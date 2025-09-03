Renault si namazal normu Euro 7 na chleba. Má nový motor, který se s ní vypořádá i bez větší elektrifikace, stačí LPG

Strašák normy Euro 7 obchází automobilový průmysl už velmi dlouho. Oproti původním návrhům se podařilo naštěstí normu zmírnit, ale pořád to bude zejména pro vývojová oddělení velká výzva. Obecně se má za to, že splnění normy bude znamenat výraznější elektrifikaci spalovacích motorů. Renault ale přišel se zajímavou novinkou. Má k dispozici spalovací jednotku, která splní normu Euro 7 jen s minimální mírou elektrifikace a navíc umí spalovat LPG.
LPG poprvé s přímým vstřikem
Motor byl vyvinut ve spolupráci se společností Horse Technologies a už se vyrábí. Nese označení HR12 LPG, má objem válců 1,2 litru a je vybaven 48V mild-hybridní technikou. Jedná se ale o takový ten malý hybrid se startér-generátorem připojeným k motoru řemenem, nikoliv o čím dál populárnější variantu s elektromotorem v převodovce, která už má blíže běžným full-hybridům.
Hlavní inovace tohoto tříválce spočívá právě v LPG. Jde o první sériově vyráběný motor spalující LPG, který využívá přímý vstřik paliva. Až dosud byl využíván nepřímý vstřik, kdy se LPG míchalo se vzduchem ještě v sání před vstupem do válců. To snižuje účinnost motoru v porovnání s běžným benzinovým motorem. Podle společnosti Horse tak bude nová jednotka efektivnější, což je v boji s produkcí emisí zásadní.
Motor dostal řadu úprav tak, aby bylo možné vstřikovat LPG přímo do spalovacího prostoru. Výkon tříválce je 140 koní a vrchol točivého momentu 230 Nm. A co je nejdůležitější, jednotka plní stávající emisní předpisy a je schopná splnit i Euro 7.
Hlavně pro zákazníky Dacie, kde se LPG stalo velmi populárním, je to dobrá zpráva. Odepisované LPG evidentně ještě neřeklo poslední slovo.
Zdroj: Renault