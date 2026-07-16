Důchodci za volantem: Zdravotní prohlídka není vše, možností a povinností pro řízení ve vyšším věku je více. Jen se o nich neví

Automobil pro mnoho starších lidí nepředstavuje pouze pohodlnější způsob dopravy. Znamená také možnost samostatně dojet k lékaři, na nákup, za rodinou nebo na místa, kam veřejná doprava nejezdí. Právě proto se řada seniorů obává pravidelné zdravotní prohlídky. Panuje totiž představa, že lékař může řidiče buď pustit zpět na silnici bez omezení, nebo mu řízení úplně zakázat.
Zatímco o lékařských prohlídkách se v minulosti mluvilo velmi hodně, o dalších možnostech se nemluví skoro vůbec. Ve skutečnosti totiž existuje ještě jedna varianta. Lékař může člověka uznat zdravotně způsobilým k řízení za určitých podmínek. Ty se následně zapisují do řidičského průkazu prostřednictvím takzvaných harmonizovaných kódů.
Podle průzkumu kampaně Legendy řídí dál o nich nikdy neslyšelo 61 procent dotázaných seniorů. Pouze 17 procent ví, co znamenají, zatímco dalších 22 procent tento pojem někdy zaznamenalo, ale nezná jeho význam.
Video: Kampaň Legendy řídí dál
Povinná prohlídka je nově až v 70 letech
Pravidla pro starší řidiče se navíc od začátku roku 2026 změnila. První povinnou zdravotní prohlídku musí běžný řidič nově absolvovat až při dosažení 70 let. Poté se prohlídka opakuje každé dva roky, případně dříve, pokud lékař stanoví kratší platnost posudku.
Řidiči ve věku od 65 do 69 let tak už na pravidelnou prohlídku pouze kvůli svému věku chodit nemusí. U většiny nově vydaných posudků navíc odpadá povinnost vozit papírové potvrzení v autě. Lékař výsledek zaznamená elektronicky a policie si jej při kontrole ověří v registru. Výjimkou jsou zejména někteří lidé, kteří dosáhli 70 let ještě před koncem roku 2025 a nadále používají starší papírový posudek.
Brýle, automat i zákaz jízdy v noci
Výsledek lékařského posouzení nemusí být pouze bezpodmínečný souhlas nebo úplný zákaz řízení. Lékař může stanovit podmínku, která zdravotní omezení řidiče vyrovná nebo sníží riziko nehody.
Nejznámějším příkladem je povinnost používat při řízení brýle nebo kontaktní čočky. Harmonizované kódy ale umožňují také předepsat naslouchadlo, upravené pedály, speciální ovládání brzd či plynu, pomocný prvek na volantu nebo jiné přizpůsobení vozidla.
Mezi dostupnými omezeními je také řízení pouze ve vozidle s automatickou převodovkou nebo pouze za denního světla. Evropský kód 61 například omezuje řidiče na denní jízdy, zatímco kód 10.02 označuje vozidlo s automatickým řazením.
Takové řešení může být vhodné třeba pro člověka, který má problémy s nohou a obtížně ovládá spojkový pedál, ale jinak je schopen bezpečně řídit. Podobně může omezení na denní dobu pomoci řidiči, kterému zhoršený zrak komplikuje orientaci po setmění.
Omezení z průkazu se musí dodržovat
Harmonizovaný kód není pouhé doporučení. Jde o podmínku, za které je člověk zdravotně způsobilý k řízení. Řidič s předepsanými brýlemi je proto musí skutečně používat a člověk s omezením na automatickou převodovku nesmí řídit běžný vůz s manuálem.
Dodržování zdravotních kódů může kontrolovat policie a jejich porušení může hrát roli také při posuzování dopravní nehody pojišťovnou. Je proto důležité, aby zápis v řidičském průkazu odpovídal tomu, jaké pomůcky nebo úpravy řidič skutečně potřebuje.
Smyslem systému není ponechat za volantem člověka, jehož zdravotní stav už bezpečné řízení neumožňuje. Má ale zabránit tomu, aby řidič přišel o svou mobilitu v situaci, kdy lze riziko vyřešit pomůckou, upraveným vozidlem-*+ nebo rozumným omezením.
Senioři kompromis většinou přijímají
Průzkum ukázal, že starší řidiči podobné řešení většinou neodmítají. Pokud by jim zdravotní prohlídka umožnila pokračovat v řízení za upravených podmínek, šest z deseti seniorů by to považovalo za přijatelný kompromis. Méně než dvě procenta dotázaných by místo toho raději přestala řídit úplně.
Za volant přitom pravidelně usedá 56 procent oslovených seniorů a dalších 23 procent řídí alespoň příležitostně. Každý čtvrtý se v souvislosti se zdravotní prohlídkou nejvíce obává právě odebrání řidičského průkazu.
Rodiny problém často začnou řešit pozdě
O bezpečném řízení by se přitom nemělo začít mluvit až ve chvíli, kdy senior způsobí nehodu nebo se za volantem opakovaně dostane do nebezpečné situace. Přestože 91 procent veřejnosti souhlasí, že by rodina měla toto téma otevřít citlivě a včas, více než polovina lidí o něm se svým starším příbuzným ještě nikdy nemluvila.
Samotný věk navíc podle tří čtvrtin veřejnosti nemá být rozhodujícím důvodem pro zákaz řízení. Důležitější je skutečný zdravotní stav a schopnosti konkrétního člověka. Individuálnímu řešení před plošným zákazem dává přednost 78 procent dotázaných.
Zdravotní prohlídka tedy nemusí být hrozbou, ale příležitostí zjistit, zda lze pokračovat v bezpečném řízení například s pomůckou, jiným autem nebo omezením provozu. Pro seniora může takový kompromis znamenat další roky samostatnosti, současně ale přináší jasnou povinnost stanovené podmínky skutečně dodržovat.
Zdroj: TZ Legendy řídí dál