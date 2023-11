Do prodeje míří hodně zvláštní Alfa Romeo 75. Má šestiválec Busso, ručně vyráběnou karoserii a zajímavou historii

Do aukce míří unikátní automobil Alfa Romeo Castagna Vittoria z roku 1995, o kterém mnozí dost možná dosud vůbec nevěděli. Vůz s nevšedním designem a zajímavou historií bude dražen příští týden. Informovala o tom společnost Car & Classic prostřednictvím tiskové zprávy.

Tento funkční prototyp je postaven na základě modelu Alfa Romeo 75, který je již sám o sobě považován za žádanou italskou klasiku. Nabízená specialita ale byla vyrobena karosáři z Carrozzeria Castagna. Tato společnost, původně založená v Miláně v roce 1849, je známá především svými úpravami vozů Orient Express a vytvořením revolučních a inovativních vozidel, jako je ALFA Aerodynamica.

Zpátky na scénu

Po svém zániku v roce 1954 byla značka obnovena až v roce 1995, kdy představila svůj první model pojmenovaný jako Castagna Vittoria. Stalo se tak toho roku na ženevském autosalonu. I když je tento koncept založen na modelu 75, více připomíná model SZ. Na rozdíl od většiny běžných studií však tento vůz skutečně jezdí a údajně jezdí velmi dobře.





Castagna Vittoria je poháněna oblíbeným šestiválcem 3,0 litru Busso od Alfa Romeo, který nabízí výkon 255 koní při 5740 ot./min. ve spojení s pětistupňovou manuální převodovkou. Podvozek byl v rámci přestavby dále vylepšen, takže nyní má Koni tlumiče na všech kolech a brzdy Brembo s šestipístkovými třmeny.

Karosářská práce, neboli tzv. coachbuilding, byla dříve standardním způsobem výroby automobilů. Dnes se však téměř výhradně věnuje vozidlům s nízkým objemem výroby a vysokými náklady, a to kvůli velkému množství ručně vyrobených, individuálních dílů, jako jsou ty, které najdeme na modelu Castagna Vittoria. Základní Alfa Romeo 75 byla zcela přestavěna, obložena hliníkovými ručně vyrobenými panely karoserie a stejně tak byl přepracován také interiér s tmavě zelenou kůží, čalouněním alcantarou a s vyřezávanými dřevěnými prvky s logem Vittoria.

Alfa Romeo je označena jako „Car 0001“ a v dodávce k ní jsou všechny identifikační a restaurátorské dokumenty, stejně jako originální manuál k vozu, a dokonce i miniaturní model ABC.

Po Ženevě další akce

Po premiéře na ženevském autosalonu v roce 1995 se tento vůz zúčastnil mnoha prestižních událostí. Mezi ně patří Mille Miglia v roce 1995, The Uniques v roce 2010 a Techno Classica v Essenu v roce 2012, kde získal cenu Youngtimer. V mezidobí strávil mnoho let v úschovně a do dnešních dnů najel pouze 2 500 km.

Model Castagna Vittoria bude opět vystaven na stánku Car & Classic na akci Milano Autoclassica v Miláně od 17. do 19. listopadu. To dává potenciálním dražitelům příležitost prohlédnout si auto zblízka a zájemcům umožní obdivovat jeden z nejvzácnějších modelů Alfa Romeo, který kdy vznikl.

Aukce modelu Alfa Romeo Castagna Vittoria proběhne od 15. do 22. listopadu a očekává se, že prodejní cena dosáhne 125 000 až 135 000 liber, což je v přepočtu zhruba 3,5 až 3,8 milionu.