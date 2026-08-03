Smutný smajlík na dálnicích: Jaká je přesně jeho funkce, jaký je efekt těchto značek a kolik stojí jejich instalace

Každý to asi dnes už dobře ze zahraničí zná. Řidič vjede do několik kilometrů dlouhé dálniční stavby a u krajnice ho přivítá velký červený obličej mračícího se smajlíka. Po několika kilometrech se jeho výraz změní na neutrální, následuje žlutý úsměv a na konci omezení zelený smějící se smajlík, někdy doplněný poděkováním za trpělivost.
Tyto stavební smajlíky mají jednoduchý úkol. Průběžně informují motoristu o tom, jak dlouhá část stavby mu ještě zbývá, a vytvářejí dojem postupného přibližování k cíli. Používají se zejména na stavbách dlouhých přibližně čtyři až šest kilometrů a více. Tabule přitom nejsou oficiálními dopravními značkami. Neurčují nejvyšší povolenou rychlost, neupravují přednost a neukládají řidičům žádnou povinnost. Fungují pouze jako informační a psychologický prvek.
Nápad přišel z Nizozemska
Myšlenka doprovázet řidiče dlouhou stavbou pomocí měnících se výrazů vznikla v Nizozemsku, kde se podobné symboly začaly používat už na začátku tohoto století. V Německu byl jeden z prvních pilotních projektů spuštěn v dubnu 2012 na dálnici A13 u saského Thiendorfu.
Na úseku dlouhém 7,2 kilometru tehdy probíhala oprava a rozšíření obou jízdních pásů. Smajlíky byly rozmístěny přibližně po dvou kilometrech. Červený zamračený obličej označoval začátek stavby a s každou další tabulí se jeho nálada zlepšovala, až řidiče na konci čekal zelený úsměv.
Saské ministerstvo dopravy tehdy uvedlo, že cílem je požádat řidiče s určitou nadsázkou o trpělivost, omezit jejich agresivitu a zvýšit pozornost. Podobná řešení se později objevila také v dalších německých spolkových zemích a v různých podobách rovněž v Rakousku, Švýcarsku nebo Francii.
Lidský mozek reaguje na obličej rychleji
Princip je založený na tom, že lidé dokážou rozpoznat obličej a jeho emocionální výraz velmi rychle. Jednoduchý symbol lze zpracovat snáze než delší textovou zprávu, aniž by se řidič musel na tabuli dlouho soustředit. Červený smutný obličej má dát najevo pochopení pro nepříjemnou situaci na začátku omezení. Neutrální výraz značí postup stavbou a žlutý či zelený úsměv řidiče upozorňuje, že se blíží její konec.
Důležitý je především pocit, že cesta omezením postupuje. Při pomalé jízdě nebo v koloně může řidič snadno získat dojem, že stavba nemá konce. Průběžná informace o zbývající vzdálenosti má snižovat frustraci a tím i riziko agresivní jízdy nebo nevěnování se řízení.
Počet nehod klesl z 505 na 353
Nejčastěji citovaný výsledek pochází z dálnice A9 v okolí Dessau v Sasku-Anhaltsku. V období od května do prosince 2016 tam bylo během stavebních prací zaznamenáno 505 nehod. Ve stejných měsících roku 2017 jejich počet klesl na 353. Rozdíl představuje přibližně 30 procent. Německá média proto začala uvádět, že stavební smajlíky mohou snížit počet nehod až o třetinu.
Je však nutné dodat, že současně se smajlíky byly na stavbách použity také další bezpečnostní prvky. Patřily mezi ně nové příjezdy pro záchranáře, nouzové odstavné plochy, lepší systémy sledování dopravy, výstražné technologie nebo kontroly rychlosti. Z dostupných čísel proto nelze jednoznačně určit, jak velkou část zlepšení způsobily samotné obrázky.
Také zkušenosti jednotlivých německých spolkových zemí se liší. Zatímco Sasko-Anhaltsko hlásilo výrazný pokles nehodovosti, v Sasku se podle tamního zemského úřadu nepodařilo objektivně prokázat, že by smajlíky na zkoušených úsecích počet nehod snížily. Pracovníci silniční správy a stavebních firem však zaznamenali převážně pozitivní reakce řidičů.
Levnější než další technické vybavení
Výhodou systému je poměrně nízká pořizovací cena. Jedna tabule má podle německého magazínu Auto Motor und Sport stát přibližně 250 až 400 eur, tedy zhruba 6100 až 9800 korun. Sada tří tabulí včetně konstrukcí pro jejich umístění vyjde přibližně na 1000 až 1500 eur, v přepočtu asi 24 500 až 36 700 korun.
Ve srovnání s náklady na dálniční stavbu, dočasné dopravní značení nebo elektronické informační systémy jde o zanedbatelnou částku. O jejich použití však rozhoduje příslušná oblastní správa dálnice a ne každá stavba nabízí dostatek prostoru pro bezpečné umístění dodatečných tabulí.
Smajlíky se objevily také na českých dálnicích, kde je doplňuje nápis „musíme to opravit“.
Zdroj: Auto Motor und Sport