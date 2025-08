Test Peugeot 5008 145 Hybrid: Ticho, krása, ale koní poskrovnu

Model 5008 aktuálně představuje to nejlepší, co lze v nabídce značky pořídit. Tomu odpovídá i paleta pohonných jednotek. U elektrické verze zaujme nevídaně velká baterie Long Range o kapacitě 96,9 kWh, která umožňuje kombinovaný dojezd až 650 km. V nabídce je také inovovaný plug-in hybrid s baterií o kapacitě 17,8 kWh a elektrickým dojezdem až 80 km. My jsme ale otestovali třetí motorickou variantu – Hybrid 145 – s nejnižší úrovní elektrifikace.

S délkou 4791 mm patří 5008 mezi větší SUV a nabízí prostor až pro sedm cestujících. Kolmá záď maximalizuje vnitřní prostor a do obřího kufru se tak povedlo ukrýt třetí řadu sedadel. Se složenou poslední řadou pojme zavazadlový prostor stále až 750 litrů.

Designově 5008 navazuje na předchozí generaci a v rámci mainstreamového segmentu patří z hlediska designu k nejpropracovanějším vozům. Ne nutně nejkrásnějším – to je subjektivní – ale rozhodně do ztvárnění vozu investoval výrobce hodně peněz i energie.

Interiér na pomezí prémiové třídy

Příjemně působí i interiér. Je prakticky totožný s tím v testované 3008, takže jen zopakujme, že působí až prémiově – ať už z hlediska použitých materiálů, neobvyklých tvarů, nebo kvality displejů. Dojem luxusu kazí pouze velké množství klavírního laku na nepraktických místech, který se snadno poškrábe a zašpiní.





Krásná (ale) krabice Autor: Jan Nemrava

Pro Peugeot typická architektura i-Cockpit s malým volantem a obřím 21” (s úhlopříčkou 540 mm) „levitujícím“ HD displejem, doplněná o originální lištu s virtuálními tlačítky i-Toggles, představuje moderní pojetí interiéru značky Peugeot. Neobvykle umístěný volič směru jízdy umožnil originální řešení středové konzole s několika velkými úložnými prostory.

U sedadel jsme se oproti elektrické verzi museli trochu uskromnit – testovaná verze měla pouze manuální nastavení – nicméně kvalitu sezení chválíme. Přestože architektura s malým volantem umístěným nízko v klíně nemusí zpočátku každému vyhovovat, po správném usazení působí poloha přirozeně.

Zastavme se ještě u silné stránky vozu: zadní řady sedadel. Sedadla ve druhé řadě jsou dělená, posuvná, naklápěcí a snadno sklopná. Navíc disponují sofistikovaným mechanismem pro nastupování do třetí řady a umějí se vrátit do původní polohy. Pokud se cestující ve druhé řadě posunou trochu vpřed, zůstává dostatek prostoru i pro pasažéry ve třetí řadě.





Hybrid 145: Tichá a kultivovaná jízda, ale bez sportovních ambicí

Pohonná jednotka e-DCS6 byla k dispozici už na sklonku předchozí generace 5008. Elektromotor o výkonu 15 kW pomáhá spalovacímu motoru v nejnáročnějších momentech – při nízkých otáčkách nebo bezprostředně po sešlápnutí plynu. Často tak není nutné podřazování, protože elektromotor dodá chybějící sílu, než zabere turbo.

Spousta tvarů, ploch a lesklých míst Autor: Jan Nemrava

Při převzetí vozu ukazovalo dlouhodobé počítadlo průměrnou spotřebu 7,1 litru na 100 km za posledních 2000 km – u testovaného novinářského vozu to není špatné. Pod kapotou se nachází tříválcový turbomotor 1.2 PureTech, kterému pomáhá elektromotor integrovaný do převodovky. Spalovací motor nabízí točivý moment 230 Nm a maximální výkon 100 kW.

Celkový výkon soustavy činí 107 kW (145 koní). Oproti předchozí generaci se jedná o drobné navýšení. Nejslabší nabízená jednotka zvládá zrychlení na 100 km/h za 11,3 sekundy a oficiální spotřeba činí 5,7 litru benzinu na 100 km. Pohotovostní hmotnost je 1700 kg.

A jak to jezdí? První dojmy jsou neobvyklé. Přeposilované řízení s malým volantem, dychtivě reagující pohonná jednotka a absolutní ticho v kabině. Všechny ovládací prvky vyžadují minimum úsilí. Takové auto „pro dívky“, dalo by se říct, pokud bychom chtěli použít lehký genderový stereotyp.

Zadní řada je esem v rukávu modelu 5008 Autor: Jan Nemrava

Prvních pár kilometrů je až fascinující, jak pružně motor reaguje na jemné pohyby nohou – vytváří to dojem téměř neomezeného výkonu. Mozek si pak položí otázku: „Když dostanu takovou pružnost na polovině dráhy plynového pedálu, co skrývá ta druhá polovina?“ A odpověď přichází rychle – nic. Ve druhé polovině už motor nic dalšího nenabídne, protože maximum výkonu dal už na začátku. Režim Sport to ještě zhorší, i když alespoň ztuhne řízení.

Spalovací motor si rozumí s elektromotorem, převodovka řadí jemně a typický zvuk tříválce 1.2 PureTech je příjemně brumlavý a tlumený. I při dálničních rychlostech zůstává v kabině klid – a to je možná největší přednost modelu 5008.

Přestože se jedná o základní motorizaci a pro klidnou jízdu je plně dostačující, přivítali bychom pár koní navíc – zejména pro jistotu při předjíždění nebo najíždění na dálnici, a to platí dvojnásob, pokud vůz veze až šest dalších pasažérů. Alespoň těch 155 koní, jako měl nedávno testovaný Bigster, jehož full-hybrid je podle mého názoru lepší a úspornější.

Komfort, podvozek a spotřeba

A když už mluvíme o spotřebě – auto jsme vraceli se stejnou průměrnou hodnotou jako novináři před námi, tedy 7,1 l/100 km. Překvapivě byla dálniční spotřeba jen o půl litru vyšší než průměr, ale mimoměstská byla vyšší, než bych čekal, a pod 6,5 litru jsem se dostal jen výjimečně.

Díky nové platformě STLA Medium se výrazně zlepšila kvalita odpružení i celková vyspělost podvozku. Dříve běžné rázy od podvozku zmizely, mimo jiné i díky mírně tužšímu naladění. To přidalo na komfortu jízdy, protože podvozek nerozhodí ani horší silnice. Pomáhají tomu i pneumatiky s rozumně vysokým profilem – konkrétně 225/55 R19.

Kufr nezměrných rozměrů také Autor: Jan Nemrava

Závěr: Komfortní SUV s důrazem na styl

Peugeot 5008 sází především na design a komfort svezení. Ticho v kabině a pocit izolace od okolí i samotného řízení představují pro určitou skupinu zákazníků velké lákadlo – a není se čemu divit v dnešní divoké době.

Základní pohonná jednotka se hodí pro klidnou jízdu, a rozumná je i cena: 850 tisíc Kč za verzi Allure, nebo 910 tisíc za námi testovanou verzi GT.