Odhalena novodobá Kachna. Revoluční elektromobil se ukazuje v celé své kráse

Jakub Bartek
27.05.2026
Citroen 2cv 2026
Autor: Jan Nemrava s využitím ChatGPT

Pochopitelně zatím pouze jako neoficiální vizualizace z naší dílny. Sice nejsme úplně designéři, ale v dnešní době plné AI technologií člověk ani designér být nemusí, aby dokázal převést do reálného světa představy o tom, jak by mohlo to které auto vypadat. Jak by se vám takováto Kachna líbila?

Zpráva o návratu Citroënu 2CV na trh vzbudila značný zájem. Nejprve toto oznámil šéf automobilky na prezentaci pro investory a později dorazila i oficiální tisková zpráva. Do éteru se spolu s tím prozatím dostala jen jedna vizualizace naznačující základní tvary chystaného automobilu. No a nám to nedalo, zahráli jsme si na designéry a s pomocí různých AI technologií jsme na základě této vizualizace zkusili odhadnout, jak bude novodobá Kachna vypadat. Tak co, jak se vám líbí? 

Proporce budou podobné jako v minulosti 

Citroën potvrdil, a z prvního obrázku to nakonec bylo dobře patrné, že auto bude hodně odkazovat na původní model. A to nejen svými tvary, ale také svými proporcemi. Vůz by měl být krátký a poměrně úzký, ale na druhou stranu také celkem vysoký tak, aby uvnitř přesto bylo dost místa. 

Legendární Kachna se vrací jako elektromobil s cenou pod 360 tisíc korun

„Budoucí 2 CV je výrazně inspirovaná originálem. Nepůsobí však nostalgicky ani jako návrat do minulosti. Směřuje do budoucnosti a současně ztělesňuje základní hodnoty, které vždy definovaly 2 CV: dostupnost, lehkost, praktičnost, všestrannost a jedinečný charakter,“ slibuje oficiální tisková zpráva. 

Automobilka zároveň uvádí, že novodobá Kachna přispěje k založení nové kategorie malých a cenově dostupných elektromobilů. 2CV nebude úplně prvním takovým elektromobilem. Podobné auto už má Hyundai (model Inster), na koncepci malého a velmi levného elektromobilu také staví Dacia Spring. Jenže Inster je pořád celkem drahý, zatímco Dacia Spring je hlavně kvůli svému asijskému původu auto plné kompromisů. 

2cv 2026

 Takhle by to vypadalo, kdyby jako lokace pro oficiální fotky byl vybrán Karlův most. Ale to se určitě nestane. 2CV bylo typicky francouzské, takže se bude určitě ukazovat v tamních kulisách. 

Autor: Jan Nemrava s využitím ChatGPT

Paradoxem je, že v této kategorii tak Evropa pořád čeká na nějakého kvalitního nástupce elektrické Škody Citigo. Právě ta byla hodně povedeným evropským elektromobilem pro městské cestování, který se prodával za velmi zajímavé ceny. Jenže tehdy šlo o projekt, který Volkswagen v podstatě dotoval za svého. 

„Znovuzrození legendy 2 CV, to je pro nás obrovská výzva i odpovědnost. Původní model nikdy nebyl navržen jako ikona. Stal se jí proto, že lidem přinesl více svobody. Nová 2 CV bude pokračovat v tomto duchu. Nikoli jako nostalgie, ale novým pojetím jednoduchosti a dostupnosti pro dnešní svět. Nová 2 CV bude elektrická, jednoduchá, cenově dostupná a lidská. Stejně jako původní model, který kdysi demokratizoval mobilitu. Nový model zatraktivní elektrickou mobilitu pro nadcházející generaci řidičů. 2 CV nebude jen návratem legendárního jména, ale hlavně představením odvážné a optimistické myšlenky pokroku – myšlenky, která je hluboce zakořeněná v DNA Citroënu,“ říká Xavier Chardon – ředitel značky Citroën. 

Test Škoda Citigoe iV: Na první dobrou

Cena pod 360 tisíc

Citroën má ambice nabídnout kvalitní auto evropských standardů za mimořádně zajímavou cenu. Novodobá 2CV by měla startovat pod hranicí 360 tisíc korun. Dá se očekávat, že pokud tomu tak opravdu bude a pokud bude technika aspoň trochu přijatelná, pak by se taková Kachna mohla prodávat velmi dobře. Tím spíš, pokud bude vypadat podobně efektně jako na našich vizualizacích. 

Jak bude reálně novodobá 2CV vypadat, to ukáže Citroën na podzimním autosalonu v Paříži, kde vůz odhalí jako koncept. 

2cv 2026

 Takto vypadající elektromobil za 360 tisíc by určitě šel na dračku. Na reálnou podobu si musíme počkat do podzimu, kdy se auto představí jako koncept. 

Autor: Jan Nemrava s využitím ChatGPT

Zdroj: Citroën

