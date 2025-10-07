Oficiálně nejlepším autem pro rodiny je rumunské SUV s cenovkou, o které si Kodiaq může nechat jen zdát

Dacia Bigster veřejnost zaujala. Větší sourozenec staví na úspěchu populárního Dusteru, ale přidává k tomu moderní techniku a spoustu prostoru v interiéru. V kontextu konkurentů si navíc pořád drží zajímavou cenovku. A to jsou ostatně také důvody, proč si tento vůz kromě jiných ocenění odnesl tak titul „Nejlepší rodinné auto roku 2025“.
Video: Dacia Bigster v oficiální reklamě
Spousta muziky za málo peněz
Odborná porota složená z redaktorů The Times, The Sunday Times a The Sun ocenila především kombinaci prostornosti, komfortu a výjimečné hodnoty za relativně málo peněz. Dík těmto aspektům se Bigster krátce po uvedení na britský trh stal oblíbeným rodinným autem.
„Bylo jen otázkou času, kdy Dacia přijde s větším SUV pro rostoucí rodiny – a výsledek překonal očekávání. Bigster nabízí více prostoru než skvělý Duster, obrovský kufr a zároveň si zachovává dostupnost, která je pro značku typická. Co ale překvapilo všechny, je jeho komfort, moderní technologie a skvělé jízdní vlastnosti. Tento titul si bezpochyby zaslouží,“ komentuje vítězství Dacie Will Dron, šéfredaktor sekce Digital Driving v The Times a The Sunday Times.
Stejně jako na českém trhu, také ve Velké Británii tamní zákazníci vzali Bigster útokem. A také podle vyjádření britské pobočky značky Dacia za to může v první řadě skvělý poměr ceny a užitné hodnoty.
Možná trochu překvapivě pak Bigster umí zaujmout i technikou. V nabídce má totiž mild-hybridní pohon, zajímavý full-hybrid a nově unikátní motor umožňující přímý vstřik LPG do válců. Jedná se o mild-hybridní pohon schopný jízdy také na plyn, který díky dvojici nádrží kromě jiného nabízí dojezd hodně přes 1000 km a který je dostupný také ve verzi 4×4.
Zdroj: Dacia