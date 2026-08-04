Takhle vypadá rodinný ideál. Diesel, nekonečný prostor, dojezd skoro 1000 km a fajn cena, to je Ulysse

Aby bylo jasno hned od začátku — současný Fiat Ulysse, který se dočkal výrazné modernizace naposledy v roce 2024, rozhodně není čistokrevný Ital. Stojí na platformě EMP2, kterou sdílí se svými sourozenci, kterými jsou Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life i Toyota ProAce Verso. Představuje tak konsorcium Stellantis v nejryzejší podobě, kdy si každá ze značek bere tutéž kostru a oblékne ji do vlastního šatu.
Na silnici si toho asi až tak nevšimnete, ale když jsem si auto na testování vyzvedával, stál hned vedle Peugeot ve stejné barvě (zelená Toscana) a zvenku se liší jen minimálně. Jiná byla jen přední maska a samozřejmě znak automobilky. Zákazník v tom ale nemusí vidět problém. Naopak. Sdílení vývoje a nákladů na něj mezi tolika modely znamená, že do platformy šly opravdu velké investice, z čehož pak vytěží především zákazník. Navíc u užitkových vozů je podobné přeznačování jednoho auta naprosto běžné a dospělo to dokonce do takové fáze, že i VW se zřekl svého rodinného stříbra a nejnovější Transporter stvořil podle stejného receptu. Jen využil jako základ dodávku od Fordu.
Na českém trhu je Ulysse dostupné ve dvou délkách karoserie a ve dvou variantách. Užitkovější provedení nese označení Scudo, Ulysse je lépe vybavená a ryze osobní dodávka. Já jsem dostal na testování vznětovou verzi s dieselovým motorem 2.2 JTD, která se pro rok 2026 stala vlajkovou lodí nabídky.
Povedená modernizace
Rok 2024 nebyl pro Ulysse jen kosmetickým zákrokem. Stellantis přepracoval příď, zmodernizoval interiér a vyměnil infotainment za svižnější systém s 10" HD displejem. Přibyla i celá řada asistenčních systémů, například adaptivní tempomat, aktivní udržování v jízdním pruhu nebo pokročilé nouzové brzdění.
Výrazná změna se odehrála i pod kapotou. Původní dvoulitrový čtyřválec nahradil objemnější motor 2,2 litru BlueHDi (označovaný jako MTJ nebo JTD — jde o totéž). Motor pochází z dílny PSA a má klidný chod. Celkem mě překvapilo, jak tichý motor byl. Skvěle fungovala i automatická převodovka, řazení probíhalo plynule.
Auto jsem testoval na dálnici D4 mezi Prahou a Pískem, kde jsou některé úseky trasy pod neustálým dohledem rychlostních kamer. Striktně jsem si tedy hlídal rychlost, abych zjistil, kolik litrů nafty si motor vezme. A na konci cesty hlásil displej 6,3 litru na 100 km, což je na tak velké auto skvělý výsledek. Výrobce se ostatně chlubí, že kombinovaná spotřeba se pohybuje mezi 6,2 až 7,1 litru na sto.
Fiat nabízí mimochodem i plně elektrickou verzi, která nese název e-Ulysee. Ta má dva akumulátory (50 a 75 kWh). Větší baterie slibuje až 350 km dle WLTP, reálný dojezd je v závislosti na podmínkách 250 až 310 km. Rekuperace je nově nastavitelná ve třech úrovních. Pro firemní flotily s vlastní nabíjecí infrastrukturou může být e-Ulysse zajímavý zejména z pohledu TCO. Pro rodiny a soukromé zákazníky bez zázemí veřejných nabíječek představuje vznětová verze logičtější volbu.
Dojezd přes 900 kilometrů
Minulé generace Fiatu Ulysse, které se vyráběly od roku 1994, patřily do třídy velkoprostorových vozů (MPV). Inovovaná verze už patří, jak bylo zmíněno v úvodu, mezi vany, tedy užitková auta. Ulysee změnou získal především prostor. Vůz, který jsem měl na testování, měří úctyhodných 5,33 metru. Hlavně v úzkých uličkách můžete mít problém s parkováním, ale auto se skvěle ovládá. Z kabiny je navíc velmi dobře vidět.
Sedmdesátilitrová nádrž dává vozu praktický dojezd přes 900 km, což oceníte nejen při rodinných výpravách.
Všechna auta, která stojí na platformě EMP2, mají skvělou variabilitu interiéru. Sedadla jdou posunovat, skládat nebo vyjmout zcela. Druhá a třetí řada se přizpůsobí skupině dospělých, rodině se zavazadly i firemním týmům na cestě na konferenci. Já měl k dispozici osmimístnou verzi, což se projevilo logicky na velikosti kufru. I tak se ale vešlo dost zavazadel na nejen víkendovou výpravu.
Menší výtku mám k odkládacím prostorům u řidiče. V místě prostředního panelu je možná až moc nevyužitého místa. Máte tam vlastně jen poměrně úzkou niku, kam si můžete dát klíče, ty ale jezdí při cestě sem a tam. A vedle je celkem omezená plocha určená navíc jen pro nabíjení mobilního telefonu.
Interiér se ale jinak povedl. Palubní deska neobsahuje zbytečné prvky, vše je na svém místě, zároveň jde o dobrou kombinaci mechanických ovladačů a dotykových prvků. Infotainment reaguje rychle a neobsahuje zbytečné a nelogické volby.
Kolik stojí Fiat Ulysse
Kompletní ceník najdete pochopitelně na stránkách Fiatu, občas se mění, takže sem dáváme jen základní informace. Nejlevnější model Ulysse vás vyjde na 699 tisíc bez DPH, verze, kterou jsem měl na test, se prodává za 889 tisíc bez DPH. S daní je to zhruba 1,1 milionu korun. Můžete také využít operativní leasing, Fiat model Ulysse 2.2 JTD nabízí od 10 890 Kč měsíčně bez DPH při čtyřletém kontraktu s nájezdem 80 000 km.