Rodino, raduj se. Na český trh dorazila dvě prostorná SUV, která ve městě palivo jen srkají a v horách tasí pohon všech kol

Dacia dosud nabízela elektrifikovaný pohon všech kol především ve dvoupalivové variantě hybrid-G 150 4×4, která kombinuje benzin, LPG a elektrický pohon zadní nápravy. Pohon je to unikátní, ale ne každému musí vyhovovat. Proto automobilka nyní přidává také provedení hybrid 150 4×4, které je prakticky totožné, ale nepracuje s LPG.
Přední kola i tady roztáčí spalovací motor, zatímco zadní nápravu pohání samostatný elektromotor. Mezi nápravami proto není mechanická spojovací hřídel. Součástí systému je 48V baterie, dvoustupňová zadní převodovka a šestistupňová dvouspojková automatická převodovka EDC.
Video: Oficiální představení Dacie Bigster
Tříválec, elektromotor a 150 koní
Základem nového pohonu je přeplňovaný benzinový tříválec o objemu 1,2 litru. Pracuje v Millerově cyklu, používá přímé vstřikování, turbodmychadlo s variabilní geometrií a nabízí maximální točivý moment 230 Nm. Elektromotor na zadní nápravě má stálý výkon 10 kW, krátkodobě však může po dobu deseti sekund nabídnout až 23 kW. Maximální točivý moment činí 87 Nm. Celá soustava dosahuje kombinovaného výkonu 113 kW, tedy 150 koní.
Elektricky poháněná zadní náprava má rychle reagovat na ztrátu přilnavosti a zároveň omezovat mechanické ztráty při běžné jízdě. Celkový točivý moment přenášený na kola může podle Dacie dosáhnout přibližně 4200 Nm.
Zadní náprava má vlastní dvoustupňovou převodovku
Zadní elektromotor je spojený s převodovkou, která nabízí dva stupně a neutrální polohu. První převod maximalizuje sílu při nízké rychlosti a má pomáhat v náročném terénu. Druhý umožňuje využívat elektrický pohon všech kol při běžné jízdě a za určitých okolností také ve vyšších rychlostech. V neutrální poloze se elektromotor odpojí, čímž se snižuje tření například při ustálené dálniční jízdě. Motor a převodovku zadní nápravy chrání kovový kryt proti poškození při jízdě přes nerovnosti.
Šestistupňová převodovka EDC používá elektronické ovládání shift-by-wire. Řidič může řadit také páčkami pod volantem, což se může hodit při jízdě z prudkého svahu, v terénu nebo při tažení přívěsu. Nechybí ani plazivý režim usnadňující parkování a popojíždění v kolonách.
Baterie se nabíjí sama
Elektrickou energii ukládá lithium-iontová baterie s kapacitou 0,839 kWh umístěná pod předním sedadlem. Váží přibližně 18 kilogramů a nevyžaduje připojení k nabíječce. Dobíjí se automaticky při zpomalování a brzdění. Na rekuperaci se podílí elektromotor zadní nápravy i řemenový startér-generátor, který zároveň pomáhá spalovacímu motoru při rozjezdu a akceleraci.
Díky zadnímu elektromotoru mohou Duster a Bigster krátkodobě jezdit pouze na elektrickou energii. Dacia uvádí, že ve městě může až 60 procent doby jízdy probíhat v elektrickém režimu. Nejde tedy o 60 procent celkové ujeté vzdálenosti. Ze zkušeností s vozy Renault a Dacia už se ví, že tohle nejsou žádné marketingové povídačky, ale ve městě tento hybrid funguje výborně a díky tomu je i spotřeba velmi nízká.
Duster je rychlejší, Bigster nabídne větší kufr
Duster hybrid 150 4×4 zrychlí z nuly na 100 km/h za 9,2 sekundy a dosáhne nejvyšší rychlosti 180 km/h. Kombinovaná spotřeba činí podle výrobce 5,8 litru na 100 kilometrů. Světlá výška dosahuje 208 milimetrů, přední nájezdový úhel 31 stupňů a zadní 36 stupňů. Duster může táhnout brzděný přívěs o hmotnosti 1500 kilogramů. Zavazadlový prostor pojme 400 litrů, po sklopení sedadel 1527 litrů.
Větší Bigster zrychlí na stovku za 9,8 sekundy a má stejnou maximální rychlost i udávanou spotřebu. Jeho světlá výška činí 207 milimetrů. Zavazadlový prostor nabízí 556 litrů, případně až 1856 litrů po sklopení zadních sedadel. Také Bigster může táhnout přívěs o hmotnosti 1500 kilogramů.
Ceny začínají pod 650 tisíci korun
Duster hybrid 150 4×4 bude dostupný ve výbavách Expression, Journey a Extreme. Základní provedení stojí 645 900 Kč, obě vyšší výbavy shodně 674 900 Kč.
Bigster začíná ve výbavě Expression na 699 900 Kč. Varianty Journey a Extreme stojí 750 900 Kč. Všechny uvedené ceny zahrnují DPH.
Zdroj: Dacia