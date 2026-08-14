Komentář: Stovky tisíc mrtvých? Nezájem. Ruský agresor může vyrazit na Dakar i do F1, rozhodla FIA

FIA zrušila zákaz platný od roku 2022. Odteď se mohou ruští jezdci a týmy účastnit mezinárodních závodů a mohou používat veškeré národní symboly. Informují o tom zahraniční weby, jako je The Race nebo Racefans, který přikládá i oficiální stanovisko FIA.
„Po konzultaci WMSC rozhodla, že mimořádná opatření FIA budou revidována tak, aby zrušila omezení účasti ruských a běloruských jezdců, národních týmů, jednotlivých soutěžících a funkcionářů, jakož i omezení týkající se vystavování jejich národních symbolů, barev, vlajek a hymen,“ stojí v prohlášení, které nedoplňuje nějaké podrobnější vysvětlení. V zásadě jde pouze o oznámení. Podle FIA je vše zjevně naprosto v pořádku.
Jediné platné omezení se týká závodů. V Rusku a Bělorusku se zatím závodit nesmí, a to až do odvolání. Proč, když je vše natolik v pořádku, že se mohou vystavovat ruské a běloruské symboly vesele na závodištích, na jezdcích, na autech, prostě všude?
Hodnoty, které nikoho nezajímají
Popravdě jsem očekával, že se to stane. Neustálé omílání klišoidních pseudoargumentů typu „politika do sportu nepatří“, „sportovci za nic nemůžou“ a podobných nesmyslů v kombinaci s tím, že válka trvá už prostě dlouho asi nemohlo vyústit v nic jiného, než že se tyhle velké organizace začnou tvářit, že se nic neděje. Je to svým způsobem logické. Je jedno, jestli se budeme bavit o FIA, nebo třeba o fotbalové organizaci FIFA, jedinou opravdovou hodnotou pro tyto instituce jsou peníze. Lidské životy? Koho to zajímá.
Osobně mi přijde naprosto absurdní zvát ruské a běloruské sportovce na jakékoliv mezinárodní sportovní akce, protože je stoprocentně jisté, že to ruská propaganda používat bude. A vůbec bych se nedivil, kdyby tam někdo vytáhl ono válečné Z. Však podle FIA se mohou používat symboly bez omezení. Nejde přitom jen o sportovce jednotlivce, ačkoliv v Rusku je státem řízené všechno. Včetně dopingu. Třeba KAMAZ je přímo ruská státní automobilka. Pojede na další ročník dakarské rallye? Paráda. Pojďme jim udělat pořádnou reklamu.
Mezitím jen tento týden Rusko vyslalo na Kyjev mimo jiné balistické střely Iskander-M, protiradarové střely Ch-31P, řízené rakety Ch-35 a masivní roj 138 útočných dronů typu Šáhed (uvádí web dnesnaukrajine.cz). Ruský agresor útočil také na civilní lodě, přístavy a infrastrukturu související s exportem. A tohle se děje denně. Válka trvá více než čtyři roky a má na svém kontě stovky tisíc mrtvých. Rusko provedlo vyložené masakry civilistů. Nedávno světem kolovalo video, jak ruský dron jen tak pro legraci nahání na tržišti zelináře. A tohle všechno se děje jen proto, že si Rusko vzpomnělo, že prostě ukrajinské území chce.
FIA v roli užitečných troubů
Je opravdu fascinující vidět, jak jedna světová velmoc systematicky zabíjí jiný národ, ničí a přes čtyři roky dělá konstantní zlo. A ostatní nejsou schopní ani tak banálních úkonů, jako prostě držet nějaký zákaz. Důvodem, proč Rusko tak moc stojí o účast v mezinárodních závodech, je vytvoření dojmu, že je všechno zpět v normálu. Je to snaha o to, aby ostatní zapomněli, co se vlastně na Ukrajině děje. Po čtyřech letech válčení k tomu má spousta lidí tendenci sama o sobě, FIA tomu svým rozhodnutím ještě více pomůže, protože sehrála, slušně řečeno, roli užitečných troubů. Za peníze, pochopitelně.
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