Absence náhradního kola je čím dál větší problém. Místo jednoduché opravy tráví asistenční služby u nových aut celé hodiny

V dnešní době čím dál více automobilů nemá ve své výbavě rezervní kolo a v mnoha případech nelze tento dříve zcela běžný prvek vůbec dokoupit. Jenže podle zákazníků je to velký problém. Vyplývá to z nedávného průzkumu britské automobilové asociace AA.

Plných 82 % z bezmála dvanácti tisíc respondentů v tomto průzkumu uvedlo, že náhradní kolo je nutnost. Zejména na nekvalitních silnicích. Průzkum proběhl ve Velké Británii, kde jsou silnice podle tamních řidičů ve špatném stavu. V České republice na tom nejsme o mnoho lépe. Zejména teď po zimě.

Z průzkumu také vyplynulo, že 49 % zákazníků je ochotných si za rezervní kolo připlatit, zatímco 35 % dotázaných uvedlo, že by dost zvažovali, jestli by si vůbec pořídili model, který nemůže mít ve své výbavě rezervu.





15 milionů za opravy

Podle asociace AA loni vznikly kvůli výmolům na britských silnicích škody za celkem 15 milionů korun. Většina z této částky se přitom týká pneumatik. Stejná asociace zároveň uvádí, že zhruba polovina loňských případů, u kterých zasahovala, vůbec rezervu neměla. Místo jednoduché opravy pak řidiči stráví u vozovky někdy i několik hodin, než se podaří poškozenou pneumatiku opravit.

Pokud řidiči rezervní kolo v autě mají, doporučuje se čas od času ho zkontrolovat a hlavně dofouknout. Tento úkon dělají servisy v rámci servisních prohlídek, ale u starších ojetin, které už do servisů pravidelně nejezdí, může řidiče nepříjemně překvapit vyfouklá rezerva, která pak je logicky k ničemu.

Elektromobily = více problémů

Důvodů, proč výrobci přestávají dávat do aut rezervu, je několik. Kromě snahy snížit výrobní náklady zatím stojí i emisní předpisy a snaha snížit hmotnost. S emisními předpisy pak souvisí také nástup elektrifikovaných pohonů, kdy se jejich části (baterie) umisťují právě do prostoru pod zavazadelník, kam se dříve dávala rezerva. Jinak řečeno, rezerva se pak do auta už prostě nevejde.

A samozřejmě za množícími se případy volání asistence kvůli poškozené pneumatice je také nástup elektromobilů. Také u nich je totiž problém najít místo, kam rezervu uložit. Navíc jsou elektromobily obecně mnohem těžší než auta se spalovacím motorem a tudíž na poškození pneumatik jsou náchylnější.