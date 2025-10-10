Menu Zavřít

Ojetiny dál zdražují, „Áčka“ jich přesto prodávají rekordní množství. Podle jejich šéfky roste pomalu i zájem o elektromobily

Jakub Bartek
10.10.2025
Skupina AURES Holdings, pod kterou spadají značky AAA AUTO a Mototechna, očekává rekordní rok. Už loni prodala téměř 109 000 vozů, letos má nakročeno ještě výš. „Někdy v polovině devátého měsíce jsme prodali už 77 tisíc aut, takže překonáme loňský výsledek,“ řekla Autobibli.cz generální ředitelka společnosti Karolína Topolová.

Prodeje holdingu rostou i za situace, že se ceny ojetin dál zvyšují. Podle Topolové to souvisí se cenami nových vozů. „Sekundární trh je velmi úzce navázaný na trh primární, tedy na trh s novými vozy. A když vidíme už několik let po sobě růst cen nových vozů, tak to má dopad i na ceny ojetin,“ vysvětluje Topolová v rozhovoru pro Autobibli.

Čeští zákazníci podle ní pořád čekají na pokles. Zatím ale marně. „Každý rok si říká: Už dojde k té pověstné normalizaci, kdy přestanou ceny ojetin růst? Ale ony samozřejmě nemohou přestat růst, když rostou stále ceny nových vozů,“ dodává.

V rozhovoru popisuje, jak se pomalu se mění i zájem o elektromobily. Těch loni skupina prodala kolem 900, za letošní rok to bylo už 1300 „Elektromobily tvoří 2,7 % z celého trhu ojetých vozů nebo i celkových vozů na trhu v České republice. Což znamená, že jsme na chvostu západní Evropy. Zájem každopádně roste pomaleji, než se čekalo. Ale roste to,“ konstatuje. Důvodem pozvolnějšího zájmu jsou obavy ze zastarávání vozů i nedostatečná infrastruktura.

Karolína Topolová, AURES Holdings

 Karolína Topolová

Autor: AURES Holdings, publikováno se svolením

Firma dnes působí v Česku, na Slovensku, v Polsku a částečně také v Maďarsku. Největší potenciál vidí právě v Polsku. „Vidíme tam velký potenciál pro další růst,“ říká Karolína Topolová. Do budoucna plánuje expanzi také do Rumunska, kde už skupina v minulosti působila a byla zisková hned v prvním roce.

V rozhovoru rozebírá i to, proč firma stále odmítá až 65 procent vozů, které ji někdo nabízí. Popisuje také to, k čemu holding využívá umělou inteligenci.

Celý rozhovor si můžete pustit přímo zde. Nebo se podívejte na náš youtubový kanál.

