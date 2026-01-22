Škodovácká ikona moderní doby, kterou mnozí dodnes mají v garáži, slaví třicet let. Slaví i mladoboleslavský symbol socialismu

Rok 2026 přinese hned několik důležitých výročí v kontextu automobilky Škoda. Některá z nich dokazují, jak strašně rychle ten čas letí. Jde hlavně o novodobou Octavii první generace. Ta je pořád zcela běžnou součástí tuzemského provozu, ale letos ty úplně první kusy oficiálně dosáhnou věku pro veterány. Octavia totiž slaví 30. narozeniny.
Premiéra 1. září 1996
Octavia byla představena 1. září 1996 jako první model značky Škoda kompletně vyvinutý pod záštitou koncernu Volkswagen a od té doby je to v každé generaci nejprodávanější model značky. Aktuálně figuruje na trhu čtvrtá generace Octavie, která se zejména z počátku výroby nevyhnula řadě problémů, ale pozici nejprodávanějšího vozu si drží dále.
Video: Dobová reportáž z představení Octavie 1. generace
50 let Škody 120
Tenhle model také všichni dobře znají, protože před revolucí s ním jezdila asi tak polovina tuzemských řidičů a i po revoluci byla Škoda 120 často k vidění jako součást běžného provozu. Poprvé se představila v Brně 1976 a v produkci vydržela do roku 1990.
35 let v koncernu VW
Další důležité výročí se týká Škody Auto jako takové. Letos tomu je 35 let od chvíle, kdy se Škoda stala součástí koncernu VW. Mladoboleslavská automobilka si od té doby v německém koncernu vybudovala silnou pozici, což v poslední době podtrhuje model Elroq, který je nejprodávanějším koncernovým elektromobilem.
Video: Vláda chce, aby VW investoval do Škody (1994)
125 let Škody Motorsport
Škoda vstoupila do motoristických závodů v roce 1901, kdy Narcis Posledníček jel na motocyklu Slavia B závod Paříž – Berlín. Od té doby se Škoda zapojila do mnoha nejrůznějších soutěží. Zlatým věkem byla účast v seriálu WRC, která se postupně přetavila do aktuálně mimořádně úspěšného speciálu Fabia RS Rally2.
Další výročí:
- 90 let původní Škody Favorit
- 80 let Škody 1101 Tudor
- 50 let od debutu závodní Škody 130 RS
Zdroj: Škoda Auto