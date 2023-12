Náledí představuje větší hrozbu než sníh. Rizikové úseky ale řidiči poznají velmi snadno

Není to tak dávno, co v celé ČR byla sněhová kalamita, teď sníh ve velkém odtává. Ministerstvo dopravy uvádí, že právě to je moment, kdy řidiči přestanou být ostražití a zapomínají, že roztátý sníh může zejména na některých místech zase zmrznout. Vzniká tak námraza, která řidiče může nepříjemně překvapit. Jak ministerstvo upozorňuje, prosinec je podle statistik v tomto směru nejhorší.

„Řidiči by měli v těchto dnech myslet zejména na to, že zatímco přes den původní sněhová pokrývka roztává, v noci opět může tento roztátý sníh namrzat. Promrzlá silnice si také drží chlad a kvůli tomu námraza vzniká i při teplotách nad nulou, kdy by ji většina řidičů pravděpodobně nečekala. K tomuto jevu dochází zejména na specifických místech jako jsou mosty nad řekami, lesní cesty či zastíněné úseky silnic. Je tedy důležité, aby zejména v ranních hodinách, které jsou nejrizikovější, řidiči počítali s tím, že povrch vozovky může být pokrytý právě náledím, na kterém mohou snadno ztratit kontrolu nad vozidlem,“ vysvětluje v oficiální tiskové zprávě Tomáš Neřold, vedoucí Besipu.

Stojí za připomenutí, že úseky náchylné k promrzání lze odhalit úplně jednoduše na první pohled. Označují je modré patníky, na některých místech se můžeme setkat i s modře nabarvenou celou vozovkou.

Pokud už se vám stane, že s autem dostanete smyk, pamatujte na to, že je důležité nezačít prudce brzdit, upozorňuje MDČR. Obecně se doporučuje pouze sundat nohu z plynu, sešlápnout spojku (pokud máte manuál) a snažit se směr vozu korigovat. Pokud ale za sebou nemáte nějakou školu smyku, patrně vás přemůže reflex a okamžitě brzdu zašlápnete. Výhodou moderních aut je to, že díky celé řadě systémů zůstane vůz řiditelný navzdory vaší snaze brzdit a hlavně stabilizace představuje významnou pomoc ve snaze z celé situace nějak „vybruslit“.

V loňském roce bylo v důsledku nehod vzniklých vlivem námrazy, sněhu a náledí usmrceno 21 osob, 40 těžce zraněno a 936 zraněno lehce, dlouhodobě mezi nejrizikovější měsíce v tomto ohledu patří právě prosinec a leden.