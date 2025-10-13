Nastavoval intenzitu elektronické cigarety za volantem, dostal pokutu. Podle soudu je e-cigareta mobil

Sto padesát eur, v přepočtu necelé čtyři tisíce, dostal řidič za to, že používal za volantem elektronickou cigaretu. Vyplývá to z rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Kolíně nad Rýnem ze dne 25. září 2025, o kterém informuje německý autoklub ADAC. Rozhodnutí je zajímavé proto, že podle soudu je lepší elektronická cigareta de facto to samé, co mobilní telefon. Řidič tak v podstatě dostal stejný trest, jaký by dostal za hraní si s mobilem.
O co šlo?
Případ se týká řidiče, kterého dva policisté viděli, jak na cosi ťuká za volantem. Nakonec se ukázalo, že si nehraje s mobilním telefonem, ale nastavuje intenzitu elektronické cigarety. Některá tato zařízení toto umožňují provádět přes dotykový displej a přesně takovou e-cigaretu měl i dotyčný řidič.
Výsledkem bylo uložení pokuty, ale protože situace kolem těchto zařízení není tak úplně jednoznačná, nakonec případ řešil německý soud. Z jeho pohledu jde o stejnou věc jako mobilní telefon. Prostě je to „elektronické zařízení s dotykovým displejem“. Jak píše německý ADAC, určující nebylo to, k čemu vlastně zařízení primárně slouží nebo to, že má displej, ale fakt, že takové počínání rozptyluje řidiče. Ten tak dostal pokutu 150 eur.
Na druhou stranu ADAC upozorňuje, že elektronické cigarety bez dotykového displeje v Německu zakázány zatím nejsou, ale politici už řeší, zda by se i taková zařízení zakázat měla. Obecná doporučení každopádně hovoří o tom, že je lepší v autě nekouřit žádné cigarety, a to kvůli bezpečnosti.
Pro úplnost, v Česku taková cigareta za telefon považována být nemůže, protože zákon v těchto případech explicitně hovoří „o telefonním přístroji nebo jiném záznamovém či hovorovém zařízení“.
Zdroj: ADAC