Test: Toyota Corolla Cross Executive na emoce příliš nehraje, ale funguje skvěle

Přicházím k červenému vozu s délkou 4460 mm, který jakoby do portfolia značky vůbec nezapadal. Vedle aut typu C-HR nebo osobní Corolly působí až neuvěřitelně konzervativně. A facelift auto omladil jen nepatrně.
Změnou prošla světla, která kromě toho, že mohou mít v nejvyšší výbavě technologii LED matrix, dostala moderní osvětlenou lištu. Nová je lakovaná i maska, která nahradila smutný výraz masky předchozí verze. I tak bych designem Corollu Cross pasoval spíše o generaci zpět. Vnímání designu je ale subjektivní a ne každému se musí líbit například C-HR, které mně přijde fantastické. Navíc design není to, co dělá auto autem, a tím spíš ne Toyotu.

Usedám dovnitř a vítá mě známý interiér. Známý jak z osobní verze Corolly, tak z předfaceliftované verze. Změny oproti ní jsou minimální, většina z nich se odehrála v okolí přihrádky před řadicí pákou. Stejně jako zvenku se i tady díváme na velmi konzervativní ztvárnění interiéru, jaké aby v dnešním světě člověk pohledal. Některé kontrasty mi přijdou až úsměvné. Obří tlačítka vyhřívání sedadel kontrastují s moderním USB-C. Moderní podsvětlení interiéru a panel ukazující teplotu ve vozidle jak z kalkulačky, to je jako kdyby se potkala dvě různá století.
Ale nijak to nechci hanit. To obrovské tlačítko vyhřívání má třeba tu výhodu, že zůstane celou zimu zapnuté a díky tomu auto po startu hned začne topit a nemusím se o nic starat. A ty ukazatele teploty jak z kalkulačky uvidí i ti s menším zrakovým nadáním. Na místě řidiče rychle najdu dobrou polohu za volantem a musím pochválit výhled, který neomezují tenké sloupky. Dopředu vpravo přes vyšší hradbu přístrojové desky je sice výhled trochu omezený, ale to je typické pro většinu SUV.
Hybrid je nejvíc
Pod kapotou je pohon nazývaný 2,0 Hybrid (178 k) s e-CVT a AWD-i. Jako již několik dekád jde v případě Toyoty o paralelní hybrid, kde spalovacímu motoru s 98 kW (133 k) při 6000 otáčkách pomáhá trakční elektromotor k celkovému výkonu 178 koní. Přestože v rámci faceliftu došlo k lehkému snížení výkonu spalovacího motoru, výrobce slibuje stále stejné zrychlení na stovku za 7,5 vteřiny, což na takové auto není vůbec špatná hodnota.
Více než absolutní čísla ale potěší především okamžitá reakce na plyn a plynulé zrychlení. Výkon elektrické části je dostatečný na to, aby autem znatelně zahýbal a dal prostor pro připojení spalovacího motoru. Jeho připojení probíhá zcela neznatelně. Prostě šlápnete na plyn a máte k dispozici tolik výkonu, kolik potřebujete.
Pokud plyn zatlačíte k podlaze, ozve se typické hučení atmosférického motoru, které je trochu rušivé. To je známý projev převodovek s plynulým nastavením převodového poměru CVT. Velkým posunem však je, že se tak neděje při každém požadavku na výkon.
Corolla Cross zvládne v ideálním případě i pár kilometrů čistě elektrické jízdy, než si zase na chvíli pustí motor, aby baterii dobila. Prakticky ve všech režimech, kromě dálničního, je zhruba polovinu času motor mimo provoz a nejen díky tomu dosahuje skutečně zázračné spotřeby.
Ta je dle výrobce 5,3 až 5,7 litru na sto kilometrů v kombinovaném cyklu, což není daleko od reality. Není problém s autem jezdit kolem pěti litrů, dokud se držíte mimo dálnice. Na dálnici samozřejmě nad efektivitou hybridu vyhrává vysoký odpor zvýšené karoserie SUV a spotřeba se ustálí kolem 7 litrů. V tu chvíli už se motor vypíná minimálně.
Právě na dálnici si Corolla také vysloužila moji zásadní výtku. Auto je zde poměrně hlučné. I přestože v rámci faceliftu došlo k vylepšení, ve 130 km/h už to není to, co bych čekal od auta za milion korun. Slyšet je hodně aerodynamika karoserie a příplatkové audio JBL si už tolik neužijete.
Podvozek a jízdní projev
Na silnici se dle dobrého jména značky chová příjemně. Ve městě je trochu tužší, ale jinak se drží tradice velmi schopného podvozku, který se vám odmění mimo obec. Pomáhá tomu i víceprvková zadní náprava a rozumně velká velikost ráfků, v tomto případě 18 palců.
Hybrid jako takový moc k rychlé jízdě nevybízí, a to ani v režimu Sport. Pod kapotou máte sice teoreticky dostatek koní a okamžité reakce na plyn jsou příjemné, ale pocit lehkého odpojení od pohonného ústrojí vás úplně neopustí.
Testu neunikl ani pohon všech kol. Ten je realizován elektromotorem na zadní nápravě. Toto řešení má samé výhody: žádné kardany pod autem, lepší využití prostoru i nižší servisní náročnost. Zadní náprava může dostat svůj díl výkonu nezávisle na předních kolech a prokluz se reguluje elektronicky přímo v motoru u nápravy mnohem rychleji.
Elektromotor na zadní nápravě má 30 kW, což bohatě stačí pro účely, ke kterým byl stvořen. Výhodou je také jen minimální nárůst spotřeby oproti verzi s pohonem předních kol.
V běžných podmínkách se zadní náprava připojí při rozjezdu, ale během chvíle se uloží ke spánku. Jak je vidět na fotkách, Corollu Cross jsme zkoušeli ve sněhu a musím smeknout klobouk před tím, jak v režimu Snow Extra celý pohon funguje. Jemnost regulace výkonu je obdivuhodná. Corolla Cross se rozjede, jako by se nechumelilo, a klidně i v čistě elektrickém režimu. Ticho, kdy pod koly jen praská sníh a auto se nekomplikovaně dává do pohybu, je fantastické.
Praktická stránka a výbava
Nic na světě ale není zadarmo. V kufru najdete jen 390 litrů, což není na takové auto závratná hodnota. Z části kvůli plýtvání pod podlahou, kde je obří polystyrenový pořadač, zčásti kvůli příplatkovému audiu JBL. Ale základní verze za 894 tisíc s pohonem předních kol má 473 litrů a to už je hezká hodnota.
Trochu zamrzí výběr barev, kde chybí jakákoliv pastelová. Nejzářivější je námi testovaná karmínová, jinak je nabídka spíše šedivá. Přitom právě takovému konzervativnímu designu by výraznější barvy pomohly. Ve fotogalerii jednu takovou upravenou fotku najdete.
Cena a verdikt
Námi testovaná verze Executive vyšla na 1 120 000 Kč. Za vůz s automatickou převodovkou, pohonem všech kol a bohatou výbavou včetně LED matrix světel je to zajímavá nabídka. Jedinou výraznější pihou tak zůstává vyšší vnitřní hlučnost na dálnici a design, který možná nevzbudí emoce. Ale bude fungovat přesně tak, jak Toyota slibuje.
|+ vyladěné auto, příjemné ovládání, komfort jízdy, nabídka výbavy, pohon všech kol, fantastická spotřeba
|– hlučnost na dálnici, nabídka barev
