Škodovka prodává Kodiaq jen za 350 tisíc a Superb dokonce pouze za 280 tisíc. A ne, opravdu to není vtip

Na globálním trhu s automobily najdeme napříč světadíly mnoho rozdílů. Zatímco v Evropě se jinde běžná auta vůbec prodávat nesmí, což je například případ Dacie Bigster s dieselem, jindy automobily se stejným jménem stojí mimo Evropu mnohem více než u nás. Mohou za to různé místní trendy a specifika místních zákazníků a někdy taková situace může dospět do absolutního extrému. Jak to dokazuje situace automobilky Škoda v Číně.
Video: Legendární reklama na Škodu z Taiwanu
Chcete Superb za 280 tisíc?
Čína byla pro Škodu ještě relativně nedávno velmi důležitým trhem, který představoval hodně zajímavou část celkových prodejů, jenže situace se tam radikálně změnila a západní automobilky obecně mají v Číně značné problémy. Tahle skutečnost kombinovaná s v Číně masivním nástupem elektromobilů zřejmě znamená, že běžné spalovací modely čínští zákazníci nechtějí a automobilka proto nasadila neskutečné slevy. Před několika dny se tato informace objevila na síti X a na stejnou slevovou akci upozornili také kolegové z Auto.cz.
Superb se v Číně prodává ještě jako stará generace, přičemž už základní cena před slevou lehce přesahující půl milionu korun zní mimořádně lákavě. Jenže čínská pobočka Škody rozjela slevovou kampaň a Superb je model, který dostal největší slevu. Masivních 44 %. Takže zájemci teď v přepočtu dají za základní výbavu osazenou starší čtrnáctistovkou o výkonu 150 koní zhruba 280 tisíc.
Na Kodiaq aktuálně mají v Číně slevu 38 %, na Karoq 37 % a třeba na Kamiq 26 %. Za Kodiaq tak zájemci dají pouze nějakých 350 tisíc a zmíněný Kamiq v přepočtu vychází dokonce na přibližně 150 tisíc korun.
Našinec si o takovýchto cenách může nechat jen zdát mimo jiné proto, že evropské předpisy vyžadují jiné standardy a auta tak musí mít povinně určitou výbavu, což ceny zvyšuje. Další věcí pak je cenová strategie. Třeba Škoda v Evropě postupně osekala výbavu a obecně své modely prodává lépe vybavené. To ale v překladu znamená také vyšší startovací „cenu od“. A na nedostatek zákazníků si u nás mladoboleslavská automobilka také stěžovat nemůže. Takže slevy v řádu desítek procent fakt nečekejte.
Zdroj: Tycho de Feijter, Auto.cz