Lidový Volkswagen pro dobu elektrickou: Stojí 600 tisíc, pod zavazadelník schová dvě basy piv a může mít přístrojovku z Brouka

Volkswagen odhalil koncept ID.2all. Jde o prvního zástupce z rodiny malých elektromobilů koncernu Volkswagen, které se budou vyrábět ve Španělsku. Tyto elektromobily by měly být především relativně levné. Automobilka aktuálně mluví o ceně do 25 tisíc eur, tedy v přepočtu do 600 tisíc korun. Pokud za tyto peníze Volkswagen opravdu nabídne to, co aktuálně prezentuje na konceptu ID.2all, máme se na co těšit.

Model Volkswagen ID.2all je v tiskových materiálech označován za koncept, nicméně vypadá už velmi sériově. Základní rozměry vozu jsou 4050 mm na délku, 1812 mm na šířku, 1530 mm na výšku a rozvor má hodnotu 2600 mm. Velikostně tedy jde o vůz podobný současnému modelu Polo nebo Fabia, jeho interiér by ale měl díky kompaktnímu elektrickému pohonu nabízet prostor na úrovni modelu Golf.

Malé koncernové elektromobily budou vycházet ze zmenšené platformy MEB, kterou automobilka označuje jako MEB Entry. Podstatným rozdílem oproti velké verzi MEB je fakt, že chystaná kompaktní auta budou mít pohon předních kol. Jak přesně bude vypadat nabídka motorů a baterií, na to si musíme ještě počkat. V současnosti Volkswagen mluví výhradně o jediné verzi. Ta má mít dojezd 450 km a výkon 226 koní. Na stovku takový vůz zrychlí za méně než sedm sekund.

Prostor i vtipná přístrojovka

Jestliže takový elektromobil bude stát méně než 600 tisíc, bude to opravdová revoluce. Jenže z dnešního pohledu je pravděpodobnější, že prezentované provedení je to vrcholné a „cena od“ se bude týkat nějakého slabšího provedení. V současnosti za méně než 600 tisíc koupíte jen velmi kompromisní Dacii Spring.

Jisté každopádně je, že Volkswagen ID.2all bude uvnitř nabízet spoustu místa a dostane také obří zavazadelník. Ten má mít v základním uspořádání 490 litrů, přičemž ze zveřejněných fotek je patrné, že litry nažene především tím, že bude velmi hluboký. Do prostoru pod dno se s velkým přehledem vejdou třeba dvě basy piv a ještě zbyde vedle nich místo na další drobnosti. Počítá se rovněž s možností sklopit sedadlo spolujezdce. Pak ID.2all odveze věc dlouhou až 2,2 m. Vtipným detailem pak je možnost zvolit na digitálním přístrojovém štítu zobrazení připomínající přístrojový štít VW Brouk nebo starého Pola.

Na sériovou verzi si zájemci musí ještě počkat. Oficiálně odhalena bude v roce 2025, respektive se dostane na trh do roku 2026.