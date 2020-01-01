Filmoví a automobiloví znalci, ukažte se. V dnešním kvízu musíte určit, v jakých filmech si zahrála tato auta

Auta jsou nedílnou součástí filmů a v některých z nich hrají téměř hlavní roli, protože se kolem nic točí celý děj. A přesně o tom je dnešní kvíz. Vybrali jsme různá známá auta a vy budete hádat, v jakých filmech jste je viděli. Někdy to bude těžší, někdy to bude zcela očividné.
Ptát se budeme na modely značek, jako jsou Aston Martin, Ford, několik dalších amerických značek a chybět nebude ani Škoda. Zrovna v jejím případě asi správnou odpověď určí úplně každý. Ale ne vždy to bude tak jasné a tak jednoduché.
Jako vždy máte k dispozici deset otázek a u každé otázky čtyři možnosti. Správná možnost je vždy pouze jedna, takže pokud si nejste jistí, můžete i tipovat a třeba budete mít zrovna štěstí. Kvíz může zároveň posloužit jako inspirace, na co se podívat, případně vám možná připomene nějaký slavný film, který jste sice už viděli stokrát, ale vždy byl super. Tak proč se nepodívat po sto první.
S výsledkem se nezapomeňte pochlubit v diskuzi i na sociálních sítích.
Zdroj: autorský text