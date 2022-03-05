Reflektory Toyoty budou vysílat signály na upozornění chodců a cyklistů

Automobilka Toyota začala testovat inovativní adaptabilní světlomety. Mají přispět ke snížení počtu obětí účastníků silničního provozu. Základem reflektorů budou čipy a LED diody, které budou na zem vysílat zvláštní signály různých barev.
Collaborative Safety Research Center (CSRC), zabývající se výzkumem bezpečnosti účastníků silničního provozu, pracuje na inovativních adaptabilních světlometech, které mají zlepšit komunikaci mezi vozidly, chodci a cyklisty. Na zem by měly promítat specifický symbol, a to obrácený trojúhelník s vykřičníkem v bílé nebo červené barvě. Ten má za cíl upoutat pozornost nejzranitelnějších účastníků provozu.
Reflektory pomohou chodcům i cyklistům uvědomit si, že přijíždí auto. Sníží tak riziko srážky a v konečném důsledku i počty nehod, které jsou pro chodce a cyklisty mnohdy fatální. „Chodec nebo cyklista velice často netuší, že za ním jede vozidlo. Pokud si budou všichni uvědomovat, co se kolem nich děje, bezpečnost na silnicích se zvýší,“ domnívá se Rini Sherony, inženýr z centra CSRC.
Počty obětí nehod vzrostly nejvíce za 46 let
Z aktuálních zpráv Amerického národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) vyplývá, že v první polovině roku 2021 došlo v USA k největšímu nárůstu počtu obětí dopravních nehod za posledních 46 let. Stoupl také počet usmrcených chodců, a to o 6 tisíc osob za rok, což představuje zvýšení o 46 %. Narůstá i počet obětí z řad cyklistů.Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images
Inovativní technologie LED reflektorů sehraje významnou roli zejména v noci. Je to doba, kdy dochází k více než třem čtvrtinám nehod. Chodci často přeceňují svoji viditelnost na silnici a bagatelizují vliv vhodného oděvu na zvýšení bezpečnosti.
Stejně jako jiné systémy z bezpečnostních balíčků, které varují řidiče nebo zasahují do řízení či brzdového systému, tak i adaptivní světlomety pomohou navzájem se uvidět o několik vteřin dříve. I ta krátká chvilka bývá často rozhodující.
Adaptabilní světlomety jsou po testech na simulátoru
Testy účinnosti reflektorů probíhají na simulátoru silničního provozu na Iowské univerzitě. Jde o jedno ze dvou zařízení na světě, kde lze testovat chování cyklistů a chodců. Simulací se účastnili řidiči, chodci i cyklisté, přičemž jejich reakce na různé situace na silnici byly nahrávány.
„Nejdůležitější závěr plynoucí z těchto testů je takový, že adaptabilní světlomety představují velmi slibné řešení, které může přispět ke snížení počtu smrtelných nehod mezi chodci,“ hodnotí Sherony.
Ačkoli byl výzkum prioritně zaměřen na cyklisty a chodce, pracuje Toyota rovněž na analýze pro jezdce na elektrických koloběžkách. „Nehody, na nichž se podílejí nejzranitelnější účastníci provozu, představují největší výzvu. V případě srážky s člověkem, který není obklopený kovem, a to i v nízké rychlosti, může dojít k velmi závažným úrazům. Snažíme se hledat způsoby, jak ochránit co nejvíce lidí,“ uzavírá Sherony.