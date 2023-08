Čínské automobilky dominují trhu s elektromobily a jejich dominance dále poroste. Evropští výrobci kvůli tomu budou tratit až 7 miliard eur ročně

Rok 2022 byl pro čínské výrobce elektroaut mimořádně povedeným, protože prodali zhruba dvojnásobný počet elektromobilů než jejich evropští a američtí konkurenti dohromady. Tato situace může mít do budoucna na evropské výrobce velké dopady. Podle analytiků programu CEMS Fakulty podnikohospodářské VŠE by to pro ně mohlo znamenat ztrátu až sedmi miliard eur ročně na tržbách z prodeje elektromobilů do roku 2030. VŠE o výsledcích své analýzy informovala formou tiskové zprávy.

Ze statistik vyplývá, že se Čína dostala mezi největší producenty a dovozce elektromobilů do EU už v roce 2021 a tato pozice neustále sílí. Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že v Číně některé své modely vyrábí také evropské automobilky (jako třeba Volvo), ale produkci tam má třeba i Tesla.

Nejvíce čínských elektroaut se zatím prodává na tamním trhu. Je to dáno primárně čínskou podporou elektromobility, díky níž jsou elektromobily v Číně o 33 % levnější než auta se spalovacími motory. V Evropě tomu je právě naopak, elektromobily tu jsou dražší o zhruba 27 %. Dalším faktorem je rovněž státem řízený agresivní rozvoj nabíjecí infrastruktury a intenzivní těžba surovin potřebných pro výrobu baterií. V Číně se daří značkám, jako jsou BYD, Nio, Wuling, Xpeng a Zeekr. Některé z nich už se začínají prosazovat i v EU.





Rozhodující je a bude cena

Podle analýzy trhu od odborníků z VŠE se teď mají evropští výrobci elektromobilů obávat hlavně Tesly, čínské značky je začnou ohrožovat o něco později. Podle tiskové zprávy se americký výrobce elektromobilů stane velkým problémem už během následujících 3 letech, kdy lze očekávat, že bude dále posilovat svou pozici na světovém trhu. Čínské značky se stanou skutečnou výzvou za šest až sedm let.

„Oproti čínským značkám, které jsou úspěšné hlavně doma v Číně, je již Tesla ve zbytku světa zavedenou značkou, srovnatelnou co se týče kvalitou a prestiží s evropskými značkami. Těm konkuruje také pokročilou sítí prodeje, podpory a servisu, což je něco, v čem mají čínské značky mimo Čínu zatím značné mezery,” vysvětluje Natálie Badie z Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, která analytický tým programu CEMS vedla.

Obecným problémem evropských modelů je jejich cena. Tesla dokáže nabídnout levnější auta často s lepšími vlastnostmi a to samé platí také pro čínské modely. Tesla navíc umí z této skutečnosti ještě k tomu vytěžit vyšší marže. Podle Natálie Badie tak evropským výrobcům nezbývá než vsadit na své stávající silné stránky. Měly by vyrábět kvalitnější produkty, aby tím kompenzovaly vyšší cenu, a zároveň mohou využít své stávající široké prodejní a servisní sítě a hlavně mají na evropském trhu výhodu v tom, že je zákazníci znají.

Zasáhnou cla?

Konkurovat zejména čínským značkám je pro evropské výrobce složité hlavně proto, že nedokážou své elektromobily, respektive jejich baterie, vyrobit dostatečně levně. Pomoci by v tom mohly evropské úřady.

„Do cenových válek mezi výrobci elektromobilů mohou ještě více vstoupit regulátoři. Evropa může přísněji ošetřit dovoz cizích vozů pomocí daní, cel či početních limitů. Popřípadě lze jít také opačným směrem a, podobně jako to dělá Čína, evropské výrobce podpořit subvencemi či strategickým rozšiřováním dobíjecích sítí,” vyjmenovává Badie.