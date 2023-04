Růst platů o 10 %, příplatek za inflaci a jednorázově 65 tisíc navíc: Škoda navýšila mzdy tak moc, že to muselo schválit vedení koncernu

Ačkoliv má za sebou automobilový průmysl několik složitých let a výhled do budoucnosti také není úplně růžový, minimálně v případě Škody Auto to zaměstnanci na svých platech nepocítí. Právě naopak. Jak informovaly Odbory KOVO na svých oficiálních stránkách, v rámci nedávného vyjednávání se podařilo prosadit výrazné navýšení mzdových tarifů a řadu dalších jednorázových bonusů v součtu ve výši 65 000 Kč.

Podle odborářů bylo celé vyjednávání velmi náročné a nakonec se protáhlo až do dubna. Výsledkem je ale výrazné navýšení, které překročilo budget Škody Auto o 700 milionů korun. Zvýšení se proto muselo konzultovat a schválit v koncernu Volkswagen. Škodě po této změně vzrostly celkové personální náklady z původní sumy 38 miliard korun o dalších 5,5 miliardy.

V rámci vyjednávání došlo ke zvýšení všech mzdových tarifů o 10,1 %. Pouze tato změna má v průměru zaměstnancům přinést zhruba 4000 Kč měsíčně navíc. Kromě toho dochází ke zvýšení osobního ohodnocení, navýšení příplatků a zvyšují se také další benefity. Velmi zajímavé jsou pak rovněž jednorázové bonusy.

Zaměstnanci dostanou bonus za loňské firemní výsledky ve výši 33 000 Kč, což je sice nižší částka než loni, ale k tomuto se připočítají ještě 4000 Kč kvůli inflaci a 15 000 Kč jako dárek k 30. výročí vstupu Škody do koncernu VW. K tomu ještě Škoda navíc přidá další jednorázovou platbu ve výši 13 000 Kč. V součtu tak dostanou zaměstnanci k dubnové mzdě jednorázově 65 000 Kč navíc.

Odbory dojednávají podmínky na jeden rok. Platné tedy budou od 1. dubna do 31. března 2024.