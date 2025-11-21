S některými ojetinami je tolik problémů, že je evropská platforma odmítá prodávat. Na seznamu jsou i slavná jména

Při nákupu ojetin se člověk vždycky vystavuje jistému riziku, že narazí na problematický kus, který ve finále přinese více starostí než užitku. U některých aut je ale takové riziko větší, protože jde o modely, které jsou notoricky známé někdy až fatálními závadami. Jako příklad můžeme uvést třeba čtyřválcové diesely Volvo, které na trh přišly spolu s platformou SPA a stále ještě nabízenou generací XC90 v roce 2015. Kusy z počátku výroby se vyznačují tím, že jim umí prasknout blok motoru. Volvo na rozdíl třeba od Subaru (japonské diesely jsou dalším takovým případem) po záruce takové věci řešit odmítá a zákazník pak dostane fakturu na více než 200 tisíc. Přesně takovým situacím má předejít Blacklist, který před rokem zavedla společnost Carvago.
Tahle věc má sloužit jako další vrstva ochrany zákazníků, která doplňuje technickou inspekci CarAudit. Zatímco CarAudit kontroluje stav konkrétního vozu objednaného zákazníkem, Blacklist automaticky filtruje celé modelové řady, specifické motorizace nebo typy převodovek, které jsou na základě dlouhodobých dat známé svými konstrukčními vadami a fatálními poruchami. Odborníci Carvago je považují za natolik rizikové, že je z platformy vyřazují preventivně.
Za rok vyřazeno skoro 150 tisíc vozů
Carvago uvádí, že za 12 měsíců fungování Blacklistu zastavil přesně 148 105 vozů. Preventivně tak zákazníky ochránilo před opravami, jejichž souhrnná hodnota jde do astronomických částek.
„I kdybychom byli v odhadu ušetřených nákladů velmi konzervativní a předpokládali poruchu jen u každého pátého blacklistovaného vozu s průměrnou cenou opravy 1500 eur (přibližně 36 500 Kč), vyjde nám, že za rok jsme naše zákazníky ochránili před rizikem oprav za 1,08 miliardy korun,“ říká zakladatel a CEO Carvago Jakub Šulta.
Nejčastěji blacklistovanou značkou byl za uplynulý rok Ford (25 876 vozů neprošlo na platformu), následovaný Peugeotem (16 237) a BMW (15 868). Přehled modelů, které Carvago nejčastěji vůbec nepustilo do prodeje, najdete níže. Nelze to brát ale jako žebříček nejporuchovějších modelů, protože zde hraje důležitou roli podíl jednotlivých modelů na trhu s ojetinami. Tedy čím častěji se takový model prodává, tím větší je šance, že auto skončí na Blacklistu.
I tak ale jde o zajímavou informaci. Pokud se chystáte na nákup některého z modelů, které má Carvago na své černé listině a půjdete si pro něj třeba do běžného bazaru nebo k soukromníkovi, určitě se hodí být mimořádně obezřetný.
10 nejčastěji blacklistovaných modelů
- Ford Focus
- Opel Insignia
- Peugeot 208
- Peugeot 2008
- Fiat 500
- Citroën C3
- Peugeot 308
- Range Rover Evoque
- Opel Corsa
- Nissan Qashqai
Zdroj: Carvago