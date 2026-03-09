Menu Zavřít

Katastrofa v Le Mans 1955: Během legendárního závodu vyhaslo 84 životů

Ostatní
Věra Krásová
09.03.2026
přidejte názor
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Le Mans 1955
Všechny fotografie

Diváci slavného automobilového závodu pořádaného v Le Mans byli v létě roku 1955 svědky děsivé podívané. Na místě se udál krvavý masakr, který zatím ve světě motorsportu nemá obdoby. Navzdory tragédii, jež se tehdy na závodní dráze odehrála, pokračoval závod dále a vítěz slavil své prvenství s úsměvem na tváři a šampaňským v ruce.

Závod v Le Mans byl proslulý svou náročností jak pro řidiče, tak pro auta. Přesto okruh, kde se jezdilo, nepatřil k těm nejnebezpečnějším. Vyhlídkové plochy, které měly divákům zajistit bezproblémovou podívanou, byly chráněné hliněnými bariérami vysokými 1,2 metru a pod závodní tratí vedly tunely pro bezpečné přecházení.

Divácky nejzajímavější podívanou nabízel start a cílová rovinka, kde se zároveň nacházely boxy, odkud auta vyjížděla na dráhu. Podle některých lidí byly ale právě tyto části okruhu nebezpečné, a to z toho důvodu, že tato oblast nebyla oddělena od hlavní trati a byla poměrně úzká.

Historie 24 hodin Le Mans: Celodenní maratón slaví 100. výročí
Přečtěte si také:

Historie 24 hodin Le Mans: Celodenní maratón slaví 100. výročí

K tragédii došlo kousek od boxů

Čtyřiadvacetihodinový závod se tenkrát nesl v duchu uvolněné atmosféry. Diváci postávali u tribun nebo polehávali na dekách, bavili se a popíjeli drinky. Jednalo se o velkou událost, která svým charakterem připomínala více než automobilové závody nějaký festival. Na akci přišlo přes 300 tisíc lidí a na startu stanulo celkem 76 automobilů, včetně britského Jaguaru a německého Mercedesu.

Zdroj: Youtube.com

Tragédie se udála dvě hodiny a devatenáct minut po startu. Vedoucí jezdec Mike Hawthorn si v tu chvíli všimnul, že mu dochází palivo, a tak zamířil do boxu. Bohužel ale velmi prudce dupnul na brzdu, takže Macklin, který jel hned za ním, musel volant náhle prudce stočit doprava. Ke vší smůle se ale právě těsně za ním objevil také jezdec Pierre Levegh z Mercedesu.

Levegh narazil do Macklinova vozidla a jeho Mercedes se vznesl do vzduchu jako ohnivá koule, která se následně roztříštila na všechny strany. Řidič byl na místě mrtvý. Co ovšem následovalo poté, se nedá skoro ani slovy popsat. Při výbuchu vozidla se jeho jednotlivé části rozletěly do všech stran mezi diváky.

Škoda před 70 lety závodila v Le Mans. Pak jí to zatrhli komunisté
Přečtěte si také:

Škoda před 70 lety závodila v Le Mans. Pak jí to zatrhli komunisté

Trosky auta zasáhly dospělé i děti

Jelikož letěly obrovskou rychlostí, doslova oddělily některým osobám v publiku včetně dětí končetiny či hlavy od těla. Řada těl byla rozmetaná po okolí, přeživší s křikem utíkali nebo drželi v náručí své mrtvé blízké. Všude panoval zmatek, kouř a panika. V ten den vyhaslo na závodišti v Le Mans 84 životů a přibližně 200 diváků bylo zraněno.

Po této tragické události byly v několika zemích na nějakou dobu zakázané automobilové závody a Amerika tehdy kvůli tomu vystoupila z FIA (Mezinárodní automobilová federace). Značka Mercedes se navíc až do roku 1989 zcela stáhla z motoristického sportu.

Závodní speciál Tatra T603-2 B5 v roce 1966 vyškolil západní konkurenci ve vytrvalostních závodech
Přečtěte si také:

Závodní speciál Tatra T603-2 B5 v roce 1966 vyškolil západní konkurenci ve vytrvalostních závodech

Organizátoři závod neukončili

Závod i přes obrovskou tragédii nebyl zastaven a pokračoval dál. Pořadatelé se později nechali slyšet, že tak učinili z toho důvodu, aby vyděšení a zmatení diváci odjíždějící z místa události nezpůsobili dopravní kolaps a nezkomplikovali tak příjezd a odjezd záchranných složek. Kde je ale skutečná pravda, a zda se nejednalo jen o výmluvu kvůli sponzorům, je předmětem spekulací dodnes.

Vítězem závodu se toho tragického dne stal Mike Hawthorn s jeho Jaguarem, který v podstatě svým prudkým zabrzděním v osudný moment havárii nepřímo způsobil. Na stupních vítězů přitom neprojevil ani špetku lítosti. Místo toho se veselil, rozdával úsměvy pro fotografy a kropil kolem sebe šampaňské. Ve francouzských novinách se pak objevila slavná fotografie usmívajícího se vítěze se sarkastickým titulkem „Na zdraví, pane Hawthorn.“

Zdroje: bbc.co.uk, idnes.cz, zelenavlna.rozhlas.cz

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


6. 3. 2026

V Evropě začíná přísný dohled nad prodejci ojetých vozidel. Něco takového by v Česku neprošlo

6. 3. 2026

Diblíci na československém trhu: Devět nejmenších automobilů nejen pro obyčejné lidi

5. 3. 2026

Policie chtěla jít ekologii naproti. Elektrická auta v jejím vozovém parku ale totálně selhala

4. 3. 2026

Bazarníkům dvě třetiny lidí nevěří. A oprávněně, protože třetina prodejců přiznává, že zákazníky šidí

3. 3. 2026

Nejen český lid vesnický může jásat. V akci je teď k mání výborné SUV s plnou výbavou a silným motorem za cenu litrové Fabie

2. 3. 2026

Tak takovéto „simply clever“ mohou v Boleslavi závidět. Test Volkswagen Caddy Flexicab 2.0 TDI 4Motion

27. 2. 2026

Němci otestovali 16 letních pneumatik. Za pozornost stojí jen tři značky a my vám je prozradíme

27. 2. 2026

Vezeme vám zboží: Příběhy jedenácti poválečných dodávek československých i dovážených typů

26. 2. 2026

Lék na depresi z nástupu elektromobilů a zákazů poctivých motorů. Alfa Romeo vrací do nabídky šestiválce s geny Ferrari

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK