Návrat jména, které jste možná zapomněli. Mitsubishi Grandis je solidní SUV, základy má ale francouzské

Znáte ten pocit, když vidíte nějaké nové auto a říkáte si, že vám něco připomíná? Právě to jsem zažil, když jsem dostal možnost otestovat nové Mitsubishi Grandis. Ale vlastně to nebylo ani na škodu, japonská značka prostě využila platformu, karoserii i většinu techniky od Renaultu Symbioz, který byl představen už předloni. Jak bylo řečeno, někomu by to mohlo vadit, nám až tak moc ne. Ostatně to není poprvé, kdy Mitsubishi tuhle strategii použilo. A patrně to nebude ani naposledy.
Původní Grandis byl sedmimístné MPV, které se vyrábělo od roku 2003 do 2011 a v Evropě se nikdy příliš neprosadilo. Nový Grandis je jiný druh, jedná se o kompaktní SUV délky 4,41 metru, které bojuje o místo v jednom z nejpřeplněnějších segmentů trhu. Soupeři jsou třeba Nissan Qashqai, sourozenecký Renault, Dacia Duster nebo v našich končinách Škoda Karoq.
Už jsem naznačil, na jakých základech Grandis stojí. Výroba ostatně probíhá ve španělském závodě Renaultu ve Valladolidu, což v praxi znamená evropskou kvalitu sestrojení. Základem je platforma CMF-B, na které stojí spousta aut aliance Renault-Nissan-Mitsubishi — od Dacie Duster po Nissan Juke.
Jak Grandis vypadá?
Japonci samozřejmě provedli na karoserii určité změny, takže Grandis není úplně stejný jako Symbioz. Přepracovaná je především tmavá maska s chromovými prvky (Dynamic Shield). Vzadu pak Mitsubishi zapojilo to, čemu interně říká Hexaguard Horizon: hexagonální motivy, které propojují světla a dávají zádi charakteristický vzor. Není to pro každého, ale rozhodně není problém Grandis od zezadu poznat.
Zaujmout dokáže také interiér. Zadní lavici můžete posunout o 16 centimetrů — buď ji přisunete dopředu a máte kufr o objemu 613 litrů, nebo jejím odsunutím dozadu dopřejete zadním cestujícím nadstandardní prostor pro nohy. Jen pro doplnění, základní objem kufru 576 litrů je v segmentu solidní výsledek, maximum 1 682 litrů mluví samo za sebe.
Přístrojový panel staví na 10,4palcovém vertikálním displeji a digitálním přístrojovém štítu (7, nebo 10 palců podle výbavy). Systém běží na Google Built-in — takže Google Maps, Google Assistant a Play Store jsou přímo v autě přes vestavěnou SIM kartu. Bez telefonu, bez kabelu, bez starostí. Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto jsou samozřejmostí, stejně jako bezdrátová nabíječka a USB-C porty. Prémiový zvuk obstará Harman Kardon.
Motory v nabídce
Smiřte se s tím, že bez elektriky to nepůjde. Spalovací verze bez elektrifikace totiž neexistuje, ale taková je dnešní doba a trochu elektrifikované motory už asi kupující vzali na milost. Hlavně že nemusí nic strkat do zásuvky a mohou jezdit tak, jak byli dosud zvyklí.
Zákazníci mají na výběr dvě možné verze. Za prvé je to 1,3l mild-hybrid (MHEV), tedy přeplňovaný čtyřválec s 12V mild-hybridní asistencí a s celkovým výkonem 103 kW (140 k). K dispozici s šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Spotřeba se pohybuje okolo 5,1 l/100 km.
Mitsubishi Grandis na oficiálním videu
Druhou možností je si vzít 1,8l full-hybrid (HEV), u kterého je benzinový motor (80 kW) doplněný hlavním elektrickým motorem (36 kW) a pomocným elektromotorem (15 kW). Celkový výkon systému je 115 kW (158 k). Maximální rychlost 180 km/h, zrychlení 0–100 km/h za 9,1 vteřiny. Spotřeba klesá na 4,3–4,4 l/100 km — a to je v segmentu kompaktních SUV pěkné číslo.
Plný hybrid se nabíjí sám za jízdy, žádná zástrčka není potřeba. Pro ty, kdo nechtějí řešit nabíjení, ale zároveň trpět u pumpy, je to rozumný kompromis. Já měl k dispozici právě tu silnější verzi, kterou už dobře známe třeba z dacií a která si obecně z testů odnáší poměrně hodně chvály bez ohledu na to, v jakém autě zrovna tento hybrid je. K pocitům z jízdy se ještě dostaneme.
Výbava a asistenti
Grandis přichází ve třech úrovních výbavy a standardně nabízí pěkně nabitý seznam ADAS asistentů: rozpoznávání dopravních značek, asistenci při překročení rychlosti (TSR+ISA), systém udržení v jízdním pruhu a další. Mitsubishi zmiňuje i svůj poloautonomní systém MI-PILOT.
Mně se během testování líbil především adaptivní tempomat, ten fungoval skvěle a celkem povedené bylo i čtení značek. Oproti vozům, které jsme měli v poslední době k dispozici (třeba Citroën C5 Aircross), to bylo prostě vychytanější.
Horší to bylo s připojením k infotainmentu vozu. Jsem zvyklý si ihned k testovaným autům připojit bezdrátově iPhone, dělám to i kvůli srovnání navigací v telefonu a v autě. Tady to ale prostě nefungovalo. Nebo přesněji fungovalo, ale po krátké pauze a vypnutí motoru se opět musel telefon párovat. Přisuzuji to ale tomu, že jsem figuroval v autě jako host a neměl jsem tam předdefinovaný účet. Trvalý vlastník vozu na tom bude líp. Snad…
Líbila se mi také technologie ztmavení panoramatické střechy. Ta obsahuje vrstvu krystalů, u kterých lze měnit průhlednost. Střechu tedy můžete mít jak čirou, tak změněnou do neprůhledného „mléčného skla". Pokud po takové střeše toužíte, musíte si ale připlatit za nejvyšší výbavu Instyle+.
Jak full-hybridní Grandis jezdí?
Není to vůbec špatné, jedno „ale“ tam nicméně je. Na dálnici je vůz příjemně svižný. Ve městě mi naopak vadila hlučnost při přepínání z elektrického pohonu na ten klasický. Když ale zvolníte, začne tahle motorizace působit trochu jako elektromobil. Má elektromobilně plynulé rozjezdy a zejména ve městě pak doslova nadchne výbornou spotřebou. Jezdit za čtyři litry není žádný problém. Jinak jak asi tušíte, po stránce hardwaru se Grandis od svého francouzského bratříčka nijak neliší. Podvozek je identický, přestože auto na pohled působí více dynamicky než Symbioz. Ale to je vlastně dobře, protože beztak bude jezdit především denní cesty po městě a tam je důležitější komfort než schopnost řezat zatáčky.
Pro řadu lidí bude nakonec rozhodující především cena. Ta se v Česku pohybuje od necelých 595 tisíc za nejnižší výbavu a motor 1,3 DI-T mild hybrid. Nejdražší model (Instyle+ a motor buď 1,3 DI-T mild hybrid s převodovkou 7DCT, nebo motor 1,8 hybrid s automatickou převodovkou) vás vyjde na necelých 900 tisíc.
Automobilka zároveň nabízí celkem zajímavé záruky. V případě samotného vozu je záruka až 8 let nebo 160 tisíc km v závislosti na tom, co nastane dříve. Stejná čísla platí i na akumulátor.
Má smysl o něm uvažovat?
Grandis ve verzi z roku 2026 je příjemné auto. Ano, není to revoluční technický počin, přesto se jedná o solidní kompaktní SUV na osvědčené platformě, s rozumnou hybridizací, prostorným kufrem v dané třídě a moderní technikou. Oproti „čistokrevnému" Renaultu Symbioz nabízí Mitsubishi o trochu jiný designový jazyk a trochu japonské identity. Na druhou stranu nový Symbioz se dá pořídit už za 469 tisíc korun.
|+ nízká spotřeba hybridu, povedený design, praktický a variabilní interiér
|– až příliš výrazné přechody z elektrického režimu jízdy do hybridního režimu