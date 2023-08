Nejen cesty do Chorvatska už budou s elektromobilem úplně bez starostí. Za půl roku dorazí na trh baterie poskytující extrémní dojezd i rychlost nabíjení

Dojezd a rychlost nabíjení jsou klíčovými aspekty elektromobilů a jsou také důvodem, proč řada lidí tento druh aut odmítá. Dnes už sice na trhu jsou auta slibující dojezd přes 500 km, jenže pak se ochladí, vůz naložíte, vyrazíte na dálnici a ujedete sotva půlku. Zdá se ale, že přichází průlom. Společnost CATL ve své aktuální tiskové zprávě oznamuje příchod nové LFP baterie, která poskytne extrémně rychlé nabíjení, dojezd přes 700 km a jiné zajímavé vlastnosti. Navíc nejde o sci-fi ze vzdálené budoucnosti. Tento akumulátor se má začít vyrábět ještě letos.

Čínský gigant na poli produkce baterií se zaměřil na konstrukci lithium-železo-fosfátových článků. Nová je podoba katody i anody a díky tomu by mělo být dosaženo rychlejší extrakce iontů lithia a rychlé odezvy na nabíjecí signály. Současně u nové baterie také dochází ke snížení odporu pohybu iontů díky novému elektrolytu, který nabízí lepší vodivost. Pro reálné uživatele ale bude samozřejmě zajímavější, co tyto sliby znamenají v praxi.

Nový akumulátor společnosti CATL slibuje skoro až revoluční vlastnosti. Navíc to není žádné sci-fi ze vzdálené budoucnosti. První auta s touto technologií se mají na trhu objevit už začátkem příštího roku Autor: Tiskový servis CATL

CATL slibuje dojezd přes 700 km, i když tisková zpráva bohužel neuvádí ani kapacitu, ani nějaký modelový příklad konkrétního automobilu. Více než polovinu (400 km) z tohoto dojezdu má být možné dobít během deseti minut, respektive CATL říká, že z nuly na 80 % se tento akumulátor dobije za deset minut.





Společnost kromě toho zapracovala také na další bolesti elektromobilů, a sice na zpomalení nabíjení při poklesu teplot. Deset minut se týká pokojové teploty, při poklesu na –10 °C by se měl tento čas prodloužit na trojnásobek, což je ale pořád přijatelných 30 minut. Takto rychle se dnes spousta elektromobilů nenabije ani za ideálních podmínek.

Spolu s tím pak souvisí i skutečnost, že tato baterie bude poskytovat i při –10 °C plný výkon a tudíž pod plným zatížením bude vůz pořád stejně dynamický. Dnes často dochází kvůli teplotám ke zpomalení. Ze zkušeností víme, že nízká teplota má na reálnou dynamiku vozu větší vliv než úroveň nabití akumulátoru. U nové čínské baterie LFP toto odpadne.

Na trhu za půl roku

Nová baterie se začne vyrábět do konce roku a první auta vybavená touto technologií by měla být na trhu už v prvním čtvrtletí 2024. Otázkou tak zůstává pouze cena. I ta by ale měla být přijatelná.

Pokud bude praxe opravdu taková, jak slibuje tisková zpráva, mohlo by jít o zajímavý posun ve vývoji bateriových aut, který usnadní zejména jízdy na delší vzdálenosti. Třeba do toho Chorvatska.

Akumulátory společnosti CATL využívá řada velkých automobilek produkujících elektromobily včetně Tesly, BMW nebo třeba MG.