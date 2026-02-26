Test: Nové Audi Q3 jezdí i vypadá dobře, ale hybrid chybí

Stojí před námi nejnovější recept na ingolstadtskou eleganci. Přimhouřená světla denního svícení a chytře schovaná hlavní světla s LED Matrix technologií, žádný chrom a hodně černé obalené v sytě červené barvě. Vzadu úzké světlomety a dnes už povinná červená linka mezi nimi a samozřejmě osvětlené logo výrobce.
Q3 v nové generaci sice moc nevyrostla, měří 4531 mm, ale na kráse přibrala dost a s příplatkovým paketem S line je to docela hezké auto.
Video: Uvedení modelu Q3
Usedám do interiéru a dýchne na mě německá prémie. Dva displeje, zahnuté a krásně zapracované do interiéru, krásný volant a zajímavé materiály dělají z Audi Q3 velmi útulné místo. Rozhlížím se kolem sebe, moc se mi líbí grafika displeje, je jemná, elegantní, ale krásně funkční.
Méně už musím jásat nad jedinou pihou krásného a kvalitního interiéru. Jsou jí rozsáhlé plochy lesklých plastů na středové konzoli, tam, kde se podle mě nejrychleji poškrábou. Tím spíš, že je tam i startovací tlačítko, na které se sahá s každým použitím vozu.
Nové ovládání pod volantem
Audi do Q3 umístilo své nové ztvárnění páček pod volantem. Vypadá to hezky na pohled, ale k dokonalosti mu kus chybí. Základem je pevná část, na které se pohybují jen krajní části. Pravá páčka je jednoduchá, je zde volič směru jízdy směrem nahoru a dolů. Ale ta levá musí sdružit poměrně dost funkcí, kromě blinkrů také stěrače a světla.
Všechny ty ovladače vypadají docela titěrně, není to úplně intuitivní a když jsem si omylem na krásně čistém autě zapnul zadní stěrač a při jeho snaze jej vypnout si ještě zadní sklo omyl, tak jsem nad novým nápadem úplně nejásal.
Nakonec vlastně kritiku omezím na ten zadní stěrač. Jeho zapnutí není nijak indikováno ani polohou páčky. Ano, vidím, že stírá, což je dobrá indikace toho, že je zapnutý, ale titěrné ovladače nebudou pro každého úplně ideální. Snažil jsem se tomu přijít na chuť, ale moje dívka toto řešení zhodnotila slovy, která většinou dámy ve společnosti nepoužívají. Tipoval bych si, že v další generaci už to bude doladěné a bezchybné, chybí tomu málo.
Interiér
Než vyrazím, ještě si seřídím sedačku. Nebudu zastírat, že mě překvapilo, že v autě, jehož cenovka je 1,5 milionu, je sedačka manuálně ovládaná. K její cti je ale třeba dodat, že lze prodloužit sedák, má vzduchovou bederní opěrku a sedí se v ní fantasticky. Má skvělé boční vedení a příjemně tuhé polstrování.
Během chvíle jsem ještě trochu smutnil nad absencí vyhřívaného volantu, opět v kontextu té cenovky. V tu chvíli mě nezahřálo ani to nádherně osvětlené zadní logo, ani možnost nastavení několika stylů denního svícení.
Kromě pohodlí na předních sedadlech mysleli konstruktéři i na zadní řadu. Ta splňuje všechno, co můžete očekávat. Sedadla se dají naklápět, jsou dělená a zadní řada je navíc celá posuvná. Naprostý ideál. V kufru pak najdete 488 litrů a pod podlážkou mistrovství světa v plýtvání místem. Díky umístění subwooferu a absenci rezervního kola je tam velký „jalový“ objem, který jen těžko využijete.
Elektrikou lehce oživený pohon
Pod kapotou je známá koncernová jednotka 1.5 TFSI. Jde o stejnou pohonnou jednotku, jakou jsme před pár týdny testovali v novém T-Rocu. Pokud jste test četli, a já doufám, že ano, tak víte, že jde o mild-hybridní jednotku s výkonem 110 kW a 250 Nm točivého momentu v širokém rozsahu 1500 až 3500 otáček, spojenou se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Výrobce slibuje zrychlení na stovku za 9,1 vteřiny a spotřebu 6,3 litru benzinu na sto kilometrů.
Díky mild hybridní asistenci dokáže velmi aktivně vyřazovat rychlosti a vypínat spalovací motor, klidně i na dálnici. Velkou porci kilometrů tak ujede zcela bez běžícího motoru. Energii sbírá při brzdění a kromě pohonu příslušenství umí pomoci spalovacímu motoru při rozjezdu, aby se snáze dostal do pásma otáček, kde už má dost síly. Motor je takový tichošlápek, většinu času o něm člověk neví. Na plyn reaguje i přes elektrickou pomoc trochu vlažně, ale nad 2000 otáček se probouzí, pak velmi statečně táhne až někam k 5000 otáčkám, kde už je jeho zvuk dost slyšet.
Audi Q3 s pohotovostní hmotností přes 1600 kg je už na tento motor poměrně velká zátěž a kvůli tomu také málokdy přijde na řadu unikátní vypínání válců. Výsledkem je pak vyšší spotřeba, než udává výrobce. Na dálnici a ve městě leze spotřeba k 8 litrům, mimo obec se pod 6 litrů dostat nelze. Průměr během zápůjčky byl kolem 7,5 litru.
Slon v místnosti
Prémiové auto v mých očích neznamená jen prémiovou cenu, prémiové materiály, prémiovou konstrukci a prémiové svezení. Ale také to, že bude mít prémiovou pohonnou jednotku s prémiovými vlastnostmi. Například že nebudu po každém stisknutí plynu čekat na náběh motoru, že můžu manévrovat s autem s centimetrovou přesností nebo se zcela plynule rozjet.
Asi víte, kam tím nářkem mířím. Ta pohonná jednotka z mého pohledu už nenabízí to, co bych čekal od prémiového auta. Koncernu velmi chybí full hybrid.
Nedávno testovaná Corolla Cross je auto zcela jiné cenové kategorie, prémiová není ani kvalita materiálů, ani vnitřní hluk, ale pocit z elektrického auta a spotřeba ve městě 4 litry oproti 8 litrům v Q3, a ještě k tomu s pohonem všech kol, to je podle mě trochu lepší užitná vlastnost než 1.5 TFSI s DSG, které můžete mít i v Octavii. Naštěstí tomu můžete jít naproti s plug-in hybridem, který je také v nabídce. Dobrou zprávou také je, že full-hybrid se má letos objevit ve Volkswagenu T-Roc, takže určitě budou následovat i další modely.
Svezení
Pojďme ale dál. Možná jsem nejásal nad motorem, ale úžasně jsem si pochvaloval nová LED Matrix světla. Kromě tradičního stínování protijedoucích aut uměla skvěle osvětlit prostor před vozem a dokonce díky 25 tisícům pixelů svých LED světel v každém světlometu promítat symbol vločky, když mrzlo, nebo čáry odpovídající šířce vozu. Velmi jsem si také pochvaloval dobře znějící audio, hezké rozlišení kamer a samozřejmě i samotnou jízdu.
Na devatenáctipalcových pneumatikách je auto přiměřeně tuhé, je to tak maximální rozměr, který bych doporučil, aby nebylo příliš tvrdé. Q3 stojí na stejné platformě MQB Evo jako třeba Tiguan a musím říct, že svezení je opravdu na výši. Žádné rány, žádné velké otřesy, jen krásné předvídatelné chování podvozku, který snese i hrubší zacházení. Menší kola budou možná ještě lepší volbou, ale ta obvykle dost pokazí vzhled. Uvnitř je Q3 nádherně tichá i nad povolenými dálničními rychlostmi.
Cena a závěr
Základní cena s námi testovaným motorem je 1,1 milionu korun. S příplatkovými pakety vylepšujícími vzhled exteriéru i interiéru, příplatkovými fantastickými LED Matrix světly, barvou a dalšími doplňky se cena vyšplhala na necelých 1,5 milionu korun. Z mého pohledu je jedinou výtkou pohonná jednotka, která sama o sobě není špatná, ale konkurence je dál jak se spotřebou, tak s uživatelskou přívětivostí.
|+ vyladěné auto, komfort jízdy, nabídka výbavy, skvělá LED matrix světla, variabilní interiér
|– spotřeba a absence full hybridu
Zdroj: autorský text