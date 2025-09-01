Test Škoda Elroq RS: Když nejlepší má být ještě lepší

A to vizuální odlišení se škodovce vždy dařilo moc pěkně. Jiné nárazníky, pár emblémů, méně chromu, jiná sedadla – a najednou před námi stojí auto, na které se nejde vynadívat.
Je to i případ Elroqu RS, aktuálně nejrychleji nabíjejícího a zrychlujícího sériového modelu Škoda s nabíjecím výkonem až 185 kW a zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,4 s.
RS: Rally Sport, nebo spíš Really Stylish
Elroq se zjevně do vkusu zákazníků trefil. Jde o jedno z nejprodávanějších aut Evropy, v Q1 byl dokonce na samé špici – a za to si škodovka zaslouží velké uznání.
Z předchozího testu už víme, že Elroq má stejný vnitřní prostor i rozvor jako Enyaq, jen je o 170 mm kratší. Tím pádem je jasné, že to „odnesl“ zavazadlový prostor, který má 470 litrů (oproti 585 l u Enyaqu). Plamenná diskuze se odehrála kolem srovnání Elroqu s benzínovým Karoqem, resp. Kodiaqem, protože Elroq má vnitřní prostor srovnatelný s Kodiaqem, ale cenově teoreticky stojí jako Karoq.
Video: Uvedení modelu Elroq RS
Elroq s délkou 4488 mm může být vybaven několika bateriemi a cenově se pohybuje v rozpětí od 799 tisíc Kč za model s 55kWh baterií a dojezdem až 377 km. Druhý konec ceníku ukazuje právě model Elroq RS s cenou 1 269 000 Kč, baterií s kapacitou 84 kWh a výkonem 250 kW.
Taková verze nabízí pohon všech kol, dojezd až 546 km a zrychlení zajímavých 5,4 sekundy (oproti 6,6 vteřinám standardní verze).
Zelená Mamba na lovu
Jen se na to auto podívejte! V nádherné škodovácké barvě Zelená Mamba, s prosvětlenou maskou Tech-Deck Face a Matrix-LED světlomety, je to auto jak z jiného světa. Nelakovaná spodní část vozu jej opticky snižuje, žádný chrom, černý nápis Škoda, černá zrcátka, zatmavená skla – a nemůže chybět červený proužek na zadním nárazníku. Nádhera. Jednoduché tvary, pár dobrých nápadů a krásné auto je na světě.
Interiér RS Lounge kombinuje čalounění perforovaným a neperforovaným mikrovláknem Suedia s umělou kůží, doplněné limetkově zeleným kontrastním prošíváním a obložením v imitaci karbonu.
Elroq RS má ve výbavě snížený sportovní podvozek o zhruba 15 mm vpředu a o 10 mm vzadu. Progresivní řízení bylo přenastaveno specificky pro verzi RS, aby lépe odpovídalo sportovně laděnému podvozku. Stabilizátory jsou tužší oproti standardnímu modelu, což omezuje náklony karoserie a přispívá k agilitě vozu.
Podvozek RS využívá sofistikované tlumiče s elektromagnetickým ventilem, který dokáže měnit průtok oleje v řádu milisekund podle aktuální jízdní situace (rychlost, náklon karoserie, zatížení, poloha plynového pedálu, natočení volantu apod.). Tento systém zahrnuje trojici akcelerometrů, tři senzory zdvihu kol a řídicí jednotku napojenou na různé systémy vozu (motor, ESC, řízení). Takže nejde jen o efektní obal.
RS vždy znamenalo extra porci výkonu navíc. S příchodem elektromobility to znamená jednu hnanou nápravu navíc a s kilowatty už se šetřit nemusí. Přidáním elektromotoru na přední nápravu se výkon dostal na úctyhodných 250 kW, resp. 340 koní. Samozřejmostí je, že výkon je dostupný prakticky kdykoliv a je krásně dávkovatelný.
Nemá takový ten kopanec jako Tesla, ale často máte pocit, že reakce motoru jsou spojené přímo s vaším nervovým systémem. Žádná zpoždění ani při změně z rekuperace na pohon. I brzdy snesou přísné hodnocení pro svou dávkovatelnost a neznatelný přechod z rekuperace na kotoučové brzdy.
Svezení jako na obláčku. Skoro.
Z pohledu jízdního komfortu oproti dříve testované verzi přibyly o palec větší ráfky kol. Jinak oba modely mají DCC tlumiče, které v příjemném rozsahu umožňují měnit tuhost, byť v komfortním módu je auto až moc houpavé a na pohodlí to má paradoxně spíše negativní vliv.
Model RS se dostavil na největších, 21palcových ráfcích, a na pohodlí to bylo hodně znát. Velká kola přenášejí i ty nejjemnější nerovnosti, zkracují o něco dojezd, ale na druhou stranu poskytují nejlepší pocit a odezvu z řízení. To je krásně přímé a díky progresivnímu převodu i docela strmé. Osobně bych ale ta velká kola oželel a zůstal u 20palcových, která jsou pro RS model v základu.
Teoreticky se pohon předních kol připojuje jen při ztrátě trakce zadní nápravy, a tak bylo překvapením, že ani při velmi defenzivní jízdě neklesala spotřeba výrazně pod 19 kWh. Výrobce udává 16 kWh/100 km, ale takovou hodnotu jsem neviděl ani při výletním tempu.
I papírově má RS vyšší spotřebu než zadokolka a své udělají i ta velká kola. Dohromady to dává zhruba 15–20 % víc, než bych čekal. Na dálnici si Elroq řekl o průměrných 23 kWh na 100 km a RS jsme vraceli s průměrnou spotřebou 19 kWh/100 km, která odpovídala i dlouhodobým hodnotám jiných řidičů.
Co nějaká trápení? Je skvělé, jak se auto „nastartuje“ jen tím, že do něj usednete. Pak stačí zařadit a jede se. Stejně tak při dojezdu – jen vystoupíte, auto se samo vypne a zabrzdí. Je to fantastické. Jen do chvíle, než si potřebujete odskočit nebo zavřít bránu a celé auto se vypne. Stačilo by, kdyby se to vypnutí dalo dočasně deaktivovat, protože ve většině případů se to hodí. Kamery by také mohly být o něco lepší, ale na běžné koukání kolem auta stačí.
Co se týče výbavy, je tu všechno, co si můžete přát. Fantastické LED Matrix světlomety, které jsem v červenci prakticky nevyužil, v srpnu při testu už ano. Jsou přesné a jemné, dobře vykreslují stíny kolem protijedoucích aut a hodně snižují únavu na delších cestách. I audio se podle mě zlepšilo. Příplatkový Canton už hraje velmi pěkně, adaptivní tempomat funguje a fantastickou věcí je i Isofix na předním sedadle.
Být zelený a rychlý něco stojí
Abychom to nějak ukončili: je to krásné, je to „zelené“, má to krásnou zelenou barvu, skvěle to jezdí, dobře se v tom sedí, je to extrémně tiché a velmi prostorné. Na stovku vás to vystřelí v čase, jaký žádná škodovka dosud nesvedla. Výbavou vás to hýčká a nabíjet musíte zhruba po 400 km. Jen vás to bude stát nějaké zlatky. Pokud máte zájem, připravte si 1,3 milionu.
+ krásný design, pohodlí, prostor, pohon všech kol, výbava
– mimoměstská spotřeba by mohla být nižší
Zdroj: autorský text