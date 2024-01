Geniálně jednoduché řešení hořících elektromobilů. Hasiči na ně hodí speciální plachtu

Ačkoliv příznivci elektromobilů rádi zdůrazňují, že bateriová auta hoří méně než ta benzinová a tváří se, že to vlastně není problém, opak je pravdou. Pokud začne hořet elektromobil, tak je to pro hasiče poměrně velká komplikace, protože uhasit hořící akumulátor není jen tak. Běžně se proto vozy dávají do kontejneru s vodou, ale na scéně se už také objevily jiná a výrazně jednodušší řešení. Třeba speciální plachta.

Funkce plachet, které se na hořící elektromobily dávají, je úplně jednoduchá. Auto se do této plachty v podstatě zabalí, takže se k baterii nedostává vzduch. Díky tomu pak články nemohou hořet. Společností, které něco takového nabízejí, je vícero. Na použití jedné z nich nedávno upozornili hasiči z Colorada, kteří řešili požár Jaguaru I-Pace ve městě Centennial.

Auto chytlo v garáži při nabíjení, hasiči ho vytáhli ven a místo obvyklého prolívání baterie obrovským množstvím vody nebo naložení do kontejneru s vodou na něj použili plachtu od společnosti Bridgehill. Protože v garáži vedle hořícího Jaguaru byl ještě plug-in hybridní Hyundai, hasiči preventivně vytáhli i druhé auto, také na něj použili tuto plachtu a následně obě auta odvezli. Jak zásah vypadal, to si můžete prohlédnout na přiloženém videu dole pod článkem.





Vydrží tisíce stupňů, stojí desítky tisíc

Tyto krycí plachty jsou vyrobeny ze speciálního materiály tak, aby vydržely velmi vysoké teploty. Podle konkrétního výrobku se maximum pohybuje kolem dvou tisíc stupňů. Dle konkrétního typu se pak odvíjí také počet možných použití. Někdy jde o jednorázovou věc, jindy výrobce uvádí možnost použít jednu plachtu až na třicet požárů. A konečně podle konkrétní varianty a také velikosti plachty se odvíjí i cena. Ta se pohybuje v řádu mnoha desítek tisíc korun, jindy může překročit i stotisícovou hranici.

Zásadní výhodou je pro hasiče možnost začít snadno řešit požár baterie bez nutnosti čekat na dovoz kontejneru a jeho plnění vodou. Plachta se dá použít i ve stísněných prostorách. Navíc je tímto možné vyhnout se hašení vodou, což pak může zamořit okolí požáru. I pro samotné auto je to šetrnější. Možná si vzpomenete na případ doutnajícího plug-in hybridního BMW v Čestlicích u Prahy, které hasiči rovnou hodili do vody. Řešení pomocí plachty by možná zabránilo úplnému zničení vozu.

Kromě krycí plachty už existuje také něco jako pytel na elektromobily. V takovém případě se plachta pro změnu umístí pod doutnající elektromobil, následně se převáže přes vůz. Tím vznikne něco jako obrovský pytel a do něj hasiči napustí vodu. V podstatě je to takový rozkládací kontejner, který mohou mít hasiči u sebe a který se opět dá použít i ve stísněných prostorech.