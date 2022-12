Renault Mégane E-Tech EV60: Velká francouzská kabelová revoluce sází na přední pohon

Moderní design

Nízká hmotnost a spotřeba

Solidní dynamika

Objem zavazadelníku

Provedení interiéru

Vyspělý infotainment

Standardně 22kW palubní nabíječka

–

Trakce za mokra

Otevírání zavazadelníku

Prostor a posaz na zadních sedadlech

Horší výhled vzad

Tepelné čerpadlo není ve standardu

Zmatek v páčkách pod volantem

Pro Renault je Mégane E-Tech tím, čím je ID.3 pro Volkswagen. Skutečný průkopník elektromobilů, na zcela nové platformě a s pozoruhodně kompaktními vnějšími rozměry. Po modelech Fluence ZE a Zoe je elektrický Mégane dalším důležitým milníkem pro tuto francouzskou značku. Nejedná se o městský elektromobil, ale podobně jako Volkswagen ID.3, Hyundai Kona EV a Kia Niro EV dokáže plnit roli rodinného auta.

Se svými 4,21 metru je o něco kratší než ID.3, ale také dokonce než běžný Mégane v provedení hatchback, oproti němuž mu na délku chybí plných 16 cm a na šířku téměř 5 cm. Se svým spalovacím sourozencem nemá kromě označení nic společného. Francouzská automobilka ale věří v sílu úspěšného jména Mégane, které používá již od roku 1995.

Design moderně střiženého hatchbacku je hodně povedený. Auto působí až skoro dojmem nějakého konceptu, se kterým někdo ujel z výstavy. Celkový dojem potrhuji elektricky výsuvné kliky a u testované top verze i zlaté elementy v náraznících a obří 20“ kola. Kompaktní rozměry oceníte ve městě, kde snadno zaparkujete i na stísněných místech. Zvyknout si je ale třeba na nepříliš dobrý výhled vzad.

Elekricky výsuvné kliky jsou hodně na efekt.

Všechny verze mají adaptivní LED světlomety.

Základem elektrického hatchbacku je platforma s označením CMF-EV s 11 cm vysokou trakční baterií mezi nápravami. Oproti většině nových aut, která jsou koncipována od počátku jako elektrická, dostal elektrický Mégane do vínku přední pohon. Z hlediska trakce je to nevýhoda, ale Renault přesto toto řešení použil, neboť významně přispělo k nižší hmotnosti. Veškerou techniku si tak auto vozí v přídi a i nabíjecí konektor je v pravém předním blatníku. To umožnilo co nejvíce zkrátit kabeláž. Kompaktní stavba karoserie i relativně lehká baterie (394 kg) přispívají k nízké hmotnosti. Ve srovnání s konkurencí je proto Mégane E-Tech mnohem lehčí.

Úzký, ale kvalitní interiér

Z hlediska nabídky místa je preferováno přední osazenstvo. Vzadu je to již trochu horší. Místa pro kolena je ještě dostatek, pro hlavu ale již méně a také posaz není kvůli nízko položenému sedáku pro dospělého příliš pohodlný. Rovná podlaha ale vytváří potřebný prostor pro chodidla.

Interiér jako celek působí moderně, ne však minimalisticky, jak jej známe z modelů od Volkswagenu a Tesly. Ale za to rozhodně lépe a kvalitněji. Dvě 12palcové obrazovky (středový displej je umístěný na výšku) jsou v top verzi proloženy čalouněním palubní desky a dekory ve dveřích z materiálu vyrobeného z pravého dřeva.

Palubní deska působí velmi moderně. Dvě 12palcové obrazovky jsou v top verzi proloženy čalouněním palubní desky a dekory ve dveřích z materiálu vyrobeného z pravého dřeva.

Ovládání je intuitivní a k jeho jednoduchosti přispívá i celá řada fyzických tlačítek pro ovládání klimatizace. Infotainment je rychlý, má moderní grafiku, efektní animace a vysoké rozlišení, ale rozmístění jednotlivých zobrazení mnohdy působí trochu samoúčelně. Některé méně významné věci jsou upřednostněny před těmi důležitými, které se naopak tísní někde bokem.

Slabším místem je i shluk páček vpravo pod volantem. Na sloupku řízení je umístěna nejen páka voliče, ale současně i páčky stěračů i ovládání audia, což zpočátku vytváří trochu zmatek, než si na toto uspořádání zvyknete. Naopak velmi dobře je řešená regulace rekuperace. Její stupeň si lze snadno podle momentálních potřeb nastavovat pádly pod volantem ve čtyřech krocích od plachtění až po jednopedálové ovládání.

Přední sedadla jsou dobře vytvarovaná a velmi pohodlná.

Sedáky vzadu jsou umístěné nízko, pro hlavu je přesto málo místa.

Displeje jsou kvalitní a mají hezkou grafiku, ale mnohdy nevhodně uspořádané informace.

Shluk páček pod volantem zpočátku v řidiči vytváří trochu zmatek.

Renault nainstaloval do elektrického Méganu multimediální systém OpenR Link s operačním systémem Android Automotive od společnosti Google. A je třeba říci, že funguje velmi dobře. Reaguje rychle a má řadu praktických funkcí. Je vybaven i navigací Google Maps, která zohledňuje stav trakční baterie. Můžete si sami naplánovat zastávky nabíjení, což oceníte při dlouhých cestách.

Ze skutečnosti, že je elektromotor vpředu, těží zavazadlový prostor. Ten nabízí dle metodiky VDA objem 389 litrů, přičemž pod podlahou se nachází dalších 22 litrů určených pro dobíjecí kabely. Slabším místem je jak otevírání víka zavazadlového prostoru prostřednictvím stisknutí malého čtvercového tlačítka, tak poměrně vysoký vstupní práh. Elektrický Mégane může mít i výklopné tažné zařízení, které se může hodit třeba také pro instalaci nosiče kol. Za francouzský elektrický hatchback můžete zapřáhnout přívěs o hmotnosti až 900 kg.

I při jízdě oproti některým jiným elektromobilům jasně cítíte, že je Mégane poměrně lehké auto. Navíc velmi kompaktní a s koly v rozích dobře ovladatelné. Ve městě potěší malý poloměr otáčení, i s motorem vpředu totiž mají kola velký rejd. A solidní je i komfort. Přes velká 20“ kola je jízda příjemně uhlazená, když elektrický Mégane až překvapivě dobře tlumí nerovnosti.

Francouzská novinka názorně ukazuje, proč konkurence často volí pohon zadních kol. Přenos hnacích síly do volantu je oproti zadokolkám přeci jen více cítit a i v přímém směru mají přední kola na mokru často problém najít dostatek trakce. Ve sportovním módu se navíc zřetelněji projevuje nedotáčivost. Na dynamiku si ale stěžovat nebudete. Elektrický Mégane je mrštné auto. Řízení je lehké a poměrně citlivé, ale přitom zprostředkovává ještě dostatečně dobrou zpětnou vazbu.

Solidní dojezd i spotřeba

Mégane E-Tech se nabízí s výkonem předního elektromotoru 130 nebo 218 koní a s baterií o kapacitě 40 nebo 60 kWh. Renault na baterky oproti svým konkurentům nabízí 22 kW AC dobíjení v základní výbavě, kupodivu však v základní výbavě postrádá tepelné čerpadlo (příplatek ve výši 25 000 Kč). Nabíjet je možné výkonem až 130 kW.

Elektromotor je jen vpředu. Top verze s výkonem 218 koní poskytuje dobrou dynamiku.

Palubní 22kW nabíječka je v základní výbavě, za tepelné čerpadlo si je nutné připlatit.

Dojezd podle WLTP je u testované výkonnější verze 450 km. Za mírného klimatu lze v reálu očekávat přibližně 330 km při využití dálnice až po zhruba 500 km při courání po městě. V zimě se ovšem dojezd dosti smrskne, ale to je obecný problém všech elektromobilů. Při specifikování auta to určitě v našich končinách chce nezapomenout zatrhnout si v objednávce tepelné čerpadlo za 25 000 Kč, které nemá ve výbavě ani top verze. Normovaná spotřeba 16,1 kWh/100 km je hodnotou, které lze za příznivých podmínek velmi snadno dosáhnout.

Z třífázové 16A zásuvky trvá dobití nabíjecím výkonem 11 kW z nuly do plna 6,5 hodiny, z jednofázové 16A to je něco více než trojnásobek tohoto času. V případě běžné zásuvky by to trvalo přes 30 hodin. V případě 50kW nabíječky dobijete z 10 na 80 % kapacity za necelou hodinu, u 150kW za půl hodiny.

Elektrický Mégane je tedy velmi konkurenceschopný produkt, byť v kategorii, která má na českém trhu kvůli nízké kupní síle zatím jen velmi omezený potenciál.

Cena testovaného vozu: 1 240 000 Kč

Cena testovaného vozu včetně příplatků: 1 318 500 Kč