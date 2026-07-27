Jak si s dětmi zpříjemnit cestu na dovolenou

Jak zkrotit dlouhé kilometry v autě
Dlouhé přejezdy bývají náročné nejen pro řidiče, ale hlavně pro děti. Nuda, omezený prostor a horko dokážou udělat své. Proto je dobré mít po ruce různé aktivity, které dokážou cestu zpříjemnit a zároveň udržet v autě dobrou náladu.
- Společné zpívání – nic nespojí posádku víc než oblíbené dětské hity.
- Slovní kopaná – jednoduchá, zábavná hra bez potřeby jakýchkoli pomůcek.
- Kartičky a mini hry – obrázkové kartičky, pexeso nebo hádanky zvládnou děti i v sedačce.
- Leporela a magnetické knížky – ideální pro menší děti, které potřebují vizuální podněty.
- Kouzelné čtení s ALBI tužkou – interaktivní knihy zabaví děti na dlouho a navíc rozvíjejí jejich dovednosti. Zabaví děti od 2–3 let.
- Blok s papíry, pastelky, omalovánky – děti mohou po cestě nakreslit to, co právě vidí z okna, nebo obrázky související s dovolenou – chatu, zvířátka, moře…
- Sledování pohádek – když už je nejhůř, krátká pohádka na tabletu dokáže zázraky.
Nejlepší společník na cestách jsou audioknihy
Audioknihy pro děti mají velkou výhodu, že je dokážou zabavit, aniž by musely držet knihu, sledovat obrazovku nebo se soustředit na drobné obrázky. Stačí nasadit sluchátka nebo pustit reproduktory v autě a příběh se postará o zbytek zábavy.
Dětské audioknihy dnes pokrývají vše od klasických pohádek přes moderní dobrodružství až po vzdělávací příběhy, které dokážou zabavit i sourozence různého věku najednou.
Žádný signál nemusí být váš nepřítel
Když se vydáte na dovolenou, ne vždy máte jistotu stabilního připojení. V takových případech je výhodné využít mobilní aplikaci Můj Luxor, která nabízí možnost poslechu audioknih offline.
To znamená:
- Poslech bez internetu – ideální v zahraničí, v horách, dlouhých tunelech, zkrátka všude tam, kde není signál.
- Jednoduché stahování audioknih – pár kliknutí a příběhy máte připravené na cestu.
- Přehledná knihovna – děti si mohou vybrat samy, co chtějí poslouchat.
Audioknihy v mobilní aplikaci Můj Luxor tak dokážou proměnit dlouhou cestu v příjemný zážitek, který si užijí děti i rodiče.
Kombinace aktivit
Nejlepší strategie pro delší cesty autem je nespoléhat se jen na jednu možnost. Děti ocení pestrost, takže nejlepší je aktivity v průběhu cesty střídat – chvíli společné zpívání, potom hra, kterou vystřídá poslech audioknihy. Díky tomu se vyhnete přetížení jedné aktivity a děti budou mít pocit, že cesta ubíhá rychleji. Když se baví, kilometry ubíhají samy.
Jízda v autě může být stejně zábavná jako dovolená
Dlouhé cestování autem s dětmi nemusí být v dnešní době utrpením. Stačí mít připravený chytrý mix aktivit, které je zabaví, uklidní a zároveň jim nabídnou něco nového. Vaše cesta autem se tak promění v příjemnou součást rodinné dovolené.
Na co nezapomenout
Aby byly děti dokonale spokojené, nezapomeňte jim přibalit dostatek pití a jídla. Důležité je také pohodlí, takže se bude hodit každý polštářek i deka a oblíbený plyšák.