Draco Malfoy vybírá auto a James Bond řídí čínský elektromobil. Dvě reklamy z poslední doby, které se nedají přehlédnout

Většina lidí, kteří se rozhodují, jaké nové auto si mají koupit, se pochopitelně dívá na specifikace. U některých ale rozhoduje často i pocit, jaký z konkrétního vozu mají. A proto tu jsou reklamy, které by vás měly přesvědčit, který vůz je ten pravý. Dvě zajímavé kampaně jsou z posledních týdnů.
Španělská CUPRA, která spadá pod Seat, přišla s globální kampaní „The Chosen One". Ta staví na jedné prosté myšlence: není to řidič, kdo si vybere auto, ale auto, které si vybere řidiče. Inspirace je naprosto zřejmá – reklama odkazuje na scénu výběru hůlky v Ollivanderově obchůdku z Harryho Pottera, a v hlavní roli se objevuje Tom Felton, tedy filmový Draco Malfoy.
Ve dvouminutovém filmovém spotu Felton prochází různými volanty, testuje a odkládá alternativy, dokud nenastane ten pravý moment, kdy si volant CUPRY si vybere jeho. Reklama propaguje trojici modelů Formentor, Terramar a Leon a má globální dosah. Reklama je skvěle natočená, má perfektní atmosféru.
Na druhé straně spektra stojí rozhodnutí čínské prémiové značky Denza, která vsadila na Daniela Craiga. BYD oznámilo v březnu 2026, že Craig se stane globální tváří značky Denza v rámci jejího mezinárodního expanze. Reklama nazvaná „Everything is changing" ukazuje Craiga za volantem modelu Z9GT.
Symbolika je přitom neskutečně silná. Craig jako James Bond po celou svou kariéru jezdil v Aston Martinech a nyní přesedl na čínský elektromobil.