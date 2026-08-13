Nejdůležitější a nejúspěšnější Škoda slaví jubileum. Oslaví to speciální edicí 30 Jahre

Škoda Octavia je od roku 1996 jedním ze základních pilířů mladoboleslavské automobilky a aktuálně se prodává už ve čtvrté moderní generaci. Třicáté výročí nyní německé zastoupení značky připomíná speciální edicí Octavia 30 Jahre, která je dostupná jako liftback i kombi a nahrazuje dosavadní akční provedení Balance.
Základem výroční verze je výbava Selection, proti ní však Octavia dostává výrazně bohatší standard. Patří sem například navigace s 13palcovým infotainmentem, Matrix-LED světlomety, 360stupňový kamerový systém AreaView, bezklíčový přístup KESSY s alarmem, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, vyhřívaná přední sedadla nebo vyhřívané čelní sklo. Kombi navíc dostává spací hlavové opěrky na krajních zadních sedadlech, roletky v zadních dveřích a poloautomatickou roletu zavazadelníku.
Sleva až 3900 eur
Podle Škody přináší výroční edice proti srovnatelně vybavené Octavii Selection cenovou výhodu až 3900 eur, tedy zhruba sto tisíc korun. Nejlevnější německá Octavia 30 Jahre stojí 38 480 eur, kombi začíná na 39 180 eurech.
Na výběr jsou čtyři motorizace. Základ tvoří mild-hybridní benzinová patnáctistovka 1.5 TSI o výkonu 85 kW (115 k), výše stojí její verze se 110 kW (150 k). Nejsilnější variantou je benzinový dvoulitr 2.0 TSI s výkonem 150 kW (204 k) a pohonem všech kol. Nabídku doplňuje diesel 2.0 TDI se 110 kW (150 k).
Ceny silnějšího 1.5 TSI začínají na 41 150 eurech, diesel stojí minimálně 42 470 eur a dvoulitrová benzinová čtyřkolka přijde nejméně na 44 940 eur. Za karoserii kombi se ve všech případech připlácí 700 eur.
Manuální převodovka končí
Výroční Octavia ale není jedinou novinkou. Německé zastoupení Škody zároveň v tiskové zprávě uvedlo, že od modelového roku 2027 jsou všechny Octavie standardně vybaveny sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG. Manuální převodovka tak z německé nabídky Octavie mizí.
Výroční Octavia 30 Jahre je v Německu k objednání už nyní. Vedle ní Škoda nabízí také sportovněji zaměřenou Octavii Sportline 30 Jahre.
Zdroj: Škoda Auto