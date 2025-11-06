Dacia Bigster, o které pořád sní spousta českých zákazníků, se vyrábí. S dieselem stojí zhruba 600 tisíc, ale je tu problém

Dacia u nás už nějakou dobu nenabízí naftové motory. Na jejich místo nastoupil full-hybridní systém s multimódovou převodovkou. Funguje velmi dobře, zejména pak v novější verzi založené na motoru o objemu 1,8 litru, kterou na trh přivezl Bigster.
Přesto se jistě najdou tací, kteří by raději dali přednost naftové klasice. A je fakt, že třeba pro Bigster jako pro auto na delší cesty by to pro někoho, kdo s ním bude jezdit v drtivé většině případů dálniční trasy, přece jen byla lepší volba. Jenže takové auto se nevyrábí. Nebo?
Oficiální video Dacie Bigster
Naftový Bigster existuje
Ano, tušíte správně, naftový Bigster se opravdu vyrábí, jen se neprodává na trzích EU. Auto má pod kapotou naftový čtyřválec 1.5 dCi s parametry 115 koní a 260 Nm. Osazen je manuální převodovkou.
Pokud by se vám Dacia Bigster s dieselem líbila, pak budete muset zavítat do Maroka. Právě tam totiž tuhle verzi v konfigurátoru najdete. Cena je také dost zajímavá. Nejlevnější provedení této specifikace vyjde na zhruba 600 tisíc. Nelze to ale úplně srovnávat s evropskými cenami, protože auta prodávaná na trzích EU jsou zatížena řadou norem a předpisů, což v konečném důsledku auta jako taková prodražuje.
V Maroku mimochodem prodávají s dieselem také novou Dacii Duster nebo zmíněný Jogger. Ten je jako jediný spolu s Bigsterem na marockém trhu dostupný také s hybridem.
Pokud vás zajímá, jaký je Bigster s klasickým benzinovým motorem, nebo právě s tím full-hybridem, o obou variantách si můžete přečíst test.
Zdroj: Dacia