Téměř každý třetí řidič nákladního vozu páchá přestupek. Nejčastěji to jsou Češi, Poláci, Slováci a Rumuni

Organizace INSID vznikla primárně kvůli kontrolám velkých nákladních automobilů začátkem července. Aktuálně MDČR vydalo tiskovou zprávu s bilancí činnosti této organizace za první měsíc jejího fungování. Téměř u každého třetího řidiče byl zjištěn přestupek, byly rozdány pokuty ve výši téměř 500 tisíc a uloženy další kauce ve výši přesahující čtyři miliony korun.
Největší problém? Doba řízení
Největší podíl přestupků tvořilo překračování dovolené doby řízení, nedodržení délky přestávek a doby denního či týdenního odpočinku. Evropské předpisy stanovují, že nejdéle po 4,5 hodinách řízení musí následovat alespoň 45minutová přestávka. Inspektoři přitom zachytili i případ, kdy řidič nákladního vozidla jel více než 7 hodin bez zastavení.
„Tyto přestupky považujeme za jedny z nejzávažnějších, protože únava řidiče za volantem čtyřicetitunového kolosu ohrožuje všechny na silnici. Často přitom nejde ani tak o selhání jednotlivců, jako spíš o důsledek systémového tlaku, který je na řidiče vyvíjen. Sankce proto v takových případech směřují především na dopravce, protože ti jsou za dodržování pracovního režimu řidiče odpovědní,” uvedl Pavel Bergman, ředitel Kontrolní sekce INSID.
Inspektoři navíc mohou pro kontroly využívat nové technologie, díky kterým lze auto zkontrolovat bez toho, aniž by ho zastavili. Například systém DSRC umožňuje na dálku načíst údaje ze smart tachografu jedoucího vozidla – bez vědomí řidiče. V reálném čase tak lze odhalit například jízdu bez vložené karty řidiče.
Manipulace s tachografem i emisemi
Vedle porušení dob řízení a odpočinku inspektoři odhalili i manipulace s tachografem, zásahy do řídících systémů vozidla s cílem obejít emisní normy, přetížené kamiony, nedodržení podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů nebo případy řízení bez potřebných dokladů.
„U závažných pochybení se nebojíme použít veškerých zákonných oprávnění, tedy i krajní prostředky jako je odebrání registračních značek, zabránění v další jízdě technickými prostředky nebo odstavení vozidla až na dobu 48 hodin. Řidič, který vážně porušuje pravidla, beztrestně neodjede,“ zdůrazňuje Bergman.
Za červenec 1397 kontrol
Inspekce zkontrolovala za červenec 1397 vozidel. U 416 byl zjištěn přestupek. Podle registrační značky šlo nejčastěji o vozidla z ČR, Polska, Slovenska a Rumunska.
Nejvíce kontrol proběhlo na silnicích první a druhé třídy (931). Nejvíce problémů ale inspektoři zjistili na místních komunikacích, kde zkontrolovali za červenec 44 vozů a 40,52 % z nich mělo nějaký problém.
Zdroj: MDČR