, jak se probojovat strukturou menu. Pod displejem je pro jistotu řada tlačítek a otočný ovladač hlasitosti.
V předchozí generaci se výrobce chlubil tím, že v zadní řadě jsou tři rovnocenná sedadla. Mělo to ale nevýhodu v tom, že všechna byla rovnocenně omezená především v oblasti šířky ramen a vlastně všechna relativně nepohodlná. To je teď minulost. Máme klasické sezení, pohodlné pro dva, méně pohodlné pro prostředního. Pro komfort posádky mohou být zadní sedadla i vyhřívaná. V kufru je k dispozici sympatických 650 litrů pro vaše zavazadla.
Pod kapotou žádné překvapení
Pod kapotou se nachází hybridní pohon, který najdeme ve všech modelech koncernu Stellantis. Tříválcový turbomotor 1.2 PureTech nabízí točivý moment 230 Nm a maximální výkon 100 kW. Dodatečnými 21 kW a 51 Nm mu v těžkých chvílích pomáhá elektromotor umístěný v převodovce.
Celkový výkon soustavy udává výrobce 107 kW (145 koní). Normovaná spotřeba slibuje 5,4 litru benzínu. S nádrží o velikosti 55 litrů by měl C5 Aircross ujet kolem 1000 km. Z nuly na 100 km/h se C5 dostane za 10,2 vteřiny.
Jízdní projev této hybridní jednotky známe z jiných vozů koncernu Stellantis. Pohonná jednotka reaguje i na mírné pohyby plynového pedálu poměrně dychtivě. Dává tak pocit relativně vysokého výkonu, jen v druhé polovině dráhy plynu už nemá moc co nabídnout. Převodovka řadí plynule, drží motor běžně v nízkých otáčkách a vypomáhá si elektromotorem. Větší požadavky na výkon se snaží vyřešit podřazením. To funguje v nižších rychlostech, v dálničních pak už dvanáctistovka moc zrychlovat nechce. Na dálnici lze počítat se spotřebou kolem 7 litrů, mimo město kolem 6 litrů, celkový průměr zápůjčky byl přesně mezi těmito hodnotami. Není to s ohledem na velikost auta špatná spotřeba.
Přestože výrobce označuje pohon jako hybrid, řešení je na rozhraní hybridu a mild-hybridu. Z pohledu uživatele jsou řešení od Toyoty, Nissanu, Renaultu nebo BYD o něco lepší díky své bezprostřední reakci na plyn bez nutnosti hledat správnou rychlost v převodové skříni. E-DCS6 je pořád dvouspojkovou převodovkou a při požadavku na výkon musí motor podřadit, což se bez prodlevy prostě neobejde.
Komfort jízdy
A jak to vypadá za jízdy? Celkem dobře. Od nízkých rychlostí v kabině panuje ticho, jen zdálky brumlá tříválcová dvanáctistovka. Citroën ustoupil od extra měkkého nastavení podvozku, který fungoval dobře na určitých typech nerovností, ale na rozbité silnici už to taková komfortní pohádka nebyla. Nyní je podvozek trochu tužší, ale stále patří k nejměkčím na trhu.
A funguje to teď o poznání lépe jak ve městě, tak mimo město. I na nejhorších silnicích podvozek statečně bojuje, přestože torzní příčka vzadu v kombinaci s měkkým naladěním není ideální. Ale rychlá jízda v zatáčkách nebude problém jen kvůli zadní nápravě.
Kromě plavného podvozku tu máme sedadla bez bočního vedení s poměrně rovným posazem, vyšší stavbu karoserie, ne příliš citlivé řízení a ne úplně výkonný motor. Tahle kombinace sportovní jízdu zcela vylučuje. Zážitek s C5 nejlépe prožijete při klidné jízdě, kdy vyniknou její přednosti, jako je tichý interiér, pohodlná sedadla, hezky hrající audio a rozumná spotřeba. Příjemně se C5 cítí i na dálnici, i když vysoká stavba vozu docela vzdoruje při snaze zrychlit nad 130 km/h a pár koní navíc by určitě prospělo, což byl ostatně závěr i u Peugeotu 5008 testovaného v loňském roce.
Cena? Pod 700 tisíc
C5 Aircross je další z vozů, který už nepořídíte s manuální převodovkou. Myslím, že v případě tohoto typu auta, které řízení vozu posouvá spíše k přepravě než k zážitku, je to moudré řešení a absence řazení komfort rozhodně podporuje. Nejlevněji pořídíte C5 Aircross za 695 000 Kč s námi testovaným hybridním motorem a to určitě není špatná cena. Námi testovaná verze Max stojí stále zajímavých 820 000 Kč. Pro příznivce elektromobilů je C5 Aircross k dispozici i s nezvykle velkou 97kWh baterií, za tu pak výrobce chce 1,2 milionu.
Závěr nebude moc překvapivý. Těch, kteří nepotřebují auto řídit, ale potřebují se přepravovat, je dost a jim má C5 Aircross hodně co nabídnout. Zcela je izoluje od okolního světa, nabízí komfortní svezení i příjemnou kabinu a dostatek místa. Ten hybrid by mohl mít lepší reakce na plyn a trochu více koní. Nepotěšil mne nedostatek úložných míst pro řidiče.
|+ příjemné svezení, dobrá spotřeba, hezký interiér, nabídka místa, rozumná cena
|– krátký sedák, slabší motor, málo úložných prostor pro řidiče, necitlivé řízení
Zdroj: Autorský text