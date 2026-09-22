Tahle naftová Alfa Romeo nás překvapila. Jezdí za 6 litrů a v zatáčkách baví víc než leckteré BMW

Kdo se trošku vyzná v automobilovém světě, jistě ví, že Alfa Romeo si dala s modelem Tonale celkem na čas. Kompaktní SUV se totiž mělo původně představit již koncem roku 2021, jenže problémy s kvalitou posunuly premiéru až na únor dalšího roku. Rozhodně se ale nemusíte bát toho, že bychom vám dnes představili čtyři roky starý vůz. Ba právě naopak. Tmavě zelený exemplář pochází z aktuálního roku a v rámci nedávného faceliftu modelové řady Tonale je největší změnou lehce přepracovaný design přídě. Pokud se totiž na auto díváte zepředu, jistě si všimnete, že registrační značka se z umístění pod levým světlometem přesunula doprostřed.
Video: Představení Alfa Romeo Tonale
Takhle to má většina dnes vyráběných vozů a ačkoliv tím model Tonale trochu ztratil na své originalitě, důvodem k takovému kroku byla EU, která vymýšlí neustálé nové bezpečnostní předpisy. Zapomenout nesmím ani na novou masku chladiče
Scudetto, jejíž tvar je konkávní a směrem dovnitř je lehce prohnutá. Přepracovaný je také přední nárazník a drobné retuše dostaly i přední LED světlomety. Ty ve výbavě Veloce mají ve standardu funkci Matrix LED, která zde pracuje výborně a systém byl schopen na delší vzdálenost poznat i protijedoucí kamiony skrze horní poziční světélka. Mezi nevýhody ale patří absence předních mlhovek.
Kráska s emocemi
Záď testovaného vozu zdobily typicky úzké a protažené LED světlomety a aby každý věděl, o jakou verzi jde, dostal vůz černé nápisy
Veloce na bocích a víku kufru. V rámci faceliftu lze nově vybírat ze tří nových laků Rosso Brera, Verde Monza a Giallo Ocra. A právě prostřední lak byl přítomen na tomto voze. Musím uznat, že právě tahle barva mi doslova padla do oka a ve spojení s černými 19" litými koly šlo o vynikající kombinaci. Sluší se dodat, že vůz v galerii stojí v základu 1 089 000 Kč, ale jelikož se zde bavíme o evropské automobilce, i v nejvyšší výbavě Veloce je možné připlácet za další prvky, jako je třeba paket Techno či elektricky nastavitelná přední sedadla.
Interiér modelu Tonale je hlavně vpředu vzdušný a měl jsem dostatečný přehled o tom, kde se nachází všechna důležitá fyzická tlačítka. Doslova mě pak dostala ohromná hliníková pádla pod volantem, která jsou ale tak nešťastně instalovaná, že první tři dny jsem si na ně nedokázal zvyknout a pravidelně o ně zavadil v případě, když jsem chtěl aktivovat směrovku. Naprosto mě ale odbouralo to, že po jejich stisknutí se ozvalo decentní kovové
klik. Tahle maličkost je přesně to, co Alfu Romeo odlišuje od konkurence, protože právě zde je stále cítit sportovní DNA.
A jelikož se bavíme o italské automobilce, není divu, že zde najdeme některá netypická řešení. Tak třeba logika ovládání stěračů je naprosto odlišná od toho, co známe od evropské konkurence. Aktivace zadního stěrače se provádí pohybem pravé páčky směrem dolů. Naopak hlavní stěrače se aktivují maličkým kolíčkem uprostřed páčky. Ani ovládání světel není úplně standardní, protože výhradně obrysová světla za šera či tmy zkrátka neaktivujete, ačkoliv na otočném ovladači je tato ikonka přítomna a kolečko do této pozice otočit jde.
Kabina se dočkala pár změn
Facelift se tak z velké míry podepsal hlavně na designu a některých ovladačích v interiéru. Zásadní změnou oproti roku 2025 je zcela nový volič převodovky, kdy původní páku nahradil menší otočný ovladač. Jeho otočením se nastavuje směr jízdy a neutrál, přičemž překvapivě nemá tento ovladač dorazy. S kolečkem tak lze otáčet o 360 stupňů a vždy zůstane aktivované písmeno, které následovalo po směru otočení. A když chcete parkovací režim? Pak stačí stisknout střed ovladače se symbolem
P.
Naopak za pochvalu stojí sportovně tvarovaný volant s příjemně silným věncem. Motor se startuje tlačítkem na levé straně volantu, což je vskutku originální sportovní prvek. Pochvalu si zaslouží taktéž anatomicky tvarovaná přední sedadla s elektrickým výhřevem, ventilací a třístupňovou pamětí. Cením rozměrnou bezdrátovou nabíječku mobilních telefonů, na jejíž podložce nechybí velké logo výrobce. Pozor by si ale měli dát ti, kteří vlastní nejnovější vlajkové lodě mobilních telefonů. Nabíječka je totiž celkem dost zapuštěná do nitra středového tunelu a zatímco dovnitř se mobil vloží bez problémů, vyndat jej zpět za jízdy dá trošku více práce.
A jelikož je Alfa Romeo Tonale koncipována jako SUV s dostatkem řidičských emocí, na středovém panelu u řidičova kolene je přítomen další kruhový ovladač. Ten nabízí tři jízdní režimy (Dynamic, Natural a Advanced Efficiency) a po přepnutí do jednotlivých nastavení se výrazně změní chování vozu. Ačkoliv jsem většinu času jezdil v prostředním nastavení Natural, vyzkoušet jsem musel také sportovní a ekologický. Jaký byl můj šok, když jsem zjistil, že Tonale má skutečně tři tváře a je až k neuvěření, co vše se dá za volantem naftové předokolky s výkonem 130 koní zažít.
Zaručí vám nekonečný příval emocí
S normálním a sportovním režimem je totiž spojen i elektronicky nastavitelný podvozek Dual Stage Valve Suspension. V základu je nastaven na komfortní úroveň, zatímco ve sportovním režimu tlumiče citelně ztuhnou. Naštěstí se ale dají změkčit, což se hodí hlavně v situaci, kdy při tzv.
tlačení na pilu najednou narazíte na horší úsek okresní silnice či dálnice. Naftová jednašestka pod kapotou s označením JTDm má sice skromnější výkon, ale točivý moment 320 Nm je plně dostačující a bylo příjemným překvapením, že přední náprava neměla žádné problémy s přenosem síly na vozovku.
O přenos výkonu na přední kola se stará automatická převodovka se šesti stupni, jejíž reakce byly bleskurychlé a v ekologickém režimu vůz neměl problém opakovaně
plachtit. Ve sportovním režimu byl posilovač řízení o něco tužší a podvozek má v takovém případě nejraději krásný nový hladký asfalt. Jakmile se totiž objeví starší typ vozovky, každý drobný výmol a nerovnost se okamžitě přenese k pozadí posádky. A co se stane, když se budete snažit z naftového Tonale vyždímat maximum? Tahle Alfa Romeo vás rozhodně nepotopí a skoro mi až přišlo, že to snad i vyžaduje.
Konkurence by se měla oprávněně bát
Nevím, jak to přesně popsat, ale tohle auto miluje navzdory přednímu náhonu zatáčky a na limitu je vůz lehce přetáčivý. K maximálnímu vytěžení techniky lze ještě plně deaktivovat systém ESP, ale takhle daleko jsem nezašel. Pro mě bylo mnohem důležitější, jak se naftové Tonale chová v každodenních situacích. Ohledně spotřeby pak přišel další šok. Tohle auto umí i přes lehce dynamičtější styl jízdy jezdit v průměru za 6 litrů na 100 km. Při objemu palivové nádrže 55 litrů to přináší velmi vysoký dojezd, což je další z mnoha plusů tohoto vozu.
A co říci o aktuálním vydání Tonale na závěr? Za mě je tahle Alfa Romeo velmi zajímavé rodinné SUV, které nabídne dostatek emocí za volantem, bohatou výbavu, vynikající podvozek a hromadu fyzických tlačítek v kabině. I náročnější řidiči si zde přijdou na své a z mého hlediska by nebylo na škodu, kdyby se naftový motor dočkal lehkého výkonového dopingu. Z negativ lze zmínit složité ovládání stěračů, nadměrně velká (ale jinak dokonalá) řadicí pádla a možná i lehce složitější pohyb v palubním menu.
|+ design, výbava, podvozek, spotřeba, emoce za volantem
|- složité ovládání stěračů, velikost řadicích pádel
Zdroj: Autorský text