Legendární Kachna se vrací jako elektromobil s cenou pod 360 tisíc korun

Doba elektrická přinesla renesanci historických modelů. Na scénu se vrátilo třeba Twingo nebo Renault 5 a svůj retro-elektromobil už chystá také Citroën. Ten oficiálně potvrdil, že v dohledné době vyšle na trh novodobé provedení legendární Kachny. Recept má být stejný jako u původního vozu, ovšem s tím rozdílem, že nové 2CV dostane elektrický pohon.
Premiéra proběhne v říjnu
O novodobé Kachně se dlouhou dobu spekulovalo, aktuálně přišlo potvrzení z úst šéfa Citroënu. Jak upozornil britský Autoexpress, Xavier Chardon o 2CV mluvil na investorské prezentaci společnosti Stellantis, kde zmínka o nové Kachně údajně vyvolala bouřlivý potlesk. „Ikony vyvolávají emoce. Ikony znovu propojují značky s lidmi a dnes se jedna z nich chystá na návrat. Ano, model 2CV je zpět,“ řekl šéf Citroënu.
Podle neoficiálních informací by auto mělo zachovávat základní koncepci původní Kachny. Nová 2CV tak bude poměrně vysoká, bude mít vytažené blatníky a zároveň bude malá. Na délku nebude větší než čtyři metry. Xavier Chardon také uvedl, že nová Kachna má přinést demokratizaci elektromobility, což přeloženo znamená, že si elektromobil bude moci dovolit každý. Doplnil to zároveň zmínkou o ceně.
Cena bude revoluční
Tahle Kachna nemá svou cenou překročit 15 tisíc euro. Vůz by tak měl mít startovací cenu pod hranicí 360 tisíc korun, a to je vskutku velmi zajímavá suma.
Na trhu podobně malé elektromobily už jsou. Například Hyundai prodává Inster, který sice neodkazuje na žádný historický model (zas tak dlouhou historii Hyundai nemá), ale také má retro-design. Jenže cena Insteru je o dost vyšší. Inster startuje částkou 550 tisíc a na cenu srovnatelnou s tím, co slibuje Citroën, se umí (nebo uměl) dostat jen s pomocí dotace.
Otázkou samozřejmě bude technika a hlavně to, zda výsledek nebude až příliš kompromisní podobně, jako se to stalo u Dacie Spring. Ale na tyto podrobnosti si musíme ještě chvíli počkat. Nebude to pravděpodobně trvat příliš dlouho, protože novodobá Kachna se ukáže už v říjnu na autosalonu v Paříži. Tam ovšem ještě bude prezentována formou konceptu, který ale napoví určitě více než první snímek.
Zdroj: Autoexpress