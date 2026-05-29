Komentář: Ferrari ukázalo svůj první elektromobil a internet vybouchl. Místo plkání o Enzovi rotujícím v hrobě bude lepší se zase uklidnit

Ferrari tento týden ukázalo svůj první elektromobil a zároveň první pětimístný vůz. Jmenuje se Luce a na internetu se lidé předhánějí v tom, kdo auto zkritizuje více. Vyjadřují se k tomu i lidé, kteří se běžně o auta vůbec nezajímají. Často si v diskuzích můžeme přečíst, jak chudák Enzo Ferrari vstane z hrobu. Po sociálních sítích už létají AI videa, která tuto situaci vizualizují. Enzo vyleze z hrobu, přijde do automobilky, Luce zapálí, případně tam někomu dá facku.
Dalo by se říci, že reakce široké veřejnosti opravdu nejsou nadšené. Jenže víte co? Nejlepší bude, když se zase všichni uklidní. Tady máte pár důvodů, proč.
1) Elektrický pohon fakt není nesmysl
Často se v různých komentářích opakuje teze, že Ferrari s elektromobilem přichází v době, kdy automobilky jako Porsche elektrické plány brzdí a Lamborghini elektromobil rovnou odpískalo. Jenže je potřeba dodat, že Porsche mělo elektrické ambice opravdu veliké a elektromobilů chtělo nabízet jedním slovem „mraky“. Ferrari rovnou říká, že žádné elektrické revoluce nechystá. I nadále bude nabízet auta se spalovacím motorem. Tohle je jeden model.
A proč s tím elektromobilem přichází? Lidé si toho jaksi asi nevšimli, ale s hybridními pohony má Ferrari mnohem více zkušeností, než se může zdát. Elektrifikovaný hypersport LaFerrari přišel už před více než deseti lety a od té doby automobilka uvedla více elektrifikovaných modelů. V seriálu F1 investuje masivní prostředky do vývoje hybridních motorů, přičemž v současnosti je pohonná jednotka závodních monopostů na poměru 50/50 (výkon spalovací vs. elektrické části). Je logické, že tyhle zkušenosti Ferrari použije pro sériový vůz. Elektromobily navíc jsou dnes naprosto relevantním segmentem automobilového trhu, tak proč tam nějaký technicky špičkový model nevyslat…
2) Je to hnusné a odporné. Fakt?
Luce je jiné než současná produkce Ferrari. Takže to není Ferrari? Automobilky obecně občas sáhnou po něčem, co vybočí z řady. V historii Ferrari najdeme moment, kdy nastoupily přísně hranaté modely a také z toho tehdy veřejnost nebyla nadšená. Dnes? Když internetoví odborníci udělají vizualizaci, jak oživlý Enzo přijede do automobilky, přijede ve Ferrari F40. Dnes jsou auta tohoto designového stylu považována za nádhernou klasiku. Fakt víte, že Luce nebude ten případ?
Druhou věcí je skutečnost, že většina internetových odborníků to auto v reálu neviděla. A ze zkušeností víme, že v reálném prostředí auta mohou působit úplně jinak než na fotkách, kde člověk nedokáže vnímat skutečné proporce. Luce bude nepochybně obrovské, ale někam se ta technika (rozuměj obrovská baterie) vejít musí. Přirovnání k Leafu nebo Tesle je úplně mimo mísu.
3) Pětimístné auto už není Ferrari!
Asi takhle. V historii bývá vždycky něco poprvé. O prvních čtyřmístných Ferrari se také říkalo, že to nejsou Ferrari. Pak přišlo Ferrari s pohonem všech kol. Také to nebylo skutečné Ferrari. Pak přišlo Ferrari v podobě crossoveru. Také to nebylo skutečné Ferrari. Teď tu máme pětimístné Ferrari ještě navíc s elektrickým pohonem. Také to není skutečné Ferrari!
Reálně je to jen další první a jak jsme si řekli, takovýchto prvních modelů už byla v historii spousta.
4) Všichni mají jasno. Bude to propadák
Jistě, může to tak být. Tím spíš, že cena tohoto auta je astronomická. Zájemci si budou muset na svůj italský elektromobil připravit přes 13 milionů. Najde se dost lidí ochotných za takové auto takovéto peníze zaplatit?
Internet má jasno. Bude to propadák, bude to katastrofa, akcie Ferrari jdou ke dnu. Jenže to, jak celá věc dopadne, ukáže až čas a reální zákazníci. Vzpomínáte na dobu, kdy BMW představilo první X5 a Porsche první Cayenne? Porsche a SUV?!!! Taková blbost. Jenže z té blbosti se stal jeden z nejprodávanějších modelů automobilky.
Z Luce asi nejprodávanější Ferrari nebude, ale kdo dnes tvrdí, že to bude propadák, ten pouze fabuluje na základě nějakých svých pocitů. V drtivé většině jsou to fabulace lidí, kteří v případě Ferrari končí u modelů 1:43, nejde o reálné zákazníky. Internetové diskuze ještě nikdy žádný prodejní úspěch nezařídily.
Takže se zase všichni uklidněte a počkejte, co z toho nakonec bude. Luce je podle spousty z vás ošklivé, ale vsadím se, že až to auto někde uvidíte stát nebo snad dokonce jet, stoprocentně ten mobil stejně tasíte.