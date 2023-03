Podle EU je potřeba více kontrolovat důchodce, kteří jezdí autem. Těch českých se to ale netýká

Evropská komise chystá návrh na změnu řidičských průkazů v rámci EU. Ten přinese několik novinek, kdy se jedna z těch hlavních týká platnosti. V případě běžných osobních automobilů by měla být prodloužena na patnáct let, výjimkou ale budou řidiči senioři. U nich návrh počítá se zkrácení platnosti na pět let, případně i méně, aby úřady mohly častěji uplatňovat lékařské prohlídky. Vyplývá to z návrhu, který je dostupný na oficiálních stránkách EU.

Cílem má být vyšší bezpečnost a sjednocení pravidel napříč EU. Jak připomíná web Trend Detail News, například v Německu nejsou u seniorů žádné lékařské prohlídky vyžadovány a třeba v Nizozemsku musí řidiči chodit povinně na kontroly až od 75 let. Naopak jiné členské státy jsou v tomto ohledu přísnější a mezi ně patří i Česká republika, kde je nutné jít na první lékařskou prohlídku už ve věku 65 let a podobně tomu je i ve Španělsku.

EU požaduje, aby byla platnost řidičských průkazů pět let po překročení věku 70 let, případně mohou členské státy platnost ještě zkrátit. Navrhovaná změna je součástí plánů na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Do roku 2050 by mělo být dosaženo nulového počtu smrtelných nehod.

Podle českých předpisů musí řidič na lékařskou prohlídku ve věku 65 let, následně ve věku 68 let a potom pravidelně každé dva roky. V případě zdravotních potíží nemusí být seniorovi rovnou odebrán řidičský průkaz, ale je tu tzv. harmonizovaný kód 05, což v praxi znamená, že takový řidič může jezdit jenom v určité oblasti tak, aby si mohl pohodlně dojet k doktorovi nebo na nákup.

Co se ještě změní?

Chystané změny v rámci EU přinesou také další novinky, jako třeba evropský digitální řidičský průkaz. Například ve Španělsku už takovou věc používají, ale naprostá většina evropských států má klasické kartičky. Na nové držitelé řidičských průkazů by se také po dobu dvou let měla vztahovat nulová tolerance alkoholu i ve státech, které jistou míru alkoholu při řízení tolerují. Možné by také mohlo být řízení od sedmnácti let, pokud v autě bude doprovod, který má řidičský průkaz. Další změny se pak dotknou i zkoušek, které by měly klást větší důraz na zranitelné účastníky silničního provozu a používání asistenčních systémů.