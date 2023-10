Nikdy dříve Kia českým zákazníkům nenabídla takhle velké, prostorné a drahé auto. EV9 za dva miliony dorazila na trh

Automobilka Kia uvedla na český trh elektrický model EV9. Nejedná se o nic menšího než o historicky vůbec nejdražší auto, jaké si čeští zákazníci mohli na zdejším trhu od této značky koupit. Základní cena EV9 je totiž 1 949 980 Kč a druhá nabízená úroveň GT-Line už překračuje dvoumilionovou hranici. Jenže při bližším pohledu je to vlastně poměrně zajímavá nabídka.

EV9 je totiž obří elektrické rodinné SUV, které svou délkou překračuje pět metrů a jeho rozvor je 3,1 m. Standardně se navíc dodává se třemi řadami sedadel, kdy zákazníci mohou volit, zda chtějí uspořádání 2+2+2, nebo 2+3+2. V prvním případě najdete ve druhé řadě dvě luxusní samostatná křesla, která lze také otočit proti směru jízdy, což je věc u kategorie SUV nevídaná.

Cestování s protisměrně otočenými sedadly se ale moc nedoporučuje a ani dost dobře není možné, protože aby pak bylo vzadu dost místa pro nohy proti sobě sedících lidí, je potřeba přední sedadla posunout hodně dopředu. Počítá se spíše s tím, že občas bude možné z EV9 udělat jakousi konferenční místnost nebo prostě prostor pro odpočinek ve chvíli, kdy bude auto zaparkované. Druhá řada sedadel se ale dá otočit i směrem ven z vozu, a to o 90 stupňů. To usnadní nastupování, případně také usazování dětí do sedaček.





Interiér nabízí velké množství recyklovaných a recyklovatelných materiálů a celkově působí velmi hodnotně. EV9 jako první Kia přichází s novým multimediálním systémem, který nabízí větší možnosti co do vzdálené aktualizace a navigace už umí konečně plánovat trasy včetně dobíjení, což u EV6 zatím možné není. Základní objem zavazadelníku je 308 litrů, po sklopení obou zadních řad dostanete tři kubíky a dokonalý stěhovák.

S největší baterií

Kia EV9 dostala novou baterii, která nabízí využitelnou kapacitu 99,8 kWh. Dostupná je základní zadokolka o výkonu 204 koní, dražší alternativou je čtyřkolka GT-Line nabízející dva elektromotory a systémový výkon 384 koní. V prvním případě automobilka udává dojezd 505 km, v tom druhém 563 km. Čtyřkolka také zaujme s na poměry elektromobilů solidní schopností tahat přívěsy, protože zvládne až 2,5 tuny.

Nové korejské SUV pak disponuje spoustou různých asistenčních systémů včetně pokročilého parkovacího asistenta schopného parkovat vůz bez přítomnosti řidiče za volantem, v interiéru je čtečka otisku prstů, časem dorazí také digitální zpětná zrcátka a tak podobně. Vůz je dokonce připravený na možnost napájet třeba dům, případně také vracet elektrickou energii do sítě (tomu se říká V2G), čímž by si majitelé v době odběrových špiček mohli něco i vydělat.

Kompletní ceník Kia EV9 si můžete stáhnout zde.