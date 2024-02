Kvíz: Auta jsou nedílnou součástí filmů a seriálů. Dokážete ale určit, ve kterých filmech si vybraná auta zahrála?

Co by byl James Bond bez svého Astonu Martin nebo Mr. Bean bez svého Mini. Auta prostě do filmů vždy patřila, patří a velmi pravděpodobně patřit budou, přestože už filmaři čím dál častěji sahají po moderních modelech mnohdy vybavených elektrickým pohonem.

V minulosti se z některých automobilů staly dokonalé filmové ikony, jiná auta si právě díky filmům získala značnou popularitu. Určitě si vzpomenete, že třeba takový Ford Mustang si zahrál v celé řadě snímků, ať už se budeme bavit o filmu 60 sekund, nebo o filmu Bullitův případ.

Zmíněné Mini se kromě Mr. Beana proslavilo třeba také v klasickém filmu Loupež po italsku, kde miniaturní autíčka ujížděla policistům všude možně a nevynechala ani střechu turínské továrny automobilky Fiat. A mnozí fanoušci si vzpomenout také například na Toyotu Supru, se kterou jezdil Paul Walker a která se celkem nedávno vydražila za půl milionu dolarů.

My se v dnešním kvízu zaměříme přesně na tyto případy. Vaším úkolem je uhádnout, který vůz patří do kterého filmu či seriálu. Ne vždy to bude tak lehké a na první pohled jasné, jako ve zmíněných příkladech, ale vy si s tím určitě nějak poradíte.