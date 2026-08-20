Garážovou legendu WD-40 zná každý, ale význam téhle zkratky nikdo netuší. Historie ikonického prostředku je stará přes 70 let

Tuhle zkratku zná ze své garáže, zahrady nebo domácnosti úplně každý. „Vé-déčko“ bývá univerzální řešení na všechno, co někde vrže, případně co nejde povolit. Mazivo člověk koupí téměř všude a pokud zrovna není po ruce, jiný motorista, soused nebo prostě kdokoliv v okolí tuhle věc mít bude. Víte ale, kde se WD-40 vlastně vzalo a co ta zkratka znamená? Je to zajímavější příběh, než by se mohlo na první pohled zdát.
Video: Vysoce nekorektní reklama na WD-40
Historie stará přes 70 let
Příběh WD-40 se začal psát v roce 1953 v San Diegu. Norman B. Larsen, Gordon Dawson a John B. Gregory tehdy založili společnost Rocket Chemical Company a její zaměstnanci začali vyvíjet přípravky, které měly chránit kov před korozí a odpuzovat vodu.
Správnou směs se podařilo namíchat až na 40. pokus. Právě odsud pochází dodnes používané označení WD-40 – z anglického Water Displacement, 40th formula, tedy zjednodušeně „odpuzení vody, receptura číslo 40“. Název byl převzat přímo z laboratorních záznamů vývojářů.
Nejdříve chránilo raketu Atlas
Jedním z prvních velkých zákazníků byla společnost Convair, která WD-40 používala k ochraně vnějšího pláště rakety Atlas proti korozi. Přípravek se podle výrobce osvědčil natolik, že si jej zaměstnanci začali odnášet domů a používat při běžné údržbě.
Zakladatel Norm Larsen proto přišel s myšlenkou plnit WD-40 do aerosolových plechovek a nabídnout ho veřejnosti. Na pulty obchodů v oblasti San Diega se sprej poprvé dostal v roce 1958. Ještě v roce 1960 měla firma pouhých sedm zaměstnanců a denně prodávala v průměru 45 balení, často přímo z kufrů automobilů do železářství a obchodů se sportovním zbožím.
Firma nakonec převzala jméno svého výrobku
První skutečně velká objednávka přišla v roce 1961 po hurikánu Carla. WD-40 se tehdy používalo především při sanaci elektrických zařízení poškozených vodou. Úspěch tohoto produktu byl nakonec tak výrazný, že se Rocket Chemical Company v roce 1969 přejmenovala na WD-40 Company.
O čtyři roky později firma vstoupila na veřejný akciový trh a v roce 1993, tedy při 40. výročí vzniku, její tržby překonaly 100 milionů dolarů. Postupně přibyly další produkty a specializované řady. V roce 2005 například vznikl známý systém Smart Straw, který vyřešil jeden z nejbanálnějších problémů původního balení – věčně ztracenou červenou aplikační trubičku.
Z přípravku určeného pro ochranu raket se tak během několika desetiletí stal jeden z nejznámějších prostředků pro údržbu automobilů, strojů i domácího vybavení. A jeho jméno dodnes připomíná, že ani jeden z nejslavnějších sprejů na světě se nepovedl napoprvé.
Jinak WD-40 má za celou historii na svém kontě také řadu zábavných reklam. Jednu vysoce nekorektní najdete v úvodu článku. Má westernovou atmosféru a dost černého humoru. Dnes už by něco takového asi neprošlo.
Zdroj: WD-40 Company