Našli jsme ideální služebák. Nová 3008 vypadá skvěle, stojí jen 750 tisíc a v hybridní verzi palivo vyloženě odmítá

Třetí generace Peugeotu 3008 platí za celkem slušné rodinné, ale i služební auto. V aktuální generaci nabídne hodně stylu a s nově přidanou výbavou Business i příjemný mix výbavy. Za necelých 800 tisíc dostane zákazník benzinové mild-hybridní provedení, jehož hlavním základem je benzinový 1,2litrový tříválec a malý elektromotor s baterií. To přináší kombinovaný výkon 145 koní, automatickou převodovku se šesti stupni a s lehkou nohou i nízkou spotřebu. Kdo by snad chtěl něco silnějšího, musí již sáhnout po mnohem dražším plug-in hybridu s výkonem 225 koní. Stellantis totiž razantně utáhl motorové otěže a v rámci koncernu není v nabídce taková porce motorizací, jak by si někteří přáli.
Video: Představení Peugeotu 3008 třetí generace
Peugeot 3008 se v aktuální třetí generaci prodloužil o deset centimetrů na 4,54 metru a k tomu má o šest centimetrů delší rozvor. I když pak nejde o úplnou novinku na trhu, design vozu je příjemný, lehce nadčasový a třeba příď s úzce tvarovanými LED světlomety se mi náramně líbí. S výbavou Business si ale nechte zajít chuť na Matrix LED techniku. Tady budete rádi za funkci automatického přepínání tlumených/dálkových, a to je vše. Dokonce i sklon světel se ovládá
po staru, tudíž otočným kolečkem vlevo pod volantem. Tohle ale většinou stačí.
Ideální je hlavně pro rodiny s dětmi
Na druhou stranu se nedá úplně říci, že by Peugeot 3008 Business byl holátko. V základu zákazník dostane 19" lité disky kol Lulea, adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, parkovací systém Visiopark 3, základní typ ambientního osvětlení či 21" panoramatický plovoucí středový displej, který se táhne až k řidiči. Naopak přední sedadla jsou nastavitelná manuálně, mají látkový potah a počítat zde můžete maximálně s výhřevem.
Po prostorové stránce je pak model 3008 ideální pro rodinu, která má dvě menší děti. Zatímco vpředu je místa celkem dostatek a pohodlně se zde usadí i 185 cm vysoké osoby, dozadu se kvůli svažující se linii střechy pohodlně posadí jen ti, kteří měří do 170 cm. Místa pro nohy je na druhé řadě tak akorát, ale třeba já osobně s výškou 185 cm jsem měl velký problém posadit se tzv. sám za sebe. Cením, že i v
obchodní výbavě nechybí kvalitní materiály, ačkoliv třeba látkový potah v bočních výplních dveří je dost nešikovný z hlediska znečištění či namočení od deště.
Digitalizace je fajn, ale všeho příliš škodí
Všiml jsem si také toho, že zatímco vrcholná výbava GT má na středovém tunelu uzavíratelnou odkládací schránku, mnou otestované provedení mělo její jednodušší typ, kde chybí horní kryt i s panty. Nevím, o kolik levnější takové řešení je, ale zrovna tohle mi na testovaném voze trošku vadilo. Peugeot 3008 má naštěstí ještě další schránku, která se skrývá pod dvojitě dělenou loketní opěrkou. Pro převoz zavazadel se hodí, že kufr má objem 520 litrů, což je stejně jako u minulé generace. Po sklopení opěradel zadních sedadel, která jsou standardně dělená v poměru 40/20/40, se objem zvětší na 1480 litrů.
A jelikož třetí vydání modelu 3008 musí stíhat krok s konkurencí, Peugeot zde vsadil na velkou digitalizaci. Většina funkcí se zde ovládá na centrální obrazovce, jenže jak jsem si opakovaně všiml, reakce systému na dotek byly často zoufale pomalé. Stačí zvolit menu klimatizace a rychle po sobě naklikat teplotu a směr ofuku. Najednou bylo znát, jak systém dostává zabrat a povely se zobrazovaly s půlsekundovým zpožděním. Pod obrazovkou je pak umístěn panel programovatelných ovladačů, na který je možné nastavit až deset nejpoužívanějších funkcí.
Pod nimi je pak plocha pro bezdrátové nabíjení telefonů, což ale systém umí jen výkonem 15 W, což je s ohledem na konkurenci poměrně málo. Tím ale negativa Peugeotu 3008 vlastně končí a je čas se přesunout na pohonnou jednotku. Základem je benzinový tříválec o výkonu 100 kW, ke kterému se přidává elektromotor. Jak už bylo zmíněno na začátku testu, výkon 145 koní je zde maximem, které lze z tohoto ústrojí dostat. Baterie má využitelnou kapacitu jen 0,432 kWh a s velmi lehkou nohou na pedálu plynu (a při jízdě po rovině) lze na ni ujet až 1,5 km v čistě elektrickém režimu.
Moc se mi líbí, že v případě potřeby je možné automatickou převodovku nastavit do manuálního módu, který se aktivuje skrze písmeno
M na voliči směru. Následně stačí klikat na pádla pod volantem a Peugeot vás bude s troškou nadsázky poslouchat na slovo. Výkonu zde sice není na rozdávání, ale v jízdním režimu Sport si lze do cca 120 km/h užít celkem svižnou akceleraci, byť za cenu extrémně rychle rostoucí spotřeby. S tímhle autem je tak lepší jezdit klidně a rozvážně. V takovém případě není problém dosáhnout na průměrnou spotřebu 6,2 litru na 100 km. Přesně za tolik jsem jezdil i já, a to jsem se s vozem často pohyboval na dálnicích.
Jízdně neurazí a ani nenadchne
Neměl jsem potřebu využívat jízdní režim Eco a jedinou výtku mám v oblasti pohonu k příliš silné rekuperaci elektrické energie. Ta totiž nejde nijak omezit a prakticky nikdy jsem nedocílil toho, aby vůz tzv. plachtil. Bylo přitom jedno, zda jsem měl aktivovaný systém Stop & Start. I na přehledné rovince bez dalších vozidel před sebou mi zkrátka mild-hybridní 3008ka neustále brzdila, což třeba při sjezdu táhlého dálničního klesání nemusí být vždy úplně ideální. A jak je na tom aktuální vydání Peugeotu 3008 s jízdním komfortem?
Oproti plně elektrické verzi se zde musíte spokojit s jednoduchou nápravou vzadu. Elektrická má totiž jako jediná vzadu víceprvek. O adaptivním odpružení zde nemůže být vůbec řeč, protože něco takového si pro svůj středně velký Peugeot nekoupíte ani za příplatek. Výsledkem tedy je, že při jízdě na táhlých nerovnostech je auto občas trochu nervózní a při přejezdu ostřejší nerovnosti se do kabiny dostane nehezký kopanec. Řízení poskytuje rozumnou míru zpětné vazby a díky malému volantu máte pocit, že je celkem strmé, až sportovní. Ani v zatáčkách se pak vůz zbytečně nenaklání, což je plus. Celkově jsou jízdní vlastnosti pro rodinné cestování naprosto dostačující, ale třeba konkurence z koncernu Volkswagen je na tom jízdně o něco lépe.
Nová výbava Business je za mě určena nejen pro firmy v rámci jejich vozového parku, ale také pro méně náročné rodiny či jednotlivce. Výbava vozu sice postrádá vychytávky, jako je masážní program předních sedadel či Matrix LED světlomety, jenže za necelých 800 tisíc zde zájemce dostane vůz, který nabídne mnohé šikovné prvky výbavy, je kvalitně zpracovaný, vpředu celkem prostorný a hlavně vypadá skvěle.
|+ přijatelná cena, prostor pro posádku vpředu, nízká spotřeba, vzhled, dobře namixovaná výbava
|- podvozek, příliš silná rekuperace, pomalé reakce infotainmentu