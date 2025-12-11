Menu Zavřít

Jak dobří jsou mladí automechanici? Soutěž otestovala, jak dokáží pracovat pod tlakem

Redakce
11.12.2025
Soutěž automechaniků
Autor: J+M Autodíly

V Národním technickém muzeu v Praze se setkala špička mladých automechaniků, aby předvedla svoje znalosti, praktické dovednosti i schopnost obstát pod tlakem reálného provozu autoservisu. 

Místo, kde se potkává historie s budoucností. Národní technické muzeum v Praze hostilo finále Velké ceny J+M Autodíly – celostátní soutěže, která každoročně hledá nejšikovnější mladé automechaniky z celé republiky. A letos bylo o co stát. Tisícovka studentů, desítky škol, reálné úkoly z praxe a atmosféra, jakou by záviděl kdejaký profesionální pit stop.

Do finále se probojovalo čtrnáct nejlepších – vítězové krajských kol. Čekaly je testy, měření, diagnostika i typické servisní situace, kde se počítala přesnost i rychlost. Nešlo jen o znalosti z učebnic, ale o to zvládnout opravu „na place“, pod tlakem a bez chyb.

Tři mladí lidé na stupních vítězů

Vítězové letošního ročníku

Autor: J + M autodíly

Nakonec to dokázal nejlépe Jakub Hesoun ze SOŠ a SOU Písek, který si odnesl hlavní cenu. Druhé místo obsadil Adrian Šnajdárek ze Střední školy v Odrách a třetí skončila Anita Štanglicová ze SŠ-COPT Kroměříž – mimochodem jediná dívka ve finále. Vítěz získal 30 000 Kč a jeho škola 20 000 Kč, druhé místo bylo oceněno 20 000 Kč plus 10 000 Kč a třetí 15 000 Kč a 5 000 Kč.

Vedle finančních cen si vítězové odvážejí i nabídky stipendií. „Účastníkům to otevírá dveře k reálné praxi. Mnozí po soutěži získávají pracovní nabídky a všichni odjíždějí s jistotou, že dělají krok správným směrem,“ řekl k výsledku Adam Petřík, výkonný ředitel společnosti J+M Autodíly, která soutěž pořádá.

