Pomalu nastává období loučení. Volkswagen už zná svůj úplně poslední nový model se spalovacím motorem

Konec spalovacích motorů v Evropě už je v zásadě zpečetěn a pomalu nastává období loučení. Například u značky Volkswagen nabírá opouštění této technologie zcela konkrétní obrysy, protože se už dnes ví, jaký vůz přijde na trh coby novinka stále ještě vybavená spalovacími motory jako poslední. Bude to chystaná druhá generace crossoveru T-Roc, připomíná britský Autocar.

T-Roc aktuálně figuruje na trhu v generaci první, takže jde o poměrně mladý model. Jenže zákazníkům se líbí, postupně se propracoval až na pozici nejprodávanějšího crossoveru v Evropě a současně v evropských prodejích překonal i Golf. Druhá generace by měla dorazit na trh za tři roky, přičemž využije techniku nového Passatu, Tiguanu a modernizovaného Golfu.

Rozhodnutí o tom, že Volkswagen už nevyvine další generaci typu Golf vybavenou spalovacími motory, jak o tom píše Reuters, je důkazem nastupující revoluce. Golf byl pro německou značku naprosto klíčový model, který celé dlouhé roky vládl prodejům na evropském trhu. Aktuální osmá generace ale nabídne tento populární vůz v jeho tradiční podobě jako poslední.

Co se stane do konce tohoto desetiletí, to se teprve uvidí. Samotný Volkswagen sice připouští, že by nakonec mohla být vyvinuta zcela nová generace i se spalovacím motorem. Záleží na tom, kam se v horizontu zhruba pěti let posune celý automobilový trh a jak se vším ještě zamíchají emisní předpisy. Zatím takový scénář ale moc pravděpodobný není a i z klasického Golfu se téměř jistě stane elektromobil. Otázkou jen zůstává, zda automobilka využije tradiční jméno, nebo zůstane u označení ID.3.

O elektrickém T-Rocu aktuálně Volkswagen přímo neuvažuje, přestože už má zaregistrované označení ID Roc. Kvůli vysokým prodejům ale zatím zůstane v prodeji T-Roc se spalovacími motory. Elektrická varianta dorazí ve vzdálenější budoucnosti.