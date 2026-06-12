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Draco Malfoy vybírá auto a James Bond řídí čínský elektromobil. Dvě reklamy z poslední doby, které se nedají přehlédnout

Novinky
Jakub Bartek
12.06.2026
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Herec Tom Felton v reklamě na značku Cupra
Autor: Tiskový servis Cupra
Herec Tom Felton v reklamě na značku Cupra

Svět automobilových reklam zažil v posledních týdnech dvě mimořádně chytré kampaně. Španělská CUPRA vsadila na kouzelnický svět Harryho Pottera a čínská Denza na nejslavnějšího britského agenta. Jestli jste ty reklamy ještě neviděli, tak stojí za zhlédnutí.

Většina lidí, kteří se rozhodují, jaké nové auto si mají koupit, se pochopitelně dívá na specifikace. U některých ale rozhoduje často i pocit, jaký z konkrétního vozu mají. A proto tu jsou reklamy, které by vás měly přesvědčit, který vůz je ten pravý. Dvě zajímavé kampaně jsou z posledních týdnů.

Španělská CUPRA, která spadá pod Seat, přišla s globální kampaní „The Chosen One". Ta staví na jedné prosté myšlence: není to řidič, kdo si vybere auto, ale auto, které si vybere řidiče. Inspirace je naprosto zřejmá – reklama odkazuje na scénu výběru hůlky v Ollivanderově obchůdku z Harryho Pottera, a v hlavní roli se objevuje Tom Felton, tedy filmový Draco Malfoy.

Zdroj: Youtube.com

Ve dvouminutovém filmovém spotu Felton prochází různými volanty, testuje a odkládá alternativy, dokud nenastane ten pravý moment, kdy si volant CUPRY si vybere jeho. Reklama propaguje trojici modelů Formentor, Terramar a Leon a má globální dosah. Reklama je skvěle natočená, má perfektní atmosféru.

Na druhé straně spektra stojí rozhodnutí čínské prémiové značky Denza, která vsadila na Daniela Craiga. BYD oznámilo v březnu 2026, že Craig se stane globální tváří značky Denza v rámci jejího mezinárodního expanze. Reklama nazvaná „Everything is changing" ukazuje Craiga za volantem modelu Z9GT.

Symbolika je přitom neskutečně silná. Craig jako James Bond po celou svou kariéru jezdil v Aston Martinech a nyní přesedl na čínský elektromobil. 

Zdroj: Youtube.com

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